Phản ứng gây chú ý cúa khán giả khi danh hài Hoài Linh tái xuất cải lương tuồng cổ

Hậu trường 13/06/2022 10:48

Mới đây, trong vở cải lương tuồng cổ "Hoàn Châu cách cách", danh hài Hoài Linh đã xuất hiện trong vai Dung Ma ma.

Sau một thời gian dài "ở ẩn", danh hài Hoài Linh đã trở lại và tích cực với nghệ thuật hơn. Bên cạnh việc chạy chương trình ở các tỉnh, ông còn góp mặt trong nhiều vở diễn để ủng hộ đàn em. Vào tối ngày 12/6, nam danh hài đã xuất hiện trên sân khấu cải lương với vở Hoàn Châu cách cách. Ông vào vai Dung ma ma và mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Theo nghệ sĩ Bình Tinh - Trưởng đoàn cải lương Huỳnh Long, cô cho biết sự xuất hiện của danh hài NSƯT Hoài Linh trong hai suất diễn này đánh dấu sự kiện quan trọng đối với một vở tuồng cổ mà mẹ của cô là cố nghệ sĩ Bạch Mai đã sáng tác.

Phản ứng gây chú ý cúa khán giả khi danh hài Hoài Linh tái xuất cải lương tuồng cổ - Ảnh 1Phản ứng gây chú ý cúa khán giả khi danh hài Hoài Linh tái xuất cải lương tuồng cổ - Ảnh 2Phản ứng gây chú ý cúa khán giả khi danh hài Hoài Linh tái xuất cải lương tuồng cổ - Ảnh 3
Danh hài Hoài Linh tái ngộ khán giả cải lương tuồng cổ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hông giống những tin đồn thất thiệt hay những đoạn clip cắt ghép ác ý để hạ thấp danh dự của ông và khẳng định ông không được khán giả đón nhận, Hoài Linh nhận được sự yêu thương và ủng hộ nhiệt tình từ các khán giả có mặt tại đêm diễn.

Trong những hình ảnh do chính người xem cải lương chụp lại, mỗi khi danh hài quăng mảng miếng là dân tình vỗ tay rần rần và hú hét tên ông. Không chỉ thế, vào cuối buổi, khán giả còn nán lại bao vây để tặng hoa, xin chụp ảnh và giao lưu hỏi thăm sức khỏe của Hoài Linh.

Phản ứng gây chú ý cúa khán giả khi danh hài Hoài Linh tái xuất cải lương tuồng cổ - Ảnh 4
NSƯT Hoài Linh trong vai Dung Ma Ma - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoài Linh từng phải đối diện với làn sóng chỉ trích nặng nề vì chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung. Sau sự việc này, hình ảnh của nam danh hài bị ảnh hưởng nhiều. Dù thời gian này nam danh hài trở lại sân khấu, sự kiện nhiều hơn nhưng anh vẫn khá khép kín, không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình sau ồn ào tiền từ thiện. NS Hoài Linh cũng đã "ở ẩn" hơn nửa năm mới lộ diện trước đám đông.

Người em thân thiết tiết lộ nhiều 'góc khuất' sau đêm diễn đầu tiên của Hoài Linh, nam danh hài bật khóc nức nở vì điều này?

Người em thân thiết tiết lộ nhiều 'góc khuất' sau đêm diễn đầu tiên của Hoài Linh, nam danh hài bật khóc nức nở vì điều này?

Mới đây, trên trang cá nhân, một tài khoản được cho là người em thân thiết của Hoài Linh đã đăng tải bài viết tiết lộ về những câu chuyện phía sau đêm diễn đầu tiên của vở "Hoàn Châu cách cách" có sự góp mặt của nam danh hài.

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