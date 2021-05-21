Lấy chồng tỷ phú ngoại quốc, những nàng ‘Lọ Lem’ giữa đời thực một bước lên ‘chín tầng mây’, cuộc sống xa hoa ngất trời

Từ một cô gái mặc cảm với chuyện tình và sự đổ vỡ trong hôn nhân của bản thân, Nhung trở nên cởi mở hơn trước sự chân thành, ấm áp của Mark. Khi nhận lời yêu Mark, cô chỉ biết anh là một doanh nhân chứ không hề hay anh giàu đến cỡ nào. Điều cô quan tâm không phải sự giàu có mà đó là lòng chân thành trong chính con người anh.

Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn tìm được ý trung nhân biết yêu thương, quan tâm và chung thủy. Với Lưu Nhung cũng vậy, cô cũng mơ ước có một người đàn ông như vậy bên đời. Nhưng hôn nhân đổ vỡ khiến cô gái trẻ rụt rè hơn, e ngại hơn với tình yêu. Cho đến khi Mark - chàng doanh nhân người Anh bước vào cuộc đời cô, một chương mới được mở ra, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

Qua nhiều năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp “hoàng tử - lọ lem” vẫn ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Hiện cặp đôi này đang nâng tầm hạnh phúc lên một bậc nữa khi đã đón thêm một thành viên mới, cô công chúa nhỏ nay đã được 6 tháng tuổi. Là một bà mẹ bỉm sữa, Nhung vẫn xinh đẹp, sang chảnh và... tự do.

Sau khi kết hôn, chồng tỷ phú ngoại quốc này đã biến nàng thành công chúa với nhẫn kim cương Cartier, túi Hermes, xế sang Range Rover, Porsche (màu trắng như nàng muốn), biệt thự ở đảo Cyprus…Đối với Mark, Nhung xứng đáng được nhận những món quà đó.

Đến với tỷ phú người Anh, cuộc sống của Nhung thay đổi hoàn toàn, từ 'Lọ Lem' thành 'bà hoàng' - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về sự yêu thương chiều chuộng của chồng, Nhung cười bảo: "Vì anh ý luôn chiều mình nên bạn hỏi anh ấy chiều mình như thế nào mình không nghĩ ra đâu. Nó là hàng ngày và mình thấy quen rồi. Thật sự không còn gì để mơ hơn nữa".

Hot girl miền Tây làm cô dâu tỷ phú Thái Lan

Angela Chu là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ ở Việt Nam cách đây nhiều năm nhờ công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Sở hữu nhan sắc ấn tượng nhưng cô không bước chân vào lĩnh vực giải trí mà chuyên tâm theo công việc kinh doanh. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thành công, việc cô lên xe hoa với vị tỷ phú Thái Lan và có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến dân mạng cả nước đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Là một hot girl nhưng Angela Chu không lấn sân showbiz mà chỉ tập trung kinh doanh - Ảnh: FB

Từ ngày thành cô dâu tỷ phú, cuộc sống của Angela Chu thay đổi rất nhiều, hoành tráng và sang chảnh hơn. Hiện cô sống trong biệt thự sang trọng, có sân vườn, bể bơi và các phòng tiện ích ở thủ đô Bangkok cùng gia đình chồng.

Chia sẻ thêm về cuộc sống làm dâu nhà chồng đại gia, Angela Chu kể, cô đang cố gắng hòa nhập, học hỏi văn hóa, phong tục của Thái Lan. Nhờ mẹ chồng và mọi người giúp đỡ nên cô không bị cô đơn. Một nét văn hóa của người dân Thái là sùng bái đạo phật. Cô thường cùng mẹ chồng lên chùa vào cuối tuần, chuẩn bị cơm cúng dường cho sư thầy.

Làm phu nhân tỷ phú, Angela Chu theo chồng về Thái Lan hưởng thụ cuộc sống xa hoa - Ảnh: Internet

Cuộc sống xa hoa của nàng dâu hào môn Angela Chu khiến bao người trầm trồ với những bức ảnh đẹp long lanh, sang chảnh, thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng và check in ở các địa điểm mà nhiều người mơ ước.

Angela Chu thường xuyên chia sẻ những bức ảnh lung linh sang chảnh khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Cô gái Ninh Bình là vợ đại gia Canada

Kết hôn với một trong 5 cổ đông của chuỗi nhà hàng ăn nhanh toàn cầu, lễ cưới được tổ chức xa hoa bên bờ biển với vườn hoa nhập khẩu được chăm sóc kỹ lưỡng trước đó một tháng; cô dâu xúng xính trong bộ váy trắng tinh của nhà thiết kế nổi tiếng Vera Wang, đi đôi giày Jimmy Choo đắt đỏ… Đó là lễ cưới của cô gái Ninh Bình - Nguyễn Mai và đại gia Canada - Andrew từng “gây bão” cộng đồng mạng.

Đám cưới xa hoa từng 'gây bão' mạng xã hội một thời - Ảnh: Internet

Mai là nguồn cảm hứng cho biết bao cô gái trẻ không chỉ ở sự may mắn mà còn ở tính tự lập của cô dù đã là phu nhân tỷ phú. Có chồng thừa khả năng cho cô cuộc sống sung túc cả đời, nhưng cô vẫn tiếp tục kinh doanh. Mai quan niệm phải tự kiếm tiền để trân trọng và không bị thụt lùi với xã hội. Cũng chính vì vậy mà ông xã đại gia luôn nể và tự hào về cô.

Được chồng tỷ phú yêu thương cưng chiều nhưng Mai vẫn muốn tự lập riêng, công việc đối với cô như một niềm vui sống, 'làm vì đam mê' - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Mai khẳng định không một chút ngần ngại, cuộc sống hiện tại của cô rất dư giả. Cô có đủ điều kiện shopping hàng ngày và cứ ba tháng lại đi du lịch ở một nước khác nhau.

Nhan sắc của nàng 'Lọ Lem' - Nguyễn Mai - Ảnh: Internet

Mai cho hay, ở Singapore, mọi chi tiêu đều trả bằng thẻ ngân hàng nên không có chuyện hàng tháng chồng mang tiền về nộp cho vợ. Nhưng vợ chồng cô vẫn dùng chung thẻ và tất cả tiền của chồng, cô đều được quản lý, chi tiêu tùy ý.