Ngày 30/3, chị Mai đã có những chia sẻ về vụ việc. Chị cho biết mình và anh Trần Văn Họp (SN 1991) đám cưới vào năm 2012 và có một con gái 8 tuổi. Đến tháng 8/2020 thì cả hai ly hôn.

Theo Người Lao Động, chị Lê Thị Mai (SN 1993; ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ) - một trong các nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng tại quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình) vào ngày 27/3 - khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì sức khỏe đã ổn định.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng vừa qua, chi Mai kể, vào tháng 2, chị có mở quán nhậu, anh Dương Văn Nhựt (SN 1993; ngụ xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) được thuê làm đầu bếp.

Tuy cho đến thời điểm hiện tại chị vẫn còn rất thương anh Họp nhưng vẫn quyết định “đường ai nấy đi” vì 2 năm trở lại đây, anh Họp có biểu hiện bị trầm cảm, nhiều lần đánh đập, có ý định giết chị rồi tự tử để chết chung.

Anh Nhựt nhiều lần đứng ra can ngăn, bảo vệ chị Mai khi thấy anh Họp đánh vợ. Chính điều này đã làm anh Họp bực tức, nảy lòng ghen tuông vô cớ.

Vì nghe nhiều người khuyên chị nên có chồng hoặc người yêu mới thì anh Họp mới bỏ cuộc, giải thoát cho mình, nên chị Mai đã nhờ anh Nhựt đóng giả là người yêu và được anh đồng ý. Hai người giả vờ nhắn tin tình cảm trên điện thoại.

Tối ngày 26/3, gia đình chị Mai, anh Nhựt và 2 nhân viên tổ chức tiệc nhậu tại quán. Hai người cố tình “diễn trò” yêu đương để anh Họp bỏ cuộc.

Tuy nhiên, đến tối, khi đang ngủ trong phòng (chị Mai ngủ trên nệm cùng con gái còn anh Nhựt ngủ ở góc phòng) thì anh Họp nhảy vào dùng dao chém anh Nhựt và chị Mai sau đó tự tự.

Anh Họp tại bệnh viện - Ảnh: Người Lao Động

Chị Mai chia sẻ với Người Lao Động: "Tôi nhờ đầu bếp tán tỉnh, đóng giả người yêu mình. Chuyện này tất cả nhân viên quán ai cũng biết, gia đình cũng biết. Nhựt vào làm có 1 tháng 10 ngày, không thể phát sinh tình cảm được".

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 10h ngày 27/3, tại quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức), nhân viên của quán đến làm việc thì phát hiện anh Nhựt - đầu bếp của quán - đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Còn vợ chồng chủ quán nằm cạnh đó cạnh đó thì có nhiều vết thương, người dính đầy máu.

Hai vợ chồng này sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch.