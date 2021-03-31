Lấy chồng ngoại quốc, cô dâu Việt trầm cảm, đánh và ném xuống sàn nhiều lần khiến con gái chết não

Xã hội 31/03/2021 13:57

Trước khi nhập viện cấp cứu, con gái 7 tháng tuổi đã bị mẹ đánh và ném xuống sàn nhiều lần, nguyên nhân được cho là vì đứa trẻ liên tục quấy khóc và không chịu ăn. Thời điểm qua đời, bé gái chỉ nặng vỏn vẹn 7kg.

Mới đây, tờ Yonhap News đưa tin về vụ việc gây chấn động dư luận khi một người vợ đã đánh và ném con gái mình dẫn đến việc não bị tổn thương đến 70%. 

Cụ thể, tối ngày 12/2, một cặp vợ chồng đã đưa đứa con gái 7 tháng tuổi đến Bệnh viện Jeolla Bắc, Hàn Quốc. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Jeolla Bắc, em bé bị chẩn đoán chết não. Đáng chú ý, não của em bé bị tổn thương đến 70%. Do vết thương quá nặng, các y bác sĩ phải dùng máy thở để duy trì sự sống cho em. Tuy nhiên, không may mắn, bé gái đã qua đời.

Sau vụ việc đứa trẻ 7 tháng tuổi bị thương nặng và qua đời bất thường, cảnh sát đã phải vào cuộc. Họ đã nhanh chóng bắt giữ mẹ của đứa trẻ ngay sau đó. Được biết, cha của bé gái là người Hàn Quốc, mẹ bé là người Việt Nam. Cô vợ người Việt hiện đang ở đội tuổi 20. Ngoài ra, người chồng Hàn Quốc cũng chịu trách nhiệm liên đới vì hành vi bạo hành trẻ em và gây thương tích nghiêm trọng.

 

Trước cáo buộc của cảnh sát, người mẹ đã không nhận tội. Tuy nhiên theo kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, trước khi nhập viện cấp cứu, bé gái 7 tháng tuổi đã bị mẹ đánh và ném xuống sàn nhiều lần, nguyên nhân được cho là vì đứa trẻ liên tục quấy khóc và không chịu ăn. Thời điểm qua đời, bé gái chỉ nặng 7kg.

Về phía người chồng, anh khai không hề biết những chuyện này. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã thay đổi cáo buộc với người mẹ, chuyển thành tội cố ý giết người.

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Vì quấy khóc và không chịu ăn, bé gái 7 tháng tuổi đã bị mẹ đánh và ném xuống sàn nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Về nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân, theo cơ quan điều tra, người mẹ Việt Nam đã bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Việc lấy chồng xa nhà và gặp rào cản ngôn ngữ đã khiến cho người phụ nữ trẻ cảm thấy như rơi vào bế tắc.

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