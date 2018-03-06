'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3

Mới đây, Hình ảnh các sao nam showbiz đồng loạt xuất hiện tại một cửa hàng thời trang nữ thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi biết họ đến đây để mua quà tặng vợ, bạn gái nhân ngày 8/3, nhiều khán giả lẫn nhân viên vô cùng ngưỡng mộ và xin chụp ảnh cùng.

Trong khi Lý Hải cẩn thận lựa chọn đôi giày búp bê màu trắng và chiếc túi xách màu cam dành tặng Minh Hà thì MC Quyền Linh, MC Phan Anh, Xuân Bắc, Kim Lý... cũng mải mê với những chiếc ví xinh xắn.