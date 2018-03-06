'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3

Hậu trường 06/03/2018 16:53

Dù bận rộn với công việc nhưng Lý Hải, Quyền Linh, Xuân Bắc, MC Phan Anh... vẫn dành thời gian đi mua quà 8/3 tặng người thương sớm hơn 2 ngày.

Mới đây, Hình ảnh các sao nam showbiz đồng loạt xuất hiện tại một cửa hàng thời trang nữ thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi biết họ đến đây để mua quà tặng vợ, bạn gái nhân ngày 8/3, nhiều khán giả lẫn nhân viên vô cùng ngưỡng mộ và xin chụp ảnh cùng.

Trong khi Lý Hải cẩn thận lựa chọn đôi giày búp bê màu trắng và chiếc túi xách màu cam dành tặng Minh Hà thì MC Quyền Linh, MC Phan Anh, Xuân Bắc, Kim Lý... cũng mải mê với những chiếc ví xinh xắn.

Tuy còn hai ngày nữa mới đến 8/3 nhưng các ngôi sao đình đám muốn mua quà sớm hơn để tạo bất ngờ cho một nửa của mình. Hành động ga lăng, dễ thương của họ khiến nhiều chị em trong cửa hàng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.

'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 1
Lý Hải vui vẻ chụp ảnh cùng nhân viên cửa hàng và khán giả - Ảnh: Ngoisao.net

'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 2

MC Quyền Linh đăm chiêu trước những đôi giày hợp mốt - Ảnh: Ngoisao.net

'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 3

Kim Lý mua hẳn 2 túi quà để tặng cho những người phụ nữ quan trọng - Ảnh: Ngoisao.net
'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 4
Lý Hải tranh thủ chụp ảnh selfie - Ảnh: Ngoisao.net
'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 5
Lý Hải thích thú khi mua được chiếc túi ưng ý - Ảnh: Ngoisao.net
'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 6
Giọng ca 'Trọn đời bên em' phân vân trước một đôi giày búp bê - Ảnh: Ngoisao.net
'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 7
Xuân Bắc thích thú với chiếc túi nhỏ nhắn - Ảnh: Ngoisao.net
'Phát sốt' với hình ảnh loạt sao nam tất bật đi mua túi và giày tặng vợ nhân ngày 8/3 - Ảnh 8
MC Phan Anh cũng tranh thủ thời gian đi mua quà tặng vợ - Ảnh: Ngoisao.net
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Từ khóa:   Lý Hải - Minh Hà quà 8/3 8/3

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