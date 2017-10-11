Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê

Giải trí 11/10/2017 13:38

Những ngày còn yêu "Ngọc nữ điện ảnh Việt" Tăng Thanh Hà, Cường Đô la thường xuyên bị gắn mác là “nhan sắc tỉ lệ nghịch với túi tiền”. Thế nhưng, giờ đây, anh lại được hàng tá mỹ nữ mến mộ như "soái ca", thậm chí nhiều cô gái xinh đẹp còn ao ước một lần được đại gia phố núi để mắt tới.

Còn nhớ, vào khoảng cuối năm 2005, khi những hình ảnh tình tứ giữa Tăng Thanh Hà và Cường Đô la lan tràn trên mặt báo, rất nhiều người tặc lưỡi trách móc người đẹp bằng những câu như “Ôi trời! yêu vì tiền ấy mà!” hay “Xấu như thế này mà cũng yêu được, không thể hiểu nổi!”...

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 1
Ngày còn yêu Hà Tăng, Cường Đô la bị nhiều người chê "xấu tệ" - Ảnh: Internet

Mặc dù Út nhỏ của Hương Phù Sa đã không ít lần lên tiếng thanh minh cô yêu Cường Đô la không phải vì tiền mà vì nhìn thấy ở người đàn ông này có sự chững chạc và đầy bản lĩnh. Thế nhưng, nhiều người vẫn nhất quyết không tin lời cô.

Yêu nhau say đắm là thế nhưng cuộc tình Hà Tăng - Cường Đô la cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi. Sau đó, đại gia phố núi nhanh chóng bắt đầu có mối tình khác với mỹ nhân nổi đình nổi đám không thua người cũ, đó là: Hồ Ngọc Hà.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 2
Khi yêu Hồ Ngọc Hà, dung mạo của đại gia phố núi đã được cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

Giống hệt Hà Tăng, “Nữ hoàng giải trí” cũng khẳng định Cường Đô la là một người đàn ông ngọt ngào, một bờ vai vững chắc để cô yêu và tin tưởng, sinh con cho anh.

Kể từ khi bé Subeo ra đời, Cường Đô la như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh tạm gác lại những thú vui xa hoa, chấm dứt những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm cùng đám bạn để chăm lo cho gia đình, vợ con.

Vì yêu sâu đậm Hồ Ngọc Hà, "đại gia phố núi" bắt đầu ý thức việc xây dựng hạnh phúc gia đình, quyết tâm làm một người chồng, người cha có trách nhiệm.

Để tương xứng với cô vợ nổi tiếng, Cường Đô la cũng chịu khó thay đổi kiểu cách ăn mặc và chỉnh trang phong thái cho chuẩn hình tượng một doanh nhân thành đạt trên thương trường.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 3
Yêu Hồ Ngọc Hà sâu đậm, Cường Đô la từng nuôi ước mơ được đi chung đường với "Nữ hoàng giải trí" đến cuối cuộc đời - Ảnh: Internet

Mặc dù cuộc hôn nhân giữa "đại gia phố núi" và Hồ Ngọc Hà cũng kết thúc chóng vánh nhưng nhờ đó mà khán giả đã bắt đầu thôi chê bai, thậm chí chuyển sang... ngưỡng mộ anh. Chứng kiến cái cách mà Cường Đô la cư xử với vợ cũ, cách mà anh chấp nhận thua thiệt để chăm sóc bé Subeo thay Hồ Ngọc Hà, không ai có thể nhẫn tâm mà buông lời xỉa xói người đàn ông ấy nữa.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 4
Khi yêu Hạ Vi, Cường Đô la đã "lột xác" trở thành người đàn ông điển trai và nam tính như thế này - Ảnh: Internet

Sau cuộc tình đẹp như mơ với “Nữ hoàng giải trí”, Cường Đô la lại khiến khán giả thêm một phen sốc nặng khi cưa đổ "mỹ nữ vạn người mê” Hạ Vi, giữa lúc tên tuổi cô này đang phủ sóng dày đặc trên các mặt báo.

Lần này thì nhiều người đã gần như tin rằng, Cường Đô la thật sự sở hữu sức hút mãnh liệt chứ không chỉ dựa vào túi tiền. 2 năm trong cuộc tình không ngắn nhưng đủ dài với Hạ Vi, Cường Đô la thậm chí còn được nhiều người khen bảnh trai lên và chín chắn cả trong suy nghĩ.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 5
Khi chụp hình bên cạnh người đẹp, Cường Đô la trông rất có khí phách chứ không lép vế như ngày xưa - Ảnh: Internet

Những ồn ào gần đây nhất của Cường Đô la là những thông tin xoay quanh mối tình bí ẩn với ca sĩ Đàm Thu Trang - người đẹp đến từ Lạng Sơn. Mặc dù cô nàng này là Hoa khôi xứ Lạng hẳn hoi, cũng sở hữu nhan sắc nóng bỏng và đầy cá tính nhưng vẫn bị nhiều người chê là chưa tương xứng với tình cũ Hồ Ngọc Hà.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 6
Đẹp và nóng bỏng, nhưng Đàm Thu Trang vẫn bị nhiêu người chê là chưa xứng đôi với Cường Đô la - Ảnh: Internet

Nhiêu đó thôi đủ để hiểu, Cường Đô la giờ đây đã khác hẳn Cường Đô la của những ngày còn yêu Tăng Thanh Hà. Anh khiến phái nữ mê đắm không chỉ bởi cái mác “đại gia” mà còn nhờ sức hút đặc biệt nào đó khó có thể gọi thành tên.

Theo nhận định của cư dân mạng, Cường Đô la có nét duyên ngầm mà nhìn lâu mới thấy đẹp.

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 7
Sau nhiều cuộc tình với các mỹ nữ đình đám, Cường Đô la như ngày càng trẻ lại và đẹp trai ra nhiều - Ảnh: Internet

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 8

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 9
Cường Đô la khoe phong thái chững chạc bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Zing.vn

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 10
Anh khiến các cô gái ngưỡng mộ không chỉ vì nhiều tiền mà còn rất giỏi kinh doanh - Ảnh: Internet

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 11
Dung mạo hiện tại của Cường Đô la khác xa 12 năm trước - Ảnh: Internet

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 12

Cường Đô la - 12 năm sau cuộc tình với Tăng Thanh Hà: từ xấu tệ đến... ‘soái ca’ vạn người mê - Ảnh 13
Nhìn Cường Đô la phong độ như thế này, ai dám nói là không xứng với các mỹ nhân Việt? - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Cường đô la Hà Tăng Hồ Ngọc Hà Hạ Vi Đàm Thu Trang

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