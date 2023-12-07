Phản ứng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước tin đồn kiếm hơn 240 tỷ đồng sau 2 năm đăng quang

Hậu trường 07/12/2023 21:25

Là mỹ nhân Việt đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, Thuỳ Tiên có lịch làm việc dày đặc trong nước lẫn nước ngoài. Từ một cô gái phải làm thêm để có tiền sinh hoạt, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1998 nay đã ổn định hơn về mặt kinh tế.

Mới đây, trên một diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện bài đăng về mức thu nhập của Thuỳ Tiên. Cụ thể, rộ tin Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đang sở hữu số tiền hơn 10 triệu USD (tương đương khoảng 242 tỷ đồng) từ khi đăng quang đến hiện tại.

Thuỳ Tiên và hành trình lan tỏa điều tích cực: "Tôi không dám nhận là Hoa hậu hình mẫu, tôi chỉ đang làm những việc mình đam mê"

Phản ứng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước tin đồn kiếm hơn 240 tỷ đồng sau 2 năm đăng quang - Ảnh 1
Nàng hậu nhiều lần vướng vào tin đồn tiền bạc sau đăng quang

Ngay lập tức, thông tin này khiến cư dân mạng "bán tín bán nghi", nhiều người tỏ ra hoang mang vì người đăng bài không đưa ra bằng chứng hay số liệu thống kê uy tín từ bất kì tổ chức nào. Việc cung cấp một thông tin không có căn cứ xác thực liên quan đến tài chính cũng sẽ khiến công việc và cuộc sống của Hoa hậu Thuỳ Tiên bị ảnh hưởng.

Bên dưới bài đăng này, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã dùng tài khoản Faceboook cá nhân để bình luận biểu tượng chắp tay kèm bức ảnh có câu: "Chẳng mong ước mơ cao sang, chỉ mong một chút bình an mỗi ngày".

Đồng thời, đại diện của Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết đây chỉ là thông tin bịa đặt bị lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó không lâu, các bài đăng liên quan đến số tiền 10 triệu đô thu nhập của Thuỳ Tiên trên các diễn đàn cũng bị gỡ bị cư dân mạng bức xúc.

Phản ứng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước tin đồn kiếm hơn 240 tỷ đồng sau 2 năm đăng quang - Ảnh 2
Phản ứng của Hoa hậu Thuỳ Tiên dưới bài đăng tung tin về việc có 242 tỷ đồng

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, Thuỳ Tiên chăm chỉ hoàn thành nhiều dự án cộng đồng nổi bật, các chương trình truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, giới trẻ, thực hiện đúng trách nhiệm và danh xưng Hoa hậu mà cô đã đạt được. Cuối năm 2021, Thuỳ Tiên xuất sắc nhận bằng khen từ Thủ tướng chính phủ cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Phản ứng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước tin đồn kiếm hơn 240 tỷ đồng sau 2 năm đăng quang - Ảnh 3
Khán giả không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Hoà bình đến từ Việt Nam

Năm 2022, Hoa hậu Thuỳ Tiên tích cực hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, dẫn chương trình, hoạt động thiện nguyện, tham gia gameshow.

Sau 2 năm đăng quang, Thuỳ Tiên luôn khiến khán giả tự hào bởi những thể hiện của mình, nàng hậu liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước. Không chỉ tham gia các hoạt động giải trí, nàng hậu còn tích cực tham gia các hoạt động, quảng bá văn hoá của nước nhà, mới đây nàng hậu vinh dự nhận bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VII, đại diện thanh niên trẻ Việt Nam làm diễn giả ở Hội nghị Quốc tế lần 5 tại Hàn Quốc được Bộ ngoại giao Hàn Quốc mời, cùng nhiều chương trình và hội nghị lớn khác.

Hiện tại, Thuỳ Tiên vẫn đang tích cực trau dồi bản thân ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, học thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Đây là trường đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có quy mô lớn tại Thụy Sĩ. 

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sao Việt Hoa hậu Thuỳ Tiên

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