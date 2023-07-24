'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl

Hậu trường 24/07/2023 14:06

Dù mới chỉ mới 17 tuổi nhưng Lam Phương - con gái thứ 2 của Tú Dưa cùng 'nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền đã sở hữu nhan sắc xinh tựa thiên thần, được CĐM đặt kỳ vọng sẽ là một mỹ nhân tương lai của Vbiz.

Thúy Hiền là vận động viên wushu giàu thành tích của thể thao Việt Nam. Bởi tài năng và nhan sắc hiếm có, Thúy Hiền rất được người hâm mộ yêu mến, dành tặng cho cô biệt danh "nữ hoàng wushu". 

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 1
Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền

Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, Thúy Hiền kể được rất nhiều người theo đuổi. Cô yêu và kết hôn với nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa - ban nhạc Quả dưa hấu) vào năm 2002. Sau kết hôn, Thúy Hiền sinh liền 2 con gái Lam Phương và Ngân Hà. Sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ ly hôn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Cả hai có hai người con là Ngân Hà và Lam Phương. Được biết, hậu ly hôn, hai con gái sống cùng mẹ. Hiện tại cả nhạc sĩ Tú Dưa và Thúy Hiền Wushu đều đã có hạnh phúc mới, nhưng cặp đôi vẫn xem nhau là bạn bè để chăm lo cho 2 con chung.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 2

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 3
 Nhan sắc trẻ trung của Thúy Hiền dù đã qua 2 lần sinh nở 

Mới đây, trong ngày sinh nhật con gái thứ 2 - Lam Phương, Thúy Hiền đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng vô cùng ấm cúng: "Một chiếc sinh nhật ấm áp yêu thương... Chúc con út của mẹ bước sang tuổi mới mạnh khoẻ và luôn hạnh phúc", "Nữ hoàng Wushu" nhắn nhủ tới con.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 4
Nhạc sĩ Tú Dưa và 2 con 
'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 5
Trong ảnh chụp cùng mẹ, Lam Phương cao hơn cả mẹ và chị gái Ngân Hà

Trong đoạn clip được Thúy Hiền đăng tải, nhiều cư dân mạng trầm trồ khi ở tuổi 17, con gái Thúy Hiền đã trổ mã cao lớn, xinh đẹp. Cô bé thậm chí cao và xinh "vượt mặt" mẹ, chị gái.

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 6

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl - Ảnh 7
 Gương mặt khả ái của 2 cô con gái nhà nữ hoàng Wushu

Cả 2 con gái của nữ hoàng Wushu đều có gương mặt khả ái, mái tóc dài mượt mà và phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung. 2 ái nữ nhà nhạc sĩ Tú Dưa được CĐM kỳ vọng sẽ sớm trở thành những mỹ nhân thế hệ mới của showbiz Việt.

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