H'Hen Niê gây choáng với thời trang nam tính, bị chê không phù hợp với một Hoa hậu

Tối 4/2, Hoa hậu H’Hen Niê và nhiều sao Việt nổi tiếng đã đổ bộ đến thảm đỏ một sự kiện giải trí. Giữa một rừng mỹ nhân lộng lẫy như Ngọc Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu… Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo nam tính lạ mắt.

Với bộ vest đen kín cổng cao tường kết hợp cùng mái tóc tém huyền thoại, người đẹp Ê Đê nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.