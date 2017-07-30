Tối 28/7, Hoa hậu Phạm Hương khai trương một cửa hàng kinh doanh ẩm thực tại TP.HCM thì có một sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo đại diện truyền thông của Phạm Hương, trong lúc hoa hậu đang tiếp đãi một số nghệ sĩ trên lầu, có một nhóm người lạ tới và ném rất nhiều túi sơn đen vào cửa hàng, làm sơn bắn tung tóe lên người khách và một số hộ kinh doanh bên cạnh.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, quán trà sữa của Phạm Hương cũng đã bị tấn công bằng mắm tôm.

Sau khi vụ việc xảy ra, người đẹp đã báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Người bố thân yêu qua đời

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn về sự cố trong buổi khai trương cơ sở kinh doanh, Phạm Hương lại tiếp tục nhận thêm tin xấu từ quê nhà.

Sáng hôm qua 29/7, khi nghe tin tình trạng sức khỏe của bố không tiến triển khả quan và được bệnh viện trả về gia đình, Phạm Hương đã gác lại mọi công việc để đáp chuyến bay sớm nhất trở về Hải Phòng hầu mong có thể gặp mặt ba lần cuối.

Bố hoa hậu Phạm Hương, sau một thời dài chống chọi với bệnh tật, dù được gia đình cố gắng chữa chạy nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo dòng trạng thái trên trang nhà của người quản lý của Phạm Hương, bố hoa hậu qua đời vào lúc 22 giờ đêm qua 29/7 trong vòng tay của gia đình.

Quản lý Phạm Hương viết: "Xin chia buồn cùng gia đình Phạm Hương, bác trai đã qua đời hồi 22 giờ đêm nay. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình".

Trong suốt thời gian bố điều trị bệnh, Phạm Hương thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn và đầy tâm trạng. Người đẹp Hải Phòng luôn cố gắng mạnh mẽ để có thể thay thế bố làm điểm tựa cho gia đình trong suốt thời gian ông nằm viện.

"Con tự động viên mình mạnh mẽ nhưng chẳng thể nào làm được khi nhìn thấy cha đau. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cha cũng như vậy nhé. Rồi chúng con sẽ về cạnh bên cha. Con ước mong nghe tiếng cha nói, cha cười" - Phạm Hương viết trên trang cá nhân cách đây chưa lâu.

Khi thông tin bố Phạm Hương qua đời được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, động viên an ủi đến cô và gia đình.

"Chuyện buồn cứ ập đến mãi. Mạnh mẽ lên queen Bee ơi";

"Xin chia buồn cùng gia đình chị. Mong chị và gia đình sẽ sớm vực dậy sau nỗi đau này. Mạnh mẽ lên nhé chị";

... Nhiều lời chia buồn và động viên từ dân mạng gửi đến gia đình Phạm Hương.