Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây

Hậu trường 13/02/2023 20:39

Biểu cảm của chồng Đỗ Mỹ Linh khi thấy nàng hậu chọn quà khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa gây chú ý trên mạng xã hội với một khoảnh khắc cực dễ thương cùng ông xã vào dịp cuối tuần vừa qua. Cụ thể, trên mạng xã hội TikTok của mình, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải đoạn clip khá dễ thương khi cô thử chơi apps chọn quà ngẫu hứng cho ngày Valentine. 

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 2

Theo đó, khi bắt đầu màn "chọn quà", màn hình hiện lên chiếc nhẫn kim cương siêu to lấp lánh, khiến Đỗ Mỹ Linh không giấu được cảm xúc mà tự động bật cười. Tuy nhiên, spotlight lại thuộc về biểu cảm của ông xã doanh nhân.

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 3

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 4

Lúc này, thiếu gia Đỗ Vinh Quang hơi giật mình vì không hiểu vợ mình cười điều gì. Ông xã doanh nhân của cô ngay khi thấy món quà đắt giá, từ thái độ ngẩn ngơ khó hiểu lại chuyển sang đứng hình vài giây.

Trước sự hoang mang của chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 vui vẻ tiết lộ đang chơi thử app chọn quà ngày Lễ tình nhân và kết quả là chiếc nhẫn kim cương "khủng". Nghe giải thích từ Đỗ Mỹ Linh, thiếu gia Đỗ Vinh Quang chỉ cười nhẹ trong sự phấn khởi của vợ.

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 5

Biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Cộng đồng mạng cũng thích thú và bàn tán xôn xao bên dưới video này: 

- Cái này thì quá đơn giản với anh chủ tịch, chắc mua cho chị 10 cái cũng được.

- Hôm trước đi ăn gặp anh chị thấy chị Linh xinh hơn trên hình nhiều, 2 vợ chồng cũng dễ thương nữa.

- Nhẫn còn bình thường, hiện ra em bé thì hay hơn. Mong anh chị sớm có tin vui.

- Dễ thương quá, trai tài gái sắc, 10 điểm cho cặp đôi này.

Sau 2 năm hẹn hò, ngày 23/10 vừa qua Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang chính thức lên xe hoa với một đám cưới hoành tráng. Đám cưới của cặp uyên ương là sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Bữa tiệc được diễn ra trong khung cảnh tràn ngập hoa tươi, lộng lẫy như chuyện cổ tích. 

Đỗ Mỹ Linh ngẫu hứng chọn quà Valentine, chồng chủ tịch nhìn xong chỉ biết 'đứng hình' vài giây - Ảnh 6

Từ sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh vô cùng kín tiếng để tận hưởng cuộc sống của phu nhân hào môn. Nàng hậu được nhiều người dành lời khen là ngày nhuận sắc và luôn toát ra "vũ trụ năng lượng" đúng chuẩn người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Mới đây, mạng xã hội rộ lên đoạn clip vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang tình tứ cùng cắt bánh sinh nhật. Không những thế, nàng hậu hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng.

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