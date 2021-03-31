Nghi vấn cô gái ăn kimbap có lẫn móc sắt phải đi nội soi dạ dày, thái độ của chủ quán ăn mới là điều gây chú ý

Sau khi ăn kimbap của một quán Hàn Quốc tại địa bàn Hà Nội, một cô gái đã phải nhập viện vì đau bụng dữ dội. Kết quả nội soi cho thấy cô có một móc sắc trong dạ dày. Người nhà đã liên hệ khiếu nại với quán nhưng chỉ được bồi thường 2 triệu đồng và "không xin lỗi".
Mới đây, một tài khoản Facebook là T.H.H. đăng tải vào hội nhóm review đồ ăn cho biết trong món kimbap tại một quán ăn Hàn Quốc ở Hà Nội có lẫn móc sắt, đã mắc vào dạ dày của chị gái người này khi dùng bữa từ cuối tháng 2/2021.
Được biết, gia đình chủ tài khoản có đặt một loạt món từ quán này vào ngày 27/2. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, chị của H. kêu đau bụng và được đưa đi nhập viện. Kết quả nội soi cho thấy một mảnh móc sắt móc trong dạ của bệnh nhân.
Đáng chú ý, khi phía H. liên lạc lại với quán thì chỉ nhận được 2 triệu đồng và không nói lời xin lỗi. Sau đó, khi phía quán có thái độ lảng tránh, H. đã chuyển khoản trực tiếp trả lại số tiền đền bù.
Sau khi được chia sẻ, bài viết đã làm “dậy sóng” dư luận. Đa số cư dân mạng đều rất tức giận với lối làm việc tắc trách cũng như thái độ “lồi lõm” của quán. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn cho rằng liệu việc chị gái H. nuốt phải móc sắt có hoàn toàn liên quan đến quán hay không vì bữa tối từ ngày 27/2, tới 15h ngày 1/3 mới nội soi.
Liên hệ với T.H.H., bạn này cho biết phía gia đình rất bức xúc, đến khi bài đăng được chia sẻ vẫn chưa nhận được động thái mới từ quán ăn S.
Về phần quán S. lại khẳng định “có đầy đủ bằng chứng thông tin rằng quán không làm vậy” và sẽ có phản hồi về vụ việc trong thời gian tới.
Nội dung bài đăng cụ thể như sau:
“Không biết là do quán làm ăn tắc trách hay do chị gái mình đang gặp hạn tam tai nên ăn miếng gimbap bị rách cả dạ dày vậy cả nhà?
Sống giữa thời đại 2021 mà giờ quán gimbap còn có cả móc câu sắt trong nhân mà S. (tên quán ăn - PV) cũng không nhìn thấy à, hay đầu bếp bị lác như nào thì nói một câu thôi.
Chị mình sai một chuyện duy nhất là đói quá ăn không nhai nuốt 1 miếng kimbap mà nhập viện vì quá đau bụng các bạn ạ, đi nội soi mới thấy có cái móc sắt to đùng đang cắm vào dạ dày phải gắp ra. Để lâu chút nữa thì không biết còn nguy hiểm thế nào.
Vậy mà đại diện quán cho người đến không câu xin lỗi và vứt ở nhà mình 2 triệu. Oke, hai triệu việt nam đồng nó to quá so với nỗi đau, còn để lại câu nói: Lỗi không hoàn toàn do quán. Giờ bảo đến lấy lại 2 triệu cũng bơ lác, nhắn tin gọi điện không thèm trả lời.
Đúng là không có tâm tốt nhất đừng mở hàng ăn, đồ ăn vào người đấy chủ quán ạ. Mong bạn đọc được những dòng này và mình đợi 1 lời giải thích từ bên bạn từ 27 tháng 2 đến giờ rồi chứ không phải là đến quẳng 2 triệu rồi bơ lác vậy đâu.
Mọi người ơi nhìn cái móc sắt qua camera nội soi thì nó to chứ ở ngoài nó bé lắm ạ! Nên nó ở trong miếng gimbap chị mình chỉ nhai qua loa nên mới không thấy ạ!
Và mình đăng lên để mọi người chú ý ăn nhớ nhai kỹ, và chọn quán mà ăn nữa vì cái mình khó chịu ở đây là cái thái độ với khách hàng của quán này chứ nếu thiện chí đến xin lỗi và nhận lỗi thì đã không có gì để nói!”.