Nghi vấn cô gái ăn kimbap có lẫn móc sắt phải đi nội soi dạ dày, thái độ của chủ quán ăn mới là điều gây chú ý

Liên hệ với T.H.H., bạn này cho biết phía gia đình rất bức xúc, đến khi bài đăng được chia sẻ vẫn chưa nhận được động thái mới từ quán ăn S.

Về phần quán S. lại khẳng định “có đầy đủ bằng chứng thông tin rằng quán không làm vậy” và sẽ có phản hồi về vụ việc trong thời gian tới.

Nội dung bài đăng cụ thể như sau:

“Không biết là do quán làm ăn tắc trách hay do chị gái mình đang gặp hạn tam tai nên ăn miếng gimbap bị rách cả dạ dày vậy cả nhà?

Sống giữa thời đại 2021 mà giờ quán gimbap còn có cả móc câu sắt trong nhân mà S. (tên quán ăn - PV) cũng không nhìn thấy à, hay đầu bếp bị lác như nào thì nói một câu thôi.

Chị mình sai một chuyện duy nhất là đói quá ăn không nhai nuốt 1 miếng kimbap mà nhập viện vì quá đau bụng các bạn ạ, đi nội soi mới thấy có cái móc sắt to đùng đang cắm vào dạ dày phải gắp ra. Để lâu chút nữa thì không biết còn nguy hiểm thế nào.

Vậy mà đại diện quán cho người đến không câu xin lỗi và vứt ở nhà mình 2 triệu. Oke, hai triệu việt nam đồng nó to quá so với nỗi đau, còn để lại câu nói: Lỗi không hoàn toàn do quán. Giờ bảo đến lấy lại 2 triệu cũng bơ lác, nhắn tin gọi điện không thèm trả lời.

Đúng là không có tâm tốt nhất đừng mở hàng ăn, đồ ăn vào người đấy chủ quán ạ. Mong bạn đọc được những dòng này và mình đợi 1 lời giải thích từ bên bạn từ 27 tháng 2 đến giờ rồi chứ không phải là đến quẳng 2 triệu rồi bơ lác vậy đâu.

Mọi người ơi nhìn cái móc sắt qua camera nội soi thì nó to chứ ở ngoài nó bé lắm ạ! Nên nó ở trong miếng gimbap chị mình chỉ nhai qua loa nên mới không thấy ạ!

Và mình đăng lên để mọi người chú ý ăn nhớ nhai kỹ, và chọn quán mà ăn nữa vì cái mình khó chịu ở đây là cái thái độ với khách hàng của quán này chứ nếu thiện chí đến xin lỗi và nhận lỗi thì đã không có gì để nói!”.