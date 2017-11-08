Sau tin đính hôn, Cường Đô la chơi sang tặng quà khủng cho 'vợ sắp cưới'

Đàm Thu Trang gửi lời cảm ơn bạn trai Cường Đô la sau khi được nhận món quà đắt tiền khiến fan không ngừng sụt sùi ganh tị: siêu phẩm iPhone X.

Sau thời gian dài yên ắng, bạn gái mới của Cường Đô la vừa chia sẻ bức ảnh chụp chiếc iPhone X mới cóng và gửi lời cảm ơn đến người thương đã tài trợ cho mình sản phẩm siêu hot này.

Mặc dù không nêu danh tính chủ nhân của món quà nhưng hầu như mọi người đều đoán ra đó chính là Cường Đô la. Dưới chia sẻ của người đẹp Lạng Sơn, rất nhiều fan để lại bình luận chúc mừng Đàm Thu Trang đã may mắn gặp được người đàn ông tâm lý, ga lăng, biết chiều lòng bạn gái.

Dù liên tục dính nghi án hẹn hò, thậm chí còn nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau về chung một nhà nhưng cho đến hiện tại, Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn chưa chịu chia sẻ ảnh chụp chung.

Hoa khôi xứ Lạng từng tiết lộ, cô thích được yêu trong im lặng để giữ gìn hạnh phúc bền chặt hơn. Mặc những ồn ào từ các cuộc tình trước đây của Cường Đô la, Đàm Thu Trang vẫn giữ được sự điềm tĩnh và cư xử khá khôn khéo với người cũ của bạn trai.

Không muốn bị soi mói đời tư, nữ ca sĩ lặng lẽ quan tâm "đại gia phố núi" và chăm sóc bé Subeo theo cách riêng của mình.

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