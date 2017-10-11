Còn nhớ, vào khoảng cuối năm 2005, khi những hình ảnh tình tứ giữa Tăng Thanh Hà và Cường Đô la lan tràn trên mặt báo, rất nhiều người tặc lưỡi trách móc người đẹp bằng những câu như “Ôi trời! yêu vì tiền ấy mà!” hay “Xấu như thế này mà cũng yêu được, không thể hiểu nổi!”...

Yêu nhau say đắm là thế nhưng cuộc tình Hà Tăng - Cường Đô la cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi. Sau đó, đại gia phố núi nhanh chóng bắt đầu có mối tình khác với mỹ nhân nổi đình nổi đám không thua người cũ, đó là: Hồ Ngọc Hà.

Mặc dù Út nhỏ của Hương Phù Sa đã không ít lần lên tiếng thanh minh cô yêu Cường Đô la không phải vì tiền mà vì nhìn thấy ở người đàn ông này có sự chững chạc và đầy bản lĩnh. Thế nhưng, nhiều người vẫn nhất quyết không tin lời cô.

Giống hệt Hà Tăng, “Nữ hoàng giải trí” cũng khẳng định Cường Đô la là một người đàn ông ngọt ngào, một bờ vai vững chắc để cô yêu và tin tưởng, sinh con cho anh.

Kể từ khi bé Subeo ra đời, Cường Đô la như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh tạm gác lại những thú vui xa hoa, chấm dứt những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm cùng đám bạn để chăm lo cho gia đình, vợ con.

Vì yêu sâu đậm Hồ Ngọc Hà, "đại gia phố núi" bắt đầu ý thức việc xây dựng hạnh phúc gia đình, quyết tâm làm một người chồng, người cha có trách nhiệm.

Để tương xứng với cô vợ nổi tiếng, Cường Đô la cũng chịu khó thay đổi kiểu cách ăn mặc và chỉnh trang phong thái cho chuẩn hình tượng một doanh nhân thành đạt trên thương trường.

Mặc dù cuộc hôn nhân giữa "đại gia phố núi" và Hồ Ngọc Hà cũng kết thúc chóng vánh nhưng nhờ đó mà khán giả đã bắt đầu thôi chê bai, thậm chí chuyển sang... ngưỡng mộ anh. Chứng kiến cái cách mà Cường Đô la cư xử với vợ cũ, cách mà anh chấp nhận thua thiệt để chăm sóc bé Subeo thay Hồ Ngọc Hà, không ai có thể nhẫn tâm mà buông lời xỉa xói người đàn ông ấy nữa.

Sau cuộc tình đẹp như mơ với “Nữ hoàng giải trí”, Cường Đô la lại khiến khán giả thêm một phen sốc nặng khi cưa đổ "mỹ nữ vạn người mê” Hạ Vi, giữa lúc tên tuổi cô này đang phủ sóng dày đặc trên các mặt báo.

Lần này thì nhiều người đã gần như tin rằng, Cường Đô la thật sự sở hữu sức hút mãnh liệt chứ không chỉ dựa vào túi tiền. 2 năm trong cuộc tình không ngắn nhưng đủ dài với Hạ Vi, Cường Đô la thậm chí còn được nhiều người khen bảnh trai lên và chín chắn cả trong suy nghĩ.

Những ồn ào gần đây nhất của Cường Đô la là những thông tin xoay quanh mối tình bí ẩn với ca sĩ Đàm Thu Trang - người đẹp đến từ Lạng Sơn. Mặc dù cô nàng này là Hoa khôi xứ Lạng hẳn hoi, cũng sở hữu nhan sắc nóng bỏng và đầy cá tính nhưng vẫn bị nhiều người chê là chưa tương xứng với tình cũ Hồ Ngọc Hà.

Nhiêu đó thôi đủ để hiểu, Cường Đô la giờ đây đã khác hẳn Cường Đô la của những ngày còn yêu Tăng Thanh Hà. Anh khiến phái nữ mê đắm không chỉ bởi cái mác “đại gia” mà còn nhờ sức hút đặc biệt nào đó khó có thể gọi thành tên.

Theo nhận định của cư dân mạng, Cường Đô la có nét duyên ngầm mà nhìn lâu mới thấy đẹp.