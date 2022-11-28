Phương Uyên ngọt ngào bày tỏ tình cảm với Thanh Hà, tiết lộ vì mình mà 'nửa kia' phải làm điều này mỗi khi gần nhau

Hậu trường 28/11/2022 20:41

Cuộc sống sau hôn nhân của Phương Uyên - Thanh Hà luôn nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, hành động của Thanh Hà dành cho người bạn đời của mình khiến ca sĩ Phương Thanh phải thốt lên cảm thán.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, Phương Uyên đã đăng tải khoảnh khắc song ca cùng Thanh Hà trên sân khấu. Cô không giấu sự yêu thương dành cho nửa kia của mình: "Yêu khoảnh khắc này quá. Chỉ tội nghiệp em, mỗi lần mình sắp xuất hiện là mau mau bỏ guốc".

Phương Uyên ngọt ngào bày tỏ tình cảm với Thanh Hà, tiết lộ vì mình mà 'nửa kia' phải làm điều này mỗi khi gần nhau - Ảnh 1
Thanh Hà - Phương Uyên trên sân khấu.

Chia sẻ của Phương Uyên khiến ai nấy thích thú. Khen ngợi sự tinh tế của Thanh Hà dành cho nửa kia, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp sao làng nhạc.

Dưới chia sẻ của Phương Uyên, ca sĩ Phương Thanh bình luận: "Vợ thương chồng vô đối". Thấy vậy, Phương Uyên hí hửng đáp lời: "Ghê chưa".

Phương Uyên ngọt ngào bày tỏ tình cảm với Thanh Hà, tiết lộ vì mình mà 'nửa kia' phải làm điều này mỗi khi gần nhau - Ảnh 2

Phương Thanh phải bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp đôi này.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng xuýt xoa cho sự tinh tế của Thanh Hà dành cho nửa kia.

Thanh Hà - Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào Valentine 2022. Từ đó, cả hai không ngại đăng ảnh tình tứ và dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong âm nhạc và cuộc sống.

Nhiều người nhận ra sự thay đổi của cặp đôi khi về bên nhau. Trong khi Thanh Hà biết yêu bản thân hơn, chăm chỉ tập luyện giảm cân để lấy lại phong độ sắc vóc, thì Phương Uyên lặng lẽ chăm sóc người yêu và là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp.

Phương Uyên ngọt ngào bày tỏ tình cảm với Thanh Hà, tiết lộ vì mình mà 'nửa kia' phải làm điều này mỗi khi gần nhau - Ảnh 3

Sau hơn nửa năm tìm hiểu, Thanh Hà và Phương Uyên quyết định "về chung một nhà" vào ngày 15/9/2022. Đám cưới của cả hai diễn ra riêng tư tại phòng trà ở California, Mỹ với khoảng 200 khách mời. Hôn lễ với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại. 

Phương Uyên ngọt ngào bày tỏ tình cảm với Thanh Hà, tiết lộ vì mình mà 'nửa kia' phải làm điều này mỗi khi gần nhau - Ảnh 4

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