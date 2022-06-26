Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen

Không còn là 'cô bé dân ca' đen nhẻm như ngày xưa, Phương Mỹ Chi 'dậy thì' thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19, nhan sắc được dân tình hết lời khen ngợi.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau khi đạt giải Á quân tại Giọng hát Việt nhí 2013. Nhờ giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và sự hậu thuẫn, nâng đỡ của cha nuôi Quang Lê, giọng ca sinh năm 2003 nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt, trở thành cái tên được săn đón nhiệt tình. Dù sau đó vướng vào ồn ào mâu thuẫn với giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng và rời công ty nhưng Phương Mỹ Chi và cha nuôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, giúp đỡ nhau trong công việc. Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau khi đạt giải Á quân tại Giọng hát Việt nhí 2013 - Ảnh: Internet Hơn 9 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi của hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhất là ngoại hình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ chia sẻ hình ảnh mới nhất nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Càng lớn Phương Mỹ Chi càng "trổ mã", gương mặt tròn trịa dễ thương khiến ai gặp lần đầu cũng đều có cảm tình ngay. Gu thời trang của cô nàng cũng thay đổi rõ rệt khi trưởng thành hơn và hợp xu hướng hơn. Ở tuổi 19, giọng ca sinh năm 2003 đã biết trang điểm làm đẹp cho bản thân, tuy nhiên, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được sự nền nã, thanh lịch, giản dị như chính dòng nhạc mà cô bé đang theo đuổi. Càng lớn Phương Mỹ Chi càng "trổ mã", gương mặt tròn trịa dễ thương khiến ai gặp lần đầu cũng đều có cảm tình ngay - Ảnh: Internet Chia sẻ trong chương trình Khi ta 20, Phương Mỹ Chi thấy mình trưởng thành sau gần 9 năm làm nghề. Giọng ca sinh năm 2003 cho biết thời điểm mới bước vào môi trường nghệ thuật, cô cảm thấy con đường mình đi như được trải hoa hồng nên “bị hời hợt với tất cả mọi thứ". Mãi sau này, khi rời công ty ca sĩ Quang Lê, cô bắt đầu tự lập hơn ở tuổi 16. “Lúc đó tôi phải tự làm và lo lắng cho nhiều thứ hơn. Vì nếu hời hợt như vậy hoài thì sau này mình sẽ hối hận”, giọng ca 19 tuổi chia sẻ.



Phương Mỹ Chi thấy mình trưởng thành sau gần 9 năm làm nghề - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi kể thời điểm đó, cô không tránh khỏi áp lực, khó khăn vì nhận ra mình làm sai nhiều thứ. Tuy nhiên, cô phải cố gắng vừa làm, vừa học để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. “Tôi phải cố gắng học hỏi nhiều. Có lúc tôi thấy mình có đang bị gượng ép không vì lứa tuổi 15, 16 người ta chỉ học và ăn chơi thôi, còn tôi phải suy nghĩ đến những cái tiểu tiết, trau dồi cho những cái lớn hơn", cô nói. Học trò Hiền Thục cũng từng hoài nghi về bản thân mình nhưng không hề so sánh với người khác. “Tôi nghĩ mình học sớm thì sau này sẽ hiểu biết nhiều. Tôi hoài nghi bản thân nhiều lắm, ví dụ như mỗi lần làm một bài nhạc nào đó, tôi không dám đưa ra ý kiến", cô chia sẻ. Phương Mỹ Chi nhiều lần bị mỉa mai, miệt thị vì vẻ ngoài mũm mĩm, đen nhẻm kém sắc - Ảnh: Internet Trước kia, "cô bé dân ca" luôn trung thành với những bộ đồ truyển thống, nhiều lần bị mỉa mai, miệt thị vì vẻ ngoài mũm mĩm, đen nhẻm kém sắc. Trước những lời nhận xét tiêu cực từ một bộ phận khán giả kém duyên, cô bé từng dại dột lén gia đình dùng thuốc giảm cân cùng nhiều phương pháp tiêu cực khác khiến cho cơ thể bị tổn thương. May mắn là em đã biết dừng đúng lúc, lựa chọn phương pháp khoa học để giảm cân. Sau bao nỗ lực, giờ đây nữ ca sĩ 19 tuổi ngày càng dễ thương và đáng yêu. Mong rằng với sự thay đổi ngoại hình, sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sẽ có nhiều thăng tiến hơn nữa với loạt bản hit không kém cạnh cha nuôi Quang Lê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-day-thi-thanh-cong-ngay-cang-nu-tinh-o-tuoi-19-khien-dan-tinh-tam-tac-khen-479131.html