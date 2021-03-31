Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, khởi tố một đối tượng là người cầm đầu trong vụ đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo Doanh nghiệp Tiếp thị, liên quan đến vụ án đốt nhà Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Công Xuân (còn gọi Chín Xuân, SN 1969, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) là đối tượng chủ mưu trong vụ việc. Trần Công Xuân (còn gọi Chín Xuân, SN 1969, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Vào ngày 26/3, cơ quan chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Công Xuân. Tại đây, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Về đối tượng Trần Công Xuân, được biết, người này thuộc diện cờ bạc, lưu manh tại địa phương. “Trùm giang hồ” này đã đứng ra cầm đầu, huy động các đối tượng làm nghề bốc vác tại địa phương và những tỉnh, thành lân cận thành lập nên "hội bốc vác", “trụ sở” tại quận Thốt Nốt. Với bản tính côn đồ, Xuân đã dùng nhiều cách ép buộc hầu hết nhà máy chế biến lúa gạo trên địa bàn quận phải ký hợp đồng với mình. Sau đó, ông “khoán” lại cho đàn em để hưởng chênh lệch.

Nói về nguyên nhân đối tượng đem xăng đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt, trước đó, một đàn em của Xuân tên T. đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với 1 thanh niên khác làm người này mang thương tật 27%. Khi hay tin, Xuân có đưa kẻ hành hung đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường tiền thuốc. Đồng thời, đối tượng cũng hăm dọa người thân của nạn nhân, buộc phải rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nhà nạn nhân sau đó đã rút đơn kiện vì sợ hãi. Nhưng cơ quan chức năng lại tiếp tục khởi tố, bắt giam T. vì hành vi đập ly vào mặt nạn nhân khiến người này bị thương tật. Cũng từ đây, đối tượng Xuân cho rằng Cơ quan điều tra Q.Thốt Nốt, cụ thể là thiếu tá Hồ Đình Huyên - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đã cố tình “làm khó” mình. Hai 'dàn em' của Xuân khi bị bắt - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Đến tối 30/9/2020, Xuân chỉ đạo "đàn em" mang10 lít xăng đến đổ trước nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên rồi đốt nhà. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hai “đàn em” sau khi bị bắt đã khai ra chính Xuân là người cầm đầu. Đến ngày 26/3, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và tạm giam đối tượng Xuân để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

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