Ông Đoàn Ngọc Hải hiếm hoi khoe về 'ái nữ' giỏi giang ở cách xa nửa vòng trái đất

Lần đầu tiên ông Đoàn Ngọc Hải cho "ái nữ" xuất hiện trên trang Facebook cá nhân của mình.
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Nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải, mọi người luôn nhớ đến những hành trình thiện nguyện đầy tâm huyết của ông. Bởi lẽ, trên Facebook cá nhân, ông Hải hầu như chỉ dùng để chia sẻ về các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào.
Những thông tin về vợ và con của ông Hải rất hiếm khi được chia sẻ nên cũng không ít sự tò mò. Do đó, mỗi lần ông Hải chia sẻ về gia đình mình đều nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, ông Đoàn Ngọc Hải hiếm hoi khoe "ái nữ" của mình trên Facebook cá nhân. Theo đó, đây là lần đầu tiên ông khoe tấm ảnh chụp cùng con gái tại sở thú cách đây 24 năm. Qua bức ảnh cũ này, có thể thấy, cô bé có đôi mắt sáng giống cha, khuôn miệng và mũi thừa hưởng nét đẹp của mẹ.
Đáng chú ý hơn, ông Hải khoe con gái giỏi giang đã tự xin được việc làm ở New York với mức lương khởi điểm lên tới 60.000$. Không giấu nổi niềm tự hào và xúc động, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Nó đã cách tôi nửa vòng trái đất. Mới ngày nào hai cha con còn liều lĩnh ôm cổ con thú dữ tại Thái Lan. Vậy mà đã 24 năm trôi qua. Giữa đại dịch kinh tế suy thoái trầm trọng mà con gái tôi lại xin được việc làm ở nơi sầm uất nhất thế giới - New York".
Tiếp đó, ông Hải cũng gửi gắm đôi lời đến cô con gái với tâm nguyện luôn nhớ về những người nghèo khó cần giúp đỡ: "Cha muốn: Khi con no ấm rồi, hãy nhớ về đồng bào nghèo nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, những nơi cha đã dành tâm huyết. Hãy rút tiền ra và thực hiện những gì như cha đã làm".
Ngay sau khi bài viết đăng tải, cư dân mạng đã liên tục gửi lời chúc mừng đến cha con ông. Nhiều người còn thẳng thắn bày tỏ, ông Đoàn Ngọc Hải bản lĩnh như vậy thì nhất định cô con gái cũng sẽ "làm nên chuyện" khiến cha mẹ tự hào.