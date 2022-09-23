Phương Mỹ Chi đọ sắc bên hoa hậu Mai Phương còn úp mở thi hoa hậu, netizen dí dỏm: 'Chụp hình với hoa hậu gọi là kế hậu'

Hậu trường 23/09/2022 08:36

Khoảnh khắc khoe sắc bên nhau của Phương Mỹ Chi và Mai Phương khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi vừa chia sẻ hình ảnh nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm. Hình ảnh chụp lại khoảnh khắc giọng ca nhí gặp gỡ tân hoa hậu Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Bên cạnh sự ngợi khen về nhan sắc của 2 nhan sắc nhân vật, người hâm mộ còn bày tỏ sự bất ngờ với dòng trạng thái đính kèm hình ảnh của giọng ca "Quê Em Mùa Nước Lũ". Cụ thể, Phương Mỹ Chi có chia sẻ thú vị: "Nay chụp hình với hoa hậu, có điềm gì chăng? Ơ quên mất, đã không định ghi hoa hậu, mà nó cứ nằm trong đầu hoài vậy ta?".

Phương Mỹ Chi đọ sắc bên hoa hậu Mai Phương còn úp mở thi hoa hậu, netizen dí dỏm: 'Chụp hình với hoa hậu gọi là kế hậu' - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi gây xôn xao khi lấp lửng chuyện dự thi hoa hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình ủng hộ nếu nữ ca sĩ có ý định dự thi hoa hậu. Thậm chí, diễn viên hài Nam Thư còn dí dỏm: "Thời tới rồi con ơi". Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng ca trẻ đã lập tức "chốt hạ" một câu: "Mình chỉ ghi caption vậy, chứ nào có ý định gì đâu". Hóa ra đây cũng chỉ là một câu chuyện vui của Phương Mỹ Chi mà thôi.

Phương Mỹ Chi đọ sắc bên hoa hậu Mai Phương còn úp mở thi hoa hậu, netizen dí dỏm: 'Chụp hình với hoa hậu gọi là kế hậu' - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi vội giải thích khi khán giả ủng hộ nhiệt tình chuyện thi hoa hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Phương Mỹ Chi là giọng ca nhí không còn quá xa lạ với khán giả yêu dòng nhạc quê hương. Cô nàng từng được người hâm mộ ưu ái gọi là một "hiện tượng dân ca" sau cuộc thi The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2013.

Phương Mỹ Chi đọ sắc bên hoa hậu Mai Phương còn úp mở thi hoa hậu, netizen dí dỏm: 'Chụp hình với hoa hậu gọi là kế hậu' - Ảnh 3
Phương Mỹ Chi đọ sắc bên hoa hậu Mai Phương còn úp mở thi hoa hậu, netizen dí dỏm: 'Chụp hình với hoa hậu gọi là kế hậu' - Ảnh 4
Khi trưởng thành, Phương Mỹ Chi cũng có sự thay đổi lớn về phong cách thời trang - Ảnh: Internet

Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi thuận lợi tiến vào showbiz và hiện tại đã có cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo. Khi trưởng thành, Phương Mỹ Chi được nhiều người nhận xét ngày càng xinh xắn hơn và biết định hình phong cách thời gian cho mình. 

 

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen

Không còn là 'cô bé dân ca' đen nhẻm như ngày xưa, Phương Mỹ Chi 'dậy thì' thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19, nhan sắc được dân tình hết lời khen ngợi.

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