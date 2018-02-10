H'Hen Niê nói dối một bà cụ giữa đám đông vì nghe được lời nhận xét này

Hậu trường 10/02/2018 13:05

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây bất ngờ với hành động cầm mic cho một bà cụ hát và còn nói dối là mình đã 52 tuổi.

Cách đây ít giờ, H'Hen Niê chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh đang cầm mic cho một bà cụ hát. Cô khiến nhiều người bật cười khi kể lại cuộc trò chuyện thú vị với người fan đặc biệt. Theo đó, khi bà cụ hát xong và gọi sai danh hiệu của mình, mỹ nhân da bánh mật đã lật ngược con số tuổi của cô để trêu chọc lại.

"Bà hát rất hay mọi người ạ! Lên giọng xuống giọng điều luyện và giả thanh quá chuyên nghiệp luôn í. Và bà gọi mình là Hoàng Hậu... Woa! mình cũng chọc bà luôn là mình 52 tuổi hihi", H'Hen Niê viết.

H'Hen Niê nói dối một bà cụ giữa đám đông vì nghe được lời nhận xét này - Ảnh 1

H'Hen Niê ngưỡng mộ giọng hát của một bà cụ - Ảnh: FBNV

Kết lại vấn đề, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiết lộ rằng rất thích nói chuyện các cụ già, họ sẽ luôn cho những lời nhận xét dễ thương và nhiều lời chúc ý nghĩa.

"Tóm lại Hen rất thích nói chuyện với các cụ, đáng yêu và các cụ luôn có những lời chúc sâu sắc lắm... Hen thích...", H'Hen Niê cho hay.

Dưới chia sẻ của Người đẹp Ê Đê, nhiều người để lại bình luận ngợi khen sự thân thiện của một bông hoa núi rừng. Hầu hết, mọi người đều dành cho H'Hen Niê một sự trân trọng đặc biệt mà không phải nàng Hậu nào cũng may mắn có được.

H'Hen Niê nói dối một bà cụ giữa đám đông vì nghe được lời nhận xét này - Ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được yêu mến nhờ tính cách thân thiện, gần gũi - Ảnh: Internet
Hoa hậu H'hen Niê phủ nhận tin đồn bị Phạm Hương lấn át

Hoa hậu H'hen Niê phủ nhận tin đồn bị Phạm Hương lấn át

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đính chính trước thông tin cho rằng trong một lễ trao giải gần đây, Phạm Hương được đại diện ban tổ chức và người nhận giải bắt tay còn cô bị ngó lơ.

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