Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở

Chiều ngày 2/5, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ những hình ảnh cùng gia đình nhỏ đi chơi du lịch nghỉ dưỡng. "Ngày lễ nơi nào cũng đông đúc, nhà Lâm An Zoey chọn được một nơi khá vắng vẻ và riêng tư, tha hồ tắm biển nhảy múa", giọng ca sinh năm 1984 cho hay. Phạm Quỳnh Anh tự tin diện bikini 1 mảnh bó sát khoe đường cong thon gọn. Nữ ca sĩ 8x đã lấy lại được vóc dáng sau 9 tháng hạ sinh nhóc tỳ thứ ba.

Phạm Quỳnh Anh của hiện tại dường như đẹp và trẻ hơn ngày chưa sinh nở - Ảnh: Instagram

Phạm Quỳnh Anh khoe loạt ảnh cô thảnh thơi nghỉ dưỡng dịp 30/4, 1/5 cùng gia đình. Theo Phạm Quỳnh Anh, cô và gia đình đã đến 1 khu nghỉ dưỡng vắng vẻ để tận hưởng những ngày nghỉ lễ.