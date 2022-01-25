Vy Oanh tuyên bố sau yêu cầu đòi bồi thường từ bà Phương Hằng: "1 tỷ đồng này chỉ là tượng trưng cho có thôi"

Chiều 23/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, cơ quan CSĐT kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cũng liên quan đến ồn ào kiện tụng, ca sĩ Vy Oanh vừa qua thông báo cho biết, Tòa án Nhân dân Quận 3, TP.HCM đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Đại Nam). Nữ ca sĩ khởi kiện một nhân vật thường lên livestream thóa mạ, làm nhục mình, ví dụ như nói cô đẻ thuê, giật chồng, làm gái bao,...