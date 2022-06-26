Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen

Hậu trường 26/06/2022 17:58

Không còn là 'cô bé dân ca' đen nhẻm như ngày xưa, Phương Mỹ Chi 'dậy thì' thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19, nhan sắc được dân tình hết lời khen ngợi.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau khi đạt giải Á quân tại Giọng hát Việt nhí 2013. Nhờ giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và sự hậu thuẫn, nâng đỡ của cha nuôi Quang Lê, giọng ca sinh năm 2003 nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt, trở thành cái tên được săn đón nhiệt tình. Dù sau đó vướng vào ồn ào mâu thuẫn với giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng và rời công ty nhưng Phương Mỹ Chi và cha nuôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, giúp đỡ nhau trong công việc. 

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau khi đạt giải Á quân tại Giọng hát Việt nhí 2013 - Ảnh: Internet

Hơn 9 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi của hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhất là ngoại hình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ chia sẻ hình ảnh mới nhất nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Càng lớn Phương Mỹ Chi càng "trổ mã", gương mặt tròn trịa dễ thương khiến ai gặp lần đầu cũng đều có cảm tình ngay. Gu thời trang của cô nàng cũng thay đổi rõ rệt khi trưởng thành hơn và hợp xu hướng hơn. Ở tuổi 19, giọng ca sinh năm 2003 đã biết trang điểm làm đẹp cho bản thân, tuy nhiên, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được sự nền nã, thanh lịch, giản dị như chính dòng nhạc mà cô bé đang theo đuổi.

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen - Ảnh 2
Càng lớn Phương Mỹ Chi càng "trổ mã", gương mặt tròn trịa dễ thương khiến ai gặp lần đầu cũng đều có cảm tình ngay - Ảnh: Internet

Chia sẻ trong chương trình Khi ta 20, Phương Mỹ Chi thấy mình trưởng thành sau gần 9 năm làm nghề. Giọng ca sinh năm 2003 cho biết thời điểm mới bước vào môi trường nghệ thuật, cô cảm thấy con đường mình đi như được trải hoa hồng nên “bị hời hợt với tất cả mọi thứ". Mãi sau này, khi rời công ty ca sĩ Quang Lê, cô bắt đầu tự lập hơn ở tuổi 16. “Lúc đó tôi phải tự làm và lo lắng cho nhiều thứ hơn. Vì nếu hời hợt như vậy hoài thì sau này mình sẽ hối hận”, giọng ca 19 tuổi chia sẻ.

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen - Ảnh 3
 

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen - Ảnh 4

Phương Mỹ Chi thấy mình trưởng thành sau gần 9 năm làm nghề - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi kể thời điểm đó, cô không tránh khỏi áp lực, khó khăn vì nhận ra mình làm sai nhiều thứ. Tuy nhiên, cô phải cố gắng vừa làm, vừa học để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. “Tôi phải cố gắng học hỏi nhiều. Có lúc tôi thấy mình có đang bị gượng ép không vì lứa tuổi 15, 16 người ta chỉ học và ăn chơi thôi, còn tôi phải suy nghĩ đến những cái tiểu tiết, trau dồi cho những cái lớn hơn", cô nói. Học trò Hiền Thục cũng từng hoài nghi về bản thân mình nhưng không hề so sánh với người khác. “Tôi nghĩ mình học sớm thì sau này sẽ hiểu biết nhiều. Tôi hoài nghi bản thân nhiều lắm, ví dụ như mỗi lần làm một bài nhạc nào đó, tôi không dám đưa ra ý kiến", cô chia sẻ.

Phương Mỹ Chi dậy thì thành công, ngày càng nữ tính ở tuổi 19 khiến dân tình tấm tắc khen - Ảnh 5
Phương Mỹ Chi nhiều lần bị mỉa mai, miệt thị vì vẻ ngoài mũm mĩm, đen nhẻm kém sắc - Ảnh: Internet

Trước kia, "cô bé dân ca" luôn trung thành với những bộ đồ truyển thống, nhiều lần bị mỉa mai, miệt thị vì vẻ ngoài mũm mĩm, đen nhẻm kém sắc. Trước những lời nhận xét tiêu cực từ một bộ phận khán giả kém duyên, cô bé từng dại dột lén gia đình dùng thuốc giảm cân cùng nhiều phương pháp tiêu cực khác khiến cho cơ thể bị tổn thương. May mắn là em đã biết dừng đúng lúc, lựa chọn phương pháp khoa học để giảm cân. Sau bao nỗ lực, giờ đây nữ ca sĩ 19 tuổi ngày càng dễ thương và đáng yêu. Mong rằng với sự thay đổi ngoại hình, sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sẽ có nhiều thăng tiến hơn nữa với loạt bản hit không kém cạnh cha nuôi Quang Lê.

The Show Việt Nam bị quản lý Phương Mỹ Chi tố quỵt tiền cát-xê, khán giả bức xúc không được hoàn tiền vé và còn lơ cả lương ekip?

The Show Việt Nam bị quản lý Phương Mỹ Chi tố quỵt tiền cát-xê, khán giả bức xúc không được hoàn tiền vé và còn lơ cả lương ekip?

Một chương trình âm nhạc live khá có tiếng trong thời gian vừa qua đã đồng loạt bị nhiều phía tố cáo thiếu tiền: từ nghệ sĩ, khán giả cho đến nhân viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi dậy thì nữ tính

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An