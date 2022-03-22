Ông Đoàn Ngọc Hải hiếm hoi khoe về 'ái nữ' giỏi giang ở cách xa nửa vòng trái đất

Nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải, mọi người luôn nhớ đến những hành trình thiện nguyện đầy tâm huyết của ông. Bởi lẽ, trên Facebook cá nhân, ông Hải hầu như chỉ dùng để chia sẻ về các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào.

Những thông tin về vợ và con của ông Hải rất hiếm khi được chia sẻ nên cũng không ít sự tò mò. Do đó, mỗi lần ông Hải chia sẻ về gia đình mình đều nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, ông Đoàn Ngọc Hải hiếm hoi khoe "ái nữ" của mình trên Facebook cá nhân. Theo đó, đây là lần đầu tiên ông khoe tấm ảnh chụp cùng con gái tại sở thú cách đây 24 năm. Qua bức ảnh cũ này, có thể thấy, cô bé có đôi mắt sáng giống cha, khuôn miệng và mũi thừa hưởng nét đẹp của mẹ.