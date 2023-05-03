Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở

Hậu trường 03/05/2023 19:31

Sắc vóc của bà mẹ ba con quả thật không phải dạng vừa.

Chiều ngày 2/5, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ những hình ảnh cùng gia đình nhỏ đi chơi du lịch nghỉ dưỡng. "Ngày lễ nơi nào cũng đông đúc, nhà Lâm An Zoey chọn được một nơi khá vắng vẻ và riêng tư, tha hồ tắm biển nhảy múa", giọng ca sinh năm 1984 cho hay. Phạm Quỳnh Anh tự tin diện bikini 1 mảnh bó sát khoe đường cong thon gọn. Nữ ca sĩ 8x đã lấy lại được vóc dáng sau 9 tháng hạ sinh nhóc tỳ thứ ba.

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh của hiện tại dường như đẹp và trẻ hơn ngày chưa sinh nở - Ảnh: Instagram

Phạm Quỳnh Anh khoe loạt ảnh cô thảnh thơi nghỉ dưỡng dịp 30/4, 1/5 cùng gia đình. Theo Phạm Quỳnh Anh, cô và gia đình đã đến 1 khu nghỉ dưỡng vắng vẻ để tận hưởng những ngày nghỉ lễ.

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng sự trẻ trung - Ảnh: Instagram

 

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 3
Bà mẹ ba con được đánh giá ngày càng quyến rũ - Ảnh: Instagram

 Ở tuổi 38 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Phạm Quỳnh Anh vẫn sở hữu gương mặt cuốn hút với làn da trắng mịn, các đường nét thanh tú. 

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 4
Nữ ca sĩ tự hào vì con gái Zoey ngoan ngoãn, không quấy khóc dù di chuyển nhiều nơi - Ảnh: Instagram

Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc thông báo đã "vượt cạn" thành công vào tháng 7 năm ngoái. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ khoảnh khắc hạ sinh con gái thứ 3: "Khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con, ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy. Dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động".

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 5
Đường cong gợi cảm 'chết người' của Phạm Quỳnh Anh khi nữ ca sĩ diện váy áo tôn hình thể - Ảnh: Instagram

 

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh chăm chỉ đi hát, đóng quảng cáo - Ảnh: Instagram

Thời gian gần đây Phạm Quỳnh Anh gặp nhiều phiền toái vì cộng đồng mạng quá quan tâm tới danh tính bạn trai giấu mặt của cô. Điều này khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng trên trang cá nhân: "Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của 1 MC nào cả". 

Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở - Ảnh 7
Nữ ca sĩ khẳng định: "Việc gìn giữ sự riêng tư đó là mong muốn chính đáng của mỗi cá nhân. Không có luật pháp nào quy định, đã là nghệ sĩ thì phải công khai chuyện riêng tư cho đến khi họ cảm thấy đến thời điểm thích hợp để chia sẻ" - Ảnh: Instagram

 

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