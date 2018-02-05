H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu

Được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp cá tính nhưng H’Hen Niê vừa nhận nhiều ý kiến trái chiều khi "liều lĩnh" diện bộ vest màu đen nam tính đi dự sự kiện.
- H'Hen Niê xúc động đến bật khóc, nhắc đến Sơn Tùng M-TP bằng tiếng Ê Đê khi về thăm trường cũ
- Tân Hoa hậu H'Hen Niê đi dép lê, nhảy múa trong lửa trại cùng bà con vào nửa đêm
Tối 4/2, Hoa hậu H’Hen Niê và nhiều sao Việt nổi tiếng đã đổ bộ đến thảm đỏ một sự kiện giải trí. Giữa một rừng mỹ nhân lộng lẫy như Ngọc Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu… Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo nam tính lạ mắt.
Với bộ vest đen kín cổng cao tường kết hợp cùng mái tóc tém huyền thoại, người đẹp Ê Đê nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
Không ít người cho rằng, dù H’Hen Niê được lòng người hâm mộ nhưng cũng không nên quá cẩu thả khi xuất hiện ở một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số người bênh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tin rằng do cô bị chê nhàm chán quá nhiều nên mới phải cố gắng thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng.