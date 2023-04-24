Thực hư thông tin bạn trai của Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của một nữ MC đình đám Vbiz?

Sau khi công khai mang bầu và sinh con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh vẫn quyết giữ kín thông tin về danh tính "nửa kia" khiến không ít người tò mò. Mới đây nhất, một tin đồn đoán rằng bạn trai Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của 1 nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội khiến cô phải lên tiếng.

Mới đây nhất, một tin đồn đoán rằng bạn trai Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của 1 nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh cho biết cảm thấy phiền lòng khi liên tục có nhiều tin đồn đoán không đúng sự thật, thậm chí là gán ghép bạn thân của cô chính là bạn trai mới. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Có những giai đoạn mình cảm thấy rất ái ngại, khi mà ai chụp hình với mình cũng có thể trở thành bạn trai hay chồng của mình, anh rể chụp chung cũng thành chồng, người bạn từ Mỹ về - anh Vincent sang nhà thăm bà bầu đứng chung một khung hình cũng thành bạn trai, và một người nữa mà các kênh thông tin đặt nghi vấn, thậm chí khẳng định và gán ghép nhiều nhất cũng là 1 người bạn lâu năm của Quỳnh Anh.