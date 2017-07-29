Tối 28/7, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương chính thức khai trương quán trà sữa của mình tại TP.HCM. Đến dự buổi khai trương có rất nhiều sao Việt, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp.

Nhưng ngay khi buổi khai trương vừa kết thúc, khách cũng về gần hết thì quán trà sữa của hoa hậu bất ngờ bị một đám người bịt mặt bấn thần tạt sơn đen trước cửa. Hậu quả của hành động này khiến cho không chỉ các fan, nhân viên quán mà cả những cửa hàng bên cạnh cũng bị dính sơn đen.

Lúc này, Phạm Hương đang tiếp khách ở tầng trên nên không bị dính sơn vào người.

Ngay sau vụ việc, quản lý truyền thông của Hoa hậu Phạm Hương cũng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình:

“Vì mọi người hỏi nhiều quá nên mình xin đăng ở đây để trấn an. Tối nay, đang tiếp khách khai trương thì có ai quăng nước sơn vào khu chụp ảnh. May là lúc đó Hương đang tiếp các anh chị nghệ sĩ ở lầu 1 nên chỉ có tôi bị dính đạn vì đang loay hoay tiễn khách ngoài đường. Một số fan cũng dính sơn. Rất xin lỗi các em về sự cố trên.

Riêng Hương và các khách mời thì ở tầng trên nên không bị gì. Mấy cửa hàng bên cạnh thì cũng bị dính sơn nên họ đang phối hợp với công an để mở camera điều tra. Mọi người đừng hoang mang vì Hương không ảnh hưởng gì cả. Hàng trăm celeb cũng rất vui vẻ dự tiệc. Cảm ơn tất cả mọi người!”