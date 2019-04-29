Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe

Có thể thấy, mẹ ruột Đàm Thu Trang cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai riêng của Cường Đô la.
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Hòa chung vào không khí lễ 30/4 - 1/5 ở khắp nơi, nhiều cặp đôi trong showbiz Việt đã tạm gác công việc và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Trong khi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa Subeo đi du lịch Đà Nẵng để tránh nóng, thì Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh. Cặp đôi cùng nhau đi chơi môn thể thao đua xe, bé Subeo cũng có mặt trong chuyến đi này.
Trên trang cá nhân, "Đại gia phố núi" vừa cập nhật những hình ảnh và clip vô cùng vui vẻ trong chuyến đi. Cường Đô la và Đàm Thu Trang đội nón bảo hiểm và hào hứng chụp ảnh bên nhau, riêng Subeo đã ngồi nghiêm chỉnh trên xe đua chuẩn bị xuất phát. Có thể thấy, cậu bé cũng có niềm đam mê tốc độ không thua kém ông bố nổi tiếng.
Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho đôi vợ chồng sắp cưới. Đáng chú ý, mẹ ruột Đàm Thu Trang còn dặn dò: “Cho SuBeo đi phải cẩn thận chút con ạ".
Đàm Thu Trang - Cường Đô la tổ chức đám hỏi vào đầu năm 2019. Từ đó, công chúng không ít lần thấy được sự thân thiết giữa chân dài Lạng Sơn và bé Subeo. Cường Đô la cũng thường xuyên tạo cơ hội cho con trai và vợ sắp cưới gặp gỡ, vun đắp tình cảm với nhau.