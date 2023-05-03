Phạm Quỳnh Anh gia nhập hội bikini khoe dáng sau 9 tháng sinh nở

Sắc vóc của bà mẹ ba con quả thật không phải dạng vừa.
- Thực hư thông tin bạn trai của Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của một nữ MC đình đám Vbiz?
- Phạm Quỳnh Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến 'tri kỷ' của mình: 'Nhờ có anh, tôi không phải vất cả chuyện gia đình'
Chiều ngày 2/5, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ những hình ảnh cùng gia đình nhỏ đi chơi du lịch nghỉ dưỡng. "Ngày lễ nơi nào cũng đông đúc, nhà Lâm An Zoey chọn được một nơi khá vắng vẻ và riêng tư, tha hồ tắm biển nhảy múa", giọng ca sinh năm 1984 cho hay. Phạm Quỳnh Anh tự tin diện bikini 1 mảnh bó sát khoe đường cong thon gọn. Nữ ca sĩ 8x đã lấy lại được vóc dáng sau 9 tháng hạ sinh nhóc tỳ thứ ba.
Phạm Quỳnh Anh khoe loạt ảnh cô thảnh thơi nghỉ dưỡng dịp 30/4, 1/5 cùng gia đình. Theo Phạm Quỳnh Anh, cô và gia đình đã đến 1 khu nghỉ dưỡng vắng vẻ để tận hưởng những ngày nghỉ lễ.
Ở tuổi 38 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Phạm Quỳnh Anh vẫn sở hữu gương mặt cuốn hút với làn da trắng mịn, các đường nét thanh tú.
Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc thông báo đã "vượt cạn" thành công vào tháng 7 năm ngoái. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ khoảnh khắc hạ sinh con gái thứ 3: "Khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con, ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy. Dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động".
Thời gian gần đây Phạm Quỳnh Anh gặp nhiều phiền toái vì cộng đồng mạng quá quan tâm tới danh tính bạn trai giấu mặt của cô. Điều này khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng trên trang cá nhân: "Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của 1 MC nào cả".