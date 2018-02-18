Mẹ Hoa hậu H'Hen Niê sướng rơn khi được con gái tặng quà đặc biệt ngày đầu năm

Nhân dịp năm mới, H’Hen Niê đã dành tặng mẹ món quà vô cùng ý nghĩa. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người cảm động với sự hiếu thảo của mình.

Sau khi xuất sắc giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê đang từng bước hoàn thành tốt vai trò của một Hoa hậu. Chân dài Tây Nguyên đang thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu, cuộc sống của H’Hen Niê và gia đình cô đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, mọi hoạt động của người đẹp Ê Đê đều rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, H’Hen Niê thu hút sự chú ý của công chúng khi chia sẻ món quà ý nghĩa tặng mẹ ngày đầu năm: “Đôi lúc mình cảm thấy mình như cô bé lọ lem thật! Rất nhiều ao ước và bây giờ đã thành hiện thực! Với bộ ngọc trai này thì câu chuyện của nó là: Trong những lần đi show hay gặp những người lớn tuổi mà hay đeo ngọc trai, bản thân Hen luôn suy nghĩ và ao ước rằng ước gì mẹ mình cũng có thể có ngọc trai đẹp và mặc một bộ sang trọng... Sau nhiều lần ao ước, H'Hen Niê đã có đủ điều kiện để mua tặng cho mẹ chiếc dây chuyền ngọc trai trong ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tự tay đeo món quà cho mẹ - Ảnh: FBNV Và hôm nay đã có ngọc trai tặng mẹ thiếu bộ đồ sang trọng nữa thôi! Nhưng mà bộ Ê Đê này với bộ ngọc trai cũng rất hợp nhau quá nhỉ... sau khi đeo ngọc trai được 5 phút thì mẹ bảo 'mẹ thấy trong người rất mát không nóng như dây chuyền ba mua'”.

Bên dưới phần bình luận, người đẹp Tây Nguyên nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV Ngoài dây chuyền ngọc trai, H'Hen Hiê còn muốn mua tặng mẹ bộ quần áo thật sang trọng - Ảnh: FBNV H'Hen Niê từng chia sẻ, ba mẹ chính là người luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của con gái - Ảnh: FBNV Từng phải chịu nhiều khổ cực, giờ đây cuộc sống của H’Hen Niê đã thay đổi rất nhiều. Việc tham dự các sự kiện và làm gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng đã giúp thu nhập của cô được cải thiện, có tiền phụ giúp cha mẹ.

H'Hen Niê nói dối một bà cụ giữa đám đông vì nghe được lời nhận xét này Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây bất ngờ với hành động cầm mic cho một bà cụ hát và còn nói dối là mình đã 52 tuổi.

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