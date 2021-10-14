Thông tin hiếm hoi về tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường: Không ai liên lạc được sau ồn ào?

Hiện tại, netizen đang rất quan tâm đến tình trạng của Hồ Văn Cường giữa áp lực từ dư luận.

Sau khi Phi Nhung ra đi, những ồn ào về số tiền cát-xê của Hồ Văn Cường một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Đến nay, số tiền đã được gửi cho Hồ Văn Cường, chính chủ cũng lên tiếng làm rõ mọi chuyện và quyết định sẽ dọn ra ở riêng.

Ngay lúc này, người hâm mộ của Hồ Văn Cường không khỏi lo lắng về tình hình của giọng ca nhí sau quá nhiều áp lực dư luận. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, một số thông tin ít ỏi thu thập được cho biết, hiện Hồ Văn Cường đã có những động thái đầu nhằm tách ra ở riêng và cắt đứt mối quan hệ với gia đình cũ.

Sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc, con nuôi của Phi Nhung không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Một người con nuôi của Phi Nhung tiết lộ hiện không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường sau mọi ồn ào. Người hâm mộ còn nói rằng những scandal vừa qua chắc chắn quá sức chịu đựng của giọng ca nhí khi em chỉ vừa 18 tuổi.

Bên cạnh đó, một số hình ảnh chia sẻ cho thấy Hồ Văn Cường đang đi gom góp các thùng giấy. Netizen cho rằng, Hồ Văn Cường sẽ dọn khỏi nhà Phi Nhung trong nay mai.

Ngoài ra, theo tiết lộ từ ca sĩ Long Nhật, Hồ Văn Cường có gọi điện cho cô giáo để nhờ tìm giúp chỗ ở mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác rằng gia đình giọng ca nhí sẽ chuyển đi đâu.

Netizen chỉ ra 3 chi tiết 'lạ' trong clip nơi ở mới của Hồ Văn Cường, liệu đây có phải là sự thật? Về đoạn clip được cho là Hồ Văn Cường chuyển ra nhà mới, cư dân mạng đã soi ra nhiều chi tiết bất thường, một trong số đó có liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-hiem-hoi-ve-tinh-trang-hien-tai-cua-ho-van-cuong-khong-ai-lien-lac-duoc-sau-on-ao-430885.html