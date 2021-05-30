Phạm Lịch bất ngờ thông báo ‘giờ em đã là vợ người ta’

Hậu trường 30/05/2021 12:01

Phạm Lịch và bạn trai đã đăng ký kết hôn. Cả hai chưa thể tổ chức lễ cưới vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, vũ công Phạm Lịch chia sẻ với truyền thông rằng cô sắp lên xe hoa cùng bạn trai Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1990. Được biết, bạn trai của Phạm Lịch là nhà sản xuất, hoạt động khá lâu trong giới underground. Cả hai quen nhau vào năm 2015 sau một lần hợp tác chung trong công việc. Trước đó, tháng 12/2020, trong dịp kỷ niệm hai năm ngày yêu, Phạm Lịch được bạn trai cầu hôn tại một nhà hàng.

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Phạm Lịch và bạn trai 'đôi lứa xứng đôi'

Nữ vũ công còn vui vẻ “khoe” rằng cô và bạn trai đã đăng kí kết hôn, tuy nhiên cả hai chưa tính đến việc tổ chức lễ cưới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chờ tình hình dịch bệnh êm dịu lại thì cả hai sẽ chính thức “lên đồ” về một nhà ngay. Phạm Lịch cho hay: "Sau hơn hai năm gắn bó, chúng tôi cảm thấy thực sự thuộc về nhau. Khi nào có thông tin chính thức về lễ cưới, tôi sẽ thông báo đến mọi người".

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Dân tình lại được dịp mong chờ một đám cuới 'tình bể bình'

Phạm Lịch chia sẻ thêm, lúc nhận lời yêu nhau, cô và bạn trai yêu xa. Anh ấy ở Hà Nội, còn cô ở TP.HCM. Cô cho rằng bản thân cảm nhận được sự chân thành của bạn trai nhưng khoảng cách dễ làm cho người ta nản chí. Năm 2020, bạn trai đã chuyển vào TP.HCM sống để gần cô.

Theo Phạm Lịch, về công việc, cô và Toàn Trung chưa tìm được nhiều điểm chung. Nhưng về cuộc sống, cô thấy bình yên vì anh sống tình cảm, biết lắng nghe và luôn thấu hiểu. Cô tâm sự được mọi chuyện với anh - điều mà cô thấy quan trọng trong mối quan hệ.

Phạm Lịch bất ngờ thông báo ‘giờ em đã là vợ người ta’ - Ảnh 3

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Cô gái ấy giờ đã là 'vợ người ta'

Phạm Lịch (sinh năm 1990) là vũ công ở TP.HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So you think you can dance. Năm 2020, cô lấn sân sang con đường ca hát. Phạm Lịch trở thành quán quân của game show Gương mặt thân quen mùa 8.

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