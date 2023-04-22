Phạm Quỳnh Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến 'tri kỷ' của mình: 'Nhờ có anh, tôi không phải vất cả chuyện gia đình'

Từ khi mới yêu, đến lúc đã có con với nhau, "tri kỷ" luôn khiến cho cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Ngày 17/4 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Chúng ta bấy lâu nay là…". Để trải lòng nhiều hơn với người hâm mộ về âm nhạc cũng như cuộc sống của mình, Phạm Quỳnh Anh thực hiện talkshow mang chủ đề “Phụ nữ có bến đỗ, đã thực sự an yên?” cùng MC Liêu Hà Trinh. Phạm Quỳnh Anh thực hiện talkshow cùng MC Liêu Hà Trinh - Ảnh: Internet

Trong MV Chúng ta bấy lâu nay là…, "người tri kỷ" của Phạm Quỳnh Anh hiện tại đã đảm nhận vai nam chính. Cô kể: "Anh ấy là người tri kỷ của tôi ở hiện tại. Khi tôi gợi ý đóng MV, tôi nghĩ đối phương sẽ phản ứng dữ dội kiểu không đóng đâu, nhưng tôi lại không thấy sự từ chối nào hết, ngược lại, anh rất hợp tác". Trong talkshow lần này, Phạm Quỳnh Anh cũng không ngần ngại tiết lộ về cuộc sống của mình và "người tri kỷ": "Trong đời sống, anh quan sát tôi mỗi ngày. Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì anh đã cân hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời".

Bạn trai Phạm Quỳnh Anh nhận lời mời đóng chính trong MV của cô - Ảnh: Internet Chiêm nghiệm về sự bình yên và hạnh phúc đến với mình trong thời điểm hiện tại, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: “Có lẽ thời điểm này, sự bình yên đến với tôi bởi vì tôi đã chấp hành tất cả những nguyên tắc mà mình đề ra: sự tôn trọng lẫn nhau, sự tích cực trong suy nghĩ, sự chọn lựa cách ứng xử văn minh để làm sao mọi chuyện được nhẹ nhàng nhất, tốt nhất cho các con, cho gia đình mình. Cuộc đời đã dạy tôi rất nhiều, coi như đến thời điểm này, tôi đã hoàn thành được một khóa học". Phạm Quỳnh Anh luôn luôn tôn trọng quá khứ dù như thế nào - Ảnh: Internet Phạm Quỳnh Anh bày tỏ, cô luôn tôn trọng quá khứ dù như thế nào: "Tôi không đổ lỗi cho quá khứ mà ngược lại, rất trân trọng nó. Quá khứ đã dạy tôi rất nhiều điều để có một Phạm Quỳnh Anh nhìn mọi sự an yên, nhẹ nhõm, trưởng thành như bây giờ. Tôi không bao giờ phủ nhận tất cả những gì đã diễn ra".

Phạm Quỳnh Anh bỏ công sức làm MV nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ "Người ấy" Phạm Quỳnh Anh trở lại với MV mới và mong nhận được sự quan tâm của "Người ấy", nhưng sự thật lại quá phũ phàng.

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