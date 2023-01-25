Phát ngôn 'bóng gió' về khán giả chê Táo Quân 2023 của NSƯT Xuân Bắc bị nhận xét là trịch thượng và coi thường công chúng

Trang cá nhân với hơn 2 triệu lượt theo dõi của nghệ sĩ Xuân Bắc vào ngày 23/1 vừa qua xuất hiện bài viết mang tiêu đề Cái Tát Của Mẹ. Nội dung bài viết xoay quanh câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên (đêm 30 Tết). Người con (trong bài viết) cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát.

Trao đổi với Dân Việt, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng Xuân Bắc là một nghệ sĩ nên cần giữ cho mình chuẩn mực trong ứng xử của một nghệ sĩ. Việc bóng gió khán giả là "ăn cháo đá bát" khi khán giả đưa ra những góp ý, phê bình với chương trình Táo Quân không chỉ xúc phạm khán giả, mà còn cho thấy văn hóa ứng xử của nghệ sĩ này có vấn đề.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất bình trước bài viết Cái tát của mẹ trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc. Họ cho rằng nam nghệ sĩ mượn câu chuyện để “châm biếm" người xem Táo quân là điều không nên bởi việc một tác phẩm nghệ thuật nhận lời khen chê là chuyện thường tình.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng Xuân Bắc là một nghệ sĩ nên cần giữ cho mình chuẩn mực trong ứng xử của một nghệ sĩ - Ảnh: Internet

"Giả sử khán giả có chê, có phê bình, góp ý chưa đúng, chưa thỏa đáng thì với vai trò là một nghệ sĩ của công chúng anh cần tiếp thu và có những lời giải thích phù hợp để khán giả hiểu hơn. Đó là chưa bàn đến việc khán giả phê, chê đúng những lỗi lớn mà "Táo quân 2023" đang mắc phải như nhạt ý tưởng, có dấu hiệu hài nhảm nhí và đặc biệt ngôn ngữ thể hiện có đôi chỗ dung tục, tầm thường." - nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang nhận định.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang khẳng định Xuân Bắc đang xem thường khán giả và nam nghệ sĩ mới chính là người đang "ăn cháo đá bát".

"Tôi có bàn về thái độ "coi thường" khán giả của Xuân Bắc. Xuân Bắc, xét ở một góc độ nào đó, anh ta mới thực sự là người "ăn cháo đá bát" bởi vì nếu không có khán giả thì anh ta diễn cho ai xem? Nếu không có khán giả ủng hộ thì Táo Quân 2023 có tồn tại được qua 2 thập kỷ không? Quay lưng lại với khán giả thì Xuân Bắc có còn giữ được đạo đức nghề nghiệp - lấy khán giả là trung tâm cho sự sáng tạo, phục vụ biểu diễn của người nghệ sĩ?" - nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang nói.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng Xuân Bắc đang 'tát vào mặt khán giả xem Táo Quân' - Ảnh: Internet

Cũng trao đổi với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng Xuân Bắc đang "tát vào mặt khán giả xem Táo Quân". Anh cũng nhận xét nam nghệ sĩ dùng lời lẽ có phần trịch thượng với người đọc.

"Tôi hoàn toàn có cùng cảm nhận rằng lời lẽ trong bài viết (kể cả không gắn nó vào với một sự việc cụ thể) có phần trịch thượng với người đọc. Nó giống như là lời đe nẹt sâu cay, một tiếng rít lên trong cơn nóng giận chứ không phải bài học thâm thuý và ý nghĩa." - Nguyễn Ngọc Long chia sẻ - "Mà cái cảm giác được tạo ra ở dòng trạng thái của Xuân Bắc không dễ chịu một chút nào, tôi có cảm giác Xuân Bắc đang tát vào mặt khán giả xem "Táo quân", vốn là những người ủng hộ anh, ê-kíp của anh, và tập thể những người làm "Táo quân" nói chung".