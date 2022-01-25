Vy Oanh tuyên bố sau yêu cầu đòi bồi thường từ bà Phương Hằng: "1 tỷ đồng này chỉ là tượng trưng cho có thôi"

Sau tuyên bố đòi bồi thường 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh cho biết đây chỉ là số tiền tượng trưng cho có, nữ ca sĩ khẳng định danh dự và nhân phẩm của mình không mua được bằng tiền.
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Chiều 23/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, cơ quan CSĐT kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Cũng liên quan đến ồn ào kiện tụng, ca sĩ Vy Oanh vừa qua thông báo cho biết, Tòa án Nhân dân Quận 3, TP.HCM đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Đại Nam). Nữ ca sĩ khởi kiện một nhân vật thường lên livestream thóa mạ, làm nhục mình, ví dụ như nói cô đẻ thuê, giật chồng, làm gái bao,...
Dẫn thông tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, ca sĩ Phương Oanh mới đây đã chia sẻ thêm về việc đòi bòi thường 1 tỷ đồng từ bà Phương Hằng. Nữ ca sĩ cho biết số tiền này chỉ là số tiền tượng trưng cho có. Bởi với cô, số tiền phạt này là điều cô cần để khôi phục danh dự cho mình. Vy Oanh khẳng định danh dự, nhân phẩm không mua được bằng tiền.
Cụ thể, Vy Oanh nói: "1 tỷ đồng này chỉ là tượng trưng cho có thôi. Chứ danh dự, nhân phẩm không mua được bằng tiền, nhưng phải có chút phạt. Cái tôi cần là khôi phục danh dự cho mình, trả lại công bằng cho mình".
Trước đó, Vy Oanh đã cùng luật sư đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án vào ngày 25/10/2021. Nữ ca sĩ tố cáo nhân vật chuyên livestream với những tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.