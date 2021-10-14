Thông tin hiếm hoi về tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường: Không ai liên lạc được sau ồn ào?

Hậu trường 14/10/2021 15:12

Hiện tại, netizen đang rất quan tâm đến tình trạng của Hồ Văn Cường giữa áp lực từ dư luận.

Sau khi Phi Nhung ra đi, những ồn ào về số tiền cát-xê của Hồ Văn Cường một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Đến nay, số tiền đã được gửi cho Hồ Văn Cường, chính chủ cũng lên tiếng làm rõ mọi chuyện và quyết định sẽ dọn ra ở riêng.

Ngay lúc này, người hâm mộ của Hồ Văn Cường không khỏi lo lắng về tình hình của giọng ca nhí sau quá nhiều áp lực dư luận. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, một số thông tin ít ỏi thu thập được cho biết, hiện Hồ Văn Cường đã có những động thái đầu nhằm tách ra ở riêng và cắt đứt mối quan hệ với gia đình cũ.

ho van cuong
Sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc, con nuôi của Phi Nhung không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Một người con nuôi của Phi Nhung tiết lộ hiện không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường sau mọi ồn ào. Người hâm mộ còn nói rằng những scandal vừa qua chắc chắn quá sức chịu đựng của giọng ca nhí khi em chỉ vừa 18 tuổi.

Bên cạnh đó, một số hình ảnh chia sẻ cho thấy Hồ Văn Cường đang đi gom góp các thùng giấy. Netizen cho rằng, Hồ Văn Cường sẽ dọn khỏi nhà Phi Nhung trong nay mai.

Ngoài ra, theo tiết lộ từ ca sĩ Long Nhật, Hồ Văn Cường có gọi điện cho cô giáo để nhờ tìm giúp chỗ ở mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác rằng gia đình giọng ca nhí sẽ chuyển đi đâu.

Netizen chỉ ra 3 chi tiết 'lạ' trong clip nơi ở mới của Hồ Văn Cường, liệu đây có phải là sự thật?

Netizen chỉ ra 3 chi tiết 'lạ' trong clip nơi ở mới của Hồ Văn Cường, liệu đây có phải là sự thật?

Về đoạn clip được cho là Hồ Văn Cường chuyển ra nhà mới, cư dân mạng đã soi ra nhiều chi tiết bất thường, một trong số đó có liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   300 show diễn Hồ Văn Cường 310 đêm diễn của Hồ Văn Cường Cát xê 5 năm đi diễn Hồ Văn Cường

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36