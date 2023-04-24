Thực hư thông tin bạn trai của Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của một nữ MC đình đám Vbiz?

Mới đây nhất, một tin đồn đoán rằng bạn trai Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của 1 nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.
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Sau khi công khai mang bầu và sinh con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh vẫn quyết giữ kín thông tin về danh tính "nửa kia" khiến không ít người tò mò. Mới đây nhất, một tin đồn đoán rằng bạn trai Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của 1 nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội khiến cô phải lên tiếng.
Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh cho biết cảm thấy phiền lòng khi liên tục có nhiều tin đồn đoán không đúng sự thật, thậm chí là gán ghép bạn thân của cô chính là bạn trai mới. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Có những giai đoạn mình cảm thấy rất ái ngại, khi mà ai chụp hình với mình cũng có thể trở thành bạn trai hay chồng của mình, anh rể chụp chung cũng thành chồng, người bạn từ Mỹ về - anh Vincent sang nhà thăm bà bầu đứng chung một khung hình cũng thành bạn trai, và một người nữa mà các kênh thông tin đặt nghi vấn, thậm chí khẳng định và gán ghép nhiều nhất cũng là 1 người bạn lâu năm của Quỳnh Anh.
Bạn nay đã có gia đình mới và có thêm 1 bé trai rất kháu khỉnh chỉ kém Zoey 2 tháng tuổi, Quỳnh Anh nghĩ mình phải lên tiếng vì cảm thấy rất áy náy, rất phiền phức, không muốn việc này ảnh hưởng đến sự bình an của gia đình bạn, ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu năm và thêm nữa cũng hi vọng cuộc sống cá nhân của Quỳnh Anh được tất cả mọi người tôn trọng".
Đồng thời Phạm Quỳnh Anh cũng khẳng định việc giữ danh tính bạn trai là sự riêng tư, mong muốn chính đáng của mỗi cá nhân. Khi cảm thấy thời điểm thích hợp sẽ công bố. Cô mong khán giả không đồn đoán vô căn cứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và bạn bè của mình. Cô cho hay: "Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của 1 MC nào cả. Quỳnh Anh mong mọi chuyện sẽ được kết thúc sau status này và những kênh thông tin có tự trọng vui lòng tháo gỡ những bài viết thiếu tính xác thực".
Cuối cùng, nữ ca sĩ nhắn nhủ thêm: "Mong rằng những ai đã yêu thương mình sẽ luôn luôn hiểu đúng, tránh xa những nguồn tin không chính thống, chưa có sự kiểm chứng và hãy cho Quỳnh Anh có được 1 cuộc sống bình yên cùng với gia đình của mình".