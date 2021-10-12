Phía ekip Phi Nhung nói gì về danh sách 310 đêm diễn và sự kiện của Hồ Văn Cường đang gây xôn xao MXH?

Netizen đã chia sẻ hình ảnh danh sách được cho là 310 sự kiện mà giọng hát nhí đã tham dự suốt 5 năm qua kể từ khi đăng quang.

Thời gian qua, vụ việc tiền cát-xê của Hồ Văn Cường và phía mẹ nuôi Phi Nhung vẫn gây nhiều xôn xao trong dư luận. Tối 11/10, ồn ào về cát-xê của Hồ Văn Cường một lần nữa bùng nổ dữ dội vì netizen đã chia sẻ hình ảnh danh sách được cho là 310 sự kiện mà giọng hát nhí đã tham dự suốt 5 năm qua kể từ khi đăng quang. Cụ thể, trong hình ảnh đăng tải cho thấy, sự kiện đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn là song ca cùng ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình Thần Tượng Âm Nhạc vào ngày 26/7/2016. Bên cạnh đó, đêm diễn gần đây nhất của Hồ Văn Cường rơi vào ngày 5/2/2021 tại Coffee Vườn An Nhiên, quận 12 (đây cũng là quán cafe của cố ca sĩ Phi Nhung đầu tư lúc sinh thời).

Hình ảnh được lan truyền trên MXH là bảng biểu rất chi tiết về các show diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, ở show diễn ngày 23/12/2020 theo như danh sách cũng tại Coffee Vườn An Nhiên, phần ghi chú cho biết show diễn này nằm trong tuần Hồ Văn Cường thi học kỳ. Tuy nhiên, do đi hát xong, hôm sau không dậy nỗi nên đã bỏ lỡ bài thi trên trường và phải xin thi bù. Thông tin này đã làm dấy lên không ít ý kiến bức xúc từ netizen, cho rằng có sự "bóc lột" ở đây. Liên quan đến danh sách trên đang nhận nhiều sự chú ý, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung cho biết: "Chúng tôi không đưa ra bình luận gì thêm. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Phi Nhung và Hồ Văn Cường cùng biểu diễn - Ảnh: Internet Có thể thấy, câu trả lời quan điểm rất nhất quán với thông cáo gửi đến truyền thông từ phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung về việc đã trả đầy đủ tiền cho Hồ Văn Cường. Phía ekip khẳng định: "Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

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