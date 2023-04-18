Giấu kín bấy lâu, Phạm Quỳnh Anh lần đầu công khai hình ảnh bạn trai bí ẩn qua MV mới

Thông qua MV này, khán giả nhận thấy âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh đã thay đổi so với thời gain trước. Nữ ca sĩ muốn truyền tải nội dung tích cực, thông điệp sống bình yên tốt đẹp cho những người phụ nữ xung quanh.

Tối ngày 17/4, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Đây cũng là một bản ballad nhẹ nhàng về tình yêu nhưng không còn "buồn lụi tim" như trước. Đặc biệt, trong MV mới lần này, Phạm Quỳnh Anh cũng bất ngờ cho anh bạn “tri kỷ” cùng tham gia diễn xuất. Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Đây cũng là một bản ballad nhẹ nhàng về tình yêu nhưng không còn "buồn lụi tim" như trước - Ảnh: Internet Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Sau chia tay, có những người phụ nữ cân bằng được nhưng cũng có người cứ chông chênh và mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương lòng. Tôi cũng từng lao đao trong giai đoạn mình chưa thể cân bằng được, nhưng khi mình biết tự thương bản thân một chút thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Khi phụ nữ biết thương bản thân thì sẽ có cách để dẫn đến những cánh cửa tốt đẹp”.

Trong MV mới lần này, Phạm Quỳnh Anh cũng bất ngờ cho anh bạn “tri kỷ” cùng tham gia diễn xuất - Ảnh: Internet Thông qua MV này, khán giả nhận thấy âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh đã thay đổi so với thời gain trước. Nữ ca sĩ muốn truyền tải nội dung tích cực, thông điệp sống bình yên tốt đẹp cho những người phụ nữ xung quanh. Nội dung MV tuy đơn giản nhưng đong đầy ý nghĩa. Một cặp đôi trước khi chia tay đã quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng - trở về vùng đất kỷ niệm của cả hai và cùng nhau ôn lại những ký ức thân thuộc. Khoảnh khắc hai người bước trên con đường từng đi cùng nhau thời trẻ đã gửi gắm thông điệp xúc động từ Phạm Quỳnh Anh: “Chúng ta vốn dĩ chẳng có hai cuộc đời để được cùng nhau già đi. Thế nên những lúc mệt mỏi và yếu lòng, hãy cùng nhau nhắm mắt lại chứ đừng buông tay nhé".

Thông qua MV này, khán giả nhận thấy âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh đã thay đổi so với thời gain trước - Ảnh: Internet Dù cho "người ấy" xuất hiện trên MV từ đầu đến cuối MV nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn lựa chọn góc quay không để lộ mặt. “Đây được xem là một sản phẩm đánh dấu kỷ niệm rất dễ thương của cả hai.

Mới đầu, Quỳnh Anh chỉ “giả bộ” ngỏ lời mời đóng MV chơi nhưng không ngờ anh ấy lại nhận lời ngay và thực hiện rất nghiêm túc - Ảnh: Internet Theo như nữ ca sĩ chia sẻ, mới đầu, Quỳnh Anh chỉ “giả bộ” ngỏ lời mời đóng MV chơi nhưng không ngờ anh ấy lại nhận lời ngay và thực hiện rất nghiêm túc. Dù là lần đầu tiên anh ấy tiếp cận với ống kính nhưng mọi thứ rất suôn sẻ và không làm trễ timeline của đoàn phim.

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch với bé Zoey. Tuy nhiên, cô bị netizen chê trách vì làm một việc gây nguy hiểm cho con. Nữ ca sĩ liền lên tiếng đáp trả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-kin-bay-lau-pham-quynh-anh-lan-au-cong-khai-hinh-anh-ban-trai-bi-an-qua-mv-moi-573577.html