Lệ Quyên hát karaoke tặng bạn bè, thái độ của bạn trai kém 11 tuổi gây chú ý khi ngồi bên cạnh

Hậu trường 07/12/2023 18:43

Mới đây, cộng đồng mạng đã không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu hội ngộ ăn uống, hát hò cùng bạn bè.

Mới đây, sau khi hoàn thành lịch trình làm việc đầy căng thẳng, Lệ Quyên và người yêu cũng thường xuyên dành thời gian để cùng với nhau đi gặp gỡ bạn bè, tái tạo nguồn năng lượng mới. 

 

Lệ Quyên xuất hiện với trang phục đơn giản, kiểu tóc xõa ngang vai đen óng đã giúp làm bật lên được nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ. Vốn là một ca sĩ chuyên nghiệp, thế nên Lệ Quyên đã góp vui bằng một tiết mục karaoke để giúp bầu không khí của buổi ăn uống trở nên nhộn nhịp. 

Lệ Quyên hát karaoke tặng bạn bè, thái độ của bạn trai kém 11 tuổi gây chú ý khi ngồi bên cạnh - Ảnh 1Lệ Quyên hát karaoke tặng bạn bè, thái độ của bạn trai kém 11 tuổi gây chú ý khi ngồi bên cạnh - Ảnh 2
Bạn trai của Lệ Quyên ngồi cạnh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng

 

Nữ ca sĩ đã thể hiện một bản Bolero nổi tiếng để dành tặng những người bạn thân thiết, dù là hát karaoke nhưng Lệ Quyên vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước chất giọng đầy mùi mẫn, da diết. Tuy nhiên, bạn trai của Lệ Quyên ngồi cạnh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Khi nghe bạn gái hát hò say sưa, Lâm Bảo Châu khiến nhiều người bất ngờ trước nét mặt không mấy hào hứng, mặn mà khi thưởng thức tiết mục của "nữ hoàng phòng trà".

Đây không phải là lần đầu tiên khán giả bắt gặp phản ứng khá thờ ơ của Lâm Bảo Châu khi nghe Lệ Quyên hát trong những đêm diễn hay tại những buổi tiệc thân mật cùng bạn bè. 

Lệ Quyên hát karaoke tặng bạn bè, thái độ của bạn trai kém 11 tuổi gây chú ý khi ngồi bên cạnh - Ảnh 3Lệ Quyên hát karaoke tặng bạn bè, thái độ của bạn trai kém 11 tuổi gây chú ý khi ngồi bên cạnh - Ảnh 4
Lệ Quyên thừa nhận, khi yêu, cô luôn chân thành và tuyệt đối không giữ tâm thế của một ngôi sao

Sau ly hôn, Lệ Quyên hẹn hò diễn viên, người mẫu Lâm Bảo Châu. Cả hai quen biết nhau trong một lần hợp tác quay TVC khoảng một năm trước. Tháng 8/2020, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bị bắt gặp khi đi mua sắm cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai giữ thái độ im lặng trước nghi vấn hẹn hò.

Tới đầu năm 2021, Lệ Quyên mới chính thức công khai tình cảm. Sau đó, cặp đôi thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Họ thường xuyên sánh bước trong các sự kiện và tình tứ khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Dù chênh lệch 11 tuổi, cặp đôi được cộng đồng mạng chúc phúc và dành nhiều lời khen ngợi.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu sao Việt

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