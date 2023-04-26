Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân

Sao Việt 26/04/2023 11:04

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô được bạn trai đỡ đần chăm sóc con gần một tuổi, hạnh phúc với người tình mới.

Cô tái xuất làng nhạc sau sinh con thứ ba - bé Tuệ Nhi - với MV Chúng ta bấy lâu nay là..., dẫn đầu lượt nghe trên iTunes Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi Phạm Quỳnh Anh mời bạn trai diễn xuất chung. Ca sĩ vui vì nửa kia luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 1
Ca sĩ vui vì nửa kia luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê - Ảnh: Internet

Tin đồn yêu đương của họ rộ lên từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 7/2022 mới công khai mối quan hệ. Đến nay, ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận. Cô cho biết bạn trai không phải thiếu gia như nhiều lời đồn đoán.

Được biết, bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh rất hiếm khi xuất hiện. Người này có tên bắt đầu bằng chữ K, là một doanh nhân trẻ, kém tuổi nữ ca sĩ. Trước đây, Phạm Quỳnh Anh và bạn trai từng được bắt gặp trong chuyến đi sang Mỹ. Qua những khoảnh khắc hiếm hoi này, có thể thấy được, tình mới rất quan tâm, chăm sóc cho giọng ca Bụi bay vào mắt.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 2
Ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ người yêu trước dư luận - Ảnh: Eva 

Phạm Quỳnh Anh xem bạn trai là tri kỷ, cùng chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống. Cô nhớ hôm vào phòng sinh, bạn trai túc trực, chăm sóc từng chút. Khi con cất tiếng khóc chào đời, Phạm Quỳnh Anh cảm nhận niềm hạnh phúc trong mắt anh.

Cuộc sống mỗi ngày của họ diễn ra nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười. Quỳnh Anh cho biết có hôm cô gần như kiệt sức vì cùng lúc chăm sóc ba con, gồm Tuệ Lâm (10 tuổi), Tuệ An (năm tuổi), Tuệ Nhi (gần một tuổi). Nhờ bạn trai hỗ trợ, cô vượt qua tất cả. Phạm Quỳnh Anh nói anh luôn quan sát, đỡ đần việc nhà để cô đỡ vất vả. Nữ ca sĩ gần như không phải thức đêm chăm con vì đã có anh lo hết.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 3
Nữ ca sĩ gần như không phải thức đêm chăm con vì đã có bạn trai lo hết. - Ảnh: FBNV

Trước đây, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về tiêu chí chọn người yêu mới của mình rằng: 'Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên'. Điều này cho thấy tình trẻ của Phạm Quỳnh Anh cũng rất thấu hiểu và yêu thương con riêng.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về tiêu chí chọn người yêu mới của mình phải yêu thương cả con của cô - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm con hộ, cảm nhận tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 5
Tình mới Phạm Quỳnh Anh còn có mối quan hệ tốt với Quang Huy - chồng cũ của cô - Ảnh: FBNV

Không những yêu thương con riêng, tình mới Phạm Quỳnh Anh còn có mối quan hệ tốt với Quang Huy - chồng cũ của cô. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã có dịp gặp nhau trong một buổi tiệc. Quang Huy cũng ủng hộ cô đến với hạnh phúc mới. 

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, ca sĩ nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc, lần lượt ra mắt các ca khúc Tất cả sẽ thay em (Hamlet Trương), Cây xương rồng mạnh mẽ (Nguyễn Văn Chung).

Thực hư thông tin bạn trai của Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của một nữ MC đình đám Vbiz?

Thực hư thông tin bạn trai của Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của một nữ MC đình đám Vbiz?

Mới đây nhất, một tin đồn đoán rằng bạn trai Phạm Quỳnh Anh là chồng cũ của 1 nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

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