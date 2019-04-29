Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe

Hậu trường 29/04/2019 09:05

Có thể thấy, mẹ ruột Đàm Thu Trang cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai riêng của Cường Đô la.

Hòa chung vào không khí lễ 30/4 - 1/5 ở khắp nơi, nhiều cặp đôi trong showbiz Việt đã tạm gác công việc và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Trong khi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa Subeo đi du lịch Đà Nẵng để tránh nóng, thì Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh. Cặp đôi cùng nhau đi chơi môn thể thao đua xe, bé Subeo cũng có mặt trong chuyến đi này. 

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe - Ảnh 1
Subeo hào hứng khi đi chơi lễ cùng ba Quốc Cường - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, "Đại gia phố núi" vừa cập nhật những hình ảnh và clip vô cùng vui vẻ trong chuyến đi. Cường Đô la và Đàm Thu Trang đội nón bảo hiểm và hào hứng chụp ảnh bên nhau, riêng Subeo đã ngồi nghiêm chỉnh trên xe đua chuẩn bị xuất phát. Có thể thấy, cậu bé cũng có niềm đam mê tốc độ không thua kém ông bố nổi tiếng.

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe - Ảnh 2

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe - Ảnh 3
Chàng doanh nhân phố núi đã có một kỳ nghỉ lễ vô cùng vui vẻ bên hai người thân yêu - Ảnh: FBNV
Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe - Ảnh 4

Cường Đô la hạnh phúc khi con trai và vợ tương lai đều có chung niềm đam mê tốc độ - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho đôi vợ chồng sắp cưới. Đáng chú ý, mẹ ruột Đàm Thu Trang còn dặn dò: “Cho SuBeo đi phải cẩn thận chút con ạ"

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe - Ảnh 5
Mẹ Đàm Thu Trang dặn dò Cường Đô la phải chăm sóc Subeo thật cẩn thận - Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang - Cường Đô la tổ chức đám hỏi vào đầu năm 2019. Từ đó, công chúng không ít lần thấy được sự thân thiết giữa chân dài Lạng Sơn và bé Subeo. Cường Đô la cũng thường xuyên tạo cơ hội cho con trai và vợ sắp cưới gặp gỡ, vun đắp tình cảm với nhau.

Mấy ai khéo nịnh vợ như Cường Đô la, Đàm Thu Trang vừa đăng ảnh đã vội 'rót mật vào tai'

Mấy ai khéo nịnh vợ như Cường Đô la, Đàm Thu Trang vừa đăng ảnh đã vội 'rót mật vào tai'

Sau đám hỏi, Cường Đô la không còn e ngại mà thoải mái thể hiện tình cảm mùi mẫn với hôn thê.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang bé Subeo

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