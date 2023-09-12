Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ghi lại hành trình sinh con lần 3 vô cùng xúc động. Theo như tiết lộ, nữ kiện tướng đã hạ sinh vào ngày 9/9: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Phan Hiển cho biết sức khỏe của bà xã hiện ổn định. "Hai ngày đầu sau sinh, bà xã đau nhiều, bây giờ đã tốt hơn. Em bé hơi nhẹ cân nhưng "trộm vía" sức khỏe tốt. Kubi - Anna (con trai và con gái của cặp đôi) rất hào hứng gặp em bé, đi học về là vào bệnh viện thăm mẹ và em. Mấy ngày qua, tôi "đầu tắt mặt tối", nhưng may mắn là có hai bên nội, ngoại thay nhau hỗ trợ chăm sóc Khánh Thi. Dự kiến 3-4 ngày nữa, vợ tôi sẽ xuất viện" - anh nói.

"Hai ngày đầu sau sinh, bà xã đau nhiều, bây giờ đã tốt hơn. Em bé hơi nhẹ cân nhưng "trộm vía" sức khỏe tốt" - ông xã Khánh thi chia sẻ

Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng thông báo tin vui đến khán giả: "Cảm ơn mẹ Khánh Thi đã hy sinh rất nhiều cho ba Hiển và gửi tặng ba món quà tuyệt vời này". Sau bài thông báo, người hâm mộ để lại nhiều lời chúc mừng đến gia đình nhỏ Khánh Thi - Phan Hiển có thêm thành viên mới.

Phan Hiển luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bà xã và con gái út. Anh gác lại toàn bộ công việc từ một tuần trước để chờ ngày vợ vượt cạn, tranh thủ đưa cô và gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu trước khi đón em bé.

Phan Hiển luôn túc trực tại bệnh viện. Anh gác lại toàn bộ công việc từ một tuần trước để chờ ngày vợ vượt cạn

Trước giờ lâm bồn, Khánh Thi vẫn tích cực làm việc và thông báo với êkíp sẽ trở lại công việc ngay sau khi hồi sức. Suốt 9 tháng thai kỳ, bà xã hội Phan Hiển luôn tích cực làm việc không ngừng nghỉ. Trong một số lần trả lời phỏng vấn, bà xã Phan Hiển nói cô luôn lượng sức, không làm bất chấp những nguy cơ khi mang thai ở tuổi ngoài 40. Cô nói: "Hơn ai hết, tôi biết rõ sức khỏe mình, những gì làm được và không. Tôi tin vào hiểu biết và kiến thức của mình nên không quá lo lắng. Sau hai lần mang thai, tôi nghiệm ra chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ thì em bé chào đời cũng sẽ vui vẻ, hay cười".

Trước giờ lâm bồn, Khánh Thi vẫn tích cực làm việc và thông báo với êkíp sẽ trở lại công việc ngay sau khi hồi sức

Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức hôn lễ hồi tháng 12/2022. Phan Hiển từng cho biết cảm xúc giữa anh và bà xã tươi mới hơn sau đám cưới. Dù trước đó đã có hai con và chung sống như vợ chồng 7 năm, họ vẫn cảm thấy như "vợ chồng son" khi cùng lên kế hoạch cuộc sống tương lai, chuẩn bị cho việc sinh em bé.