Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe

Hòa chung vào không khí lễ 30/4 - 1/5 ở khắp nơi, nhiều cặp đôi trong showbiz Việt đã tạm gác công việc và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Trong khi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa Subeo đi du lịch Đà Nẵng để tránh nóng, thì Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng không kém cạnh. Cặp đôi cùng nhau đi chơi môn thể thao đua xe, bé Subeo cũng có mặt trong chuyến đi này.

Subeo hào hứng khi đi chơi lễ cùng ba Quốc Cường - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, "Đại gia phố núi" vừa cập nhật những hình ảnh và clip vô cùng vui vẻ trong chuyến đi. Cường Đô la và Đàm Thu Trang đội nón bảo hiểm và hào hứng chụp ảnh bên nhau, riêng Subeo đã ngồi nghiêm chỉnh trên xe đua chuẩn bị xuất phát. Có thể thấy, cậu bé cũng có niềm đam mê tốc độ không thua kém ông bố nổi tiếng.