H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu

Hậu trường 05/02/2018 14:44

Được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp cá tính nhưng H’Hen Niê vừa nhận nhiều ý kiến trái chiều khi "liều lĩnh" diện bộ vest màu đen nam tính đi dự sự kiện.

Tối 4/2, Hoa hậu H’Hen Niê và nhiều sao Việt nổi tiếng đã đổ bộ đến thảm đỏ một sự kiện giải trí. Giữa một rừng mỹ nhân lộng lẫy như Ngọc Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu… Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo nam tính lạ mắt.

Với bộ vest đen kín cổng cao tường kết hợp cùng mái tóc tém huyền thoại, người đẹp Ê Đê nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Không ít người cho rằng, dù H’Hen Niê được lòng người hâm mộ nhưng cũng không nên quá cẩu thả khi xuất hiện ở một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số người bênh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tin rằng do cô bị chê nhàm chán quá nhiều nên mới phải cố gắng thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng.

H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 1
Để bớt nhàm chán, H'Hen Niê quyết định chọn bộ vest nam tính đi dự sự kiện - Ảnh: Internet
H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 2
Tuy nhiên, nhiều người chê H'Hen Niê không phù hợp với tạo hình này - Ảnh: Internet
H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng, H'Hen Niê là Hoa hậu thì không nên ăn mặc 'liều lĩnh' như thế - Ảnh: Internet

H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 4

H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 5

H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 6

H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu - Ảnh 7
Tuy nhiên, cũng có nhiều người khen tân Hoa hậu Hoàn vũ trông rất cá tính, 'bảnh bao' - Ảnh: Internet
Hoa hậu H'Hen Niê mong bị hoãn chuyến bay để xem đội U23 thi đấu

Hoa hậu H'Hen Niê mong bị hoãn chuyến bay để xem đội U23 thi đấu

H'Hen Niê chia sẻ, cô mới nhận lịch bay lên Đà Lạt làm việc vào giờ đó nên chắc không thể theo dõi liên tục trận đấu. Hoa hậu mong, chuyến bay sẽ bị... hoãn để cô được xem hết trận đấu.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

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