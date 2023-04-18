Phạm Quỳnh Anh bỏ công sức làm MV nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ "Người ấy"

Tối 17/4 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh chính thức cho ra mắt MV "Chúng ta bấy lâu nay là…" với thông điệp: Khi ta yêu thương bản thân đủ, sẽ có một người phù hợp đến với ta, vào đúng thời điểm. Đây là ca khúc nối tiếp câu chuyện từ 2 ca khúc "Anh đã yên bình", "tôi biết thương mình" của nữ ca sĩ.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, ca sĩ nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc . Cô lần lượt ra mắt loạt ca khúc Tất cả sẽ thay em (Hamlet Trương), Cây xương rồng mạnh mẽ (Nguyễn Văn Chung), Vai ác (Hứa Kim Tuyền). Cô hiện sống cùng ba con gồm Tuệ Lâm (10 tuổi), Tuệ An (năm tuổi), bé Zoey (gần một tuổi).



Phạm Quỳnh Anh sau ly hôn chồng cũ - Ảnh: Internet

Không còn mang nỗi buồn vì những mất mát trong tình yêu, âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh ở thời điểm này đã thay đổi. Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ muốn truyền tải nội dung tích cực qua âm hưởng bình an, thông điệp tốt đẹp cho những phụ nữ xung quanh.

Đầu năm 2022, tin đồn yêu đương của Phạm Quỳnh Anh rộ lên nhưng đến lúc sinh con chung với bạn trai vào tháng 7, cô mới công khai mối quan hệ. MV là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau 8 tháng sinh con đứa thứ 3. Đây cũng là MV đầu tiên có sự góp mặt của bạn trai.

MV lấy cảm hứng từ chuyện tình của cả hai, nói về cặp tình nhân trước khi chia tay quyết định thực hiện chuyến đi cuối, trở về vùng đất nhiều kỷ niệm. Họ vui đùa trên biển, ngắm hoàng hôn, nấu ăn giống lúc còn hạnh phúc. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, ca khúc với ý nghĩa hướng đến sự tươi vui trong cuộc sống, âm nhạc nhờ có tình yêu mới.



Phạm Quỳnh Anh và nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cô nàng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình một clip ngắn với dòng trạng thái "Công sức tôi đầu tư MV rất vất vả nhưng người ấy bận rộn vô tâm không thèm ngó lên màn hình dù chỉ 1 giây".

"Người ấy" mà Phạm Quỳnh Anh nhắc đến chính là nhóc tỳ thứ 3. Nữ ca sĩ mở MV cho con gái xem và liên tục nhắc: "Mẹ ở trong ti vi kìa, Zoey ơi...". Vì bận rộn với đồ chơi, ái nữ nhà Phạm Quỳnh Anh quên cả chuyện "cày view" cho mẹ. Dòng chia sẻ vui vẻ của nữ ca sĩ khiến dân tình thích thú.

Phạm Quỳnh Anh đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh nhóc tỳ của mình - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ nhà Phạm Quỳnh Anh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.