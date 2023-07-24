'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền mừng sinh nhật con gái út, khoe ái nữ 17 tuổi phổng phao, xinh như hot girl

Thúy Hiền là vận động viên wushu giàu thành tích của thể thao Việt Nam. Bởi tài năng và nhan sắc hiếm có, Thúy Hiền rất được người hâm mộ yêu mến, dành tặng cho cô biệt danh "nữ hoàng wushu".

Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền

Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, Thúy Hiền kể được rất nhiều người theo đuổi. Cô yêu và kết hôn với nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa - ban nhạc Quả dưa hấu) vào năm 2002. Sau kết hôn, Thúy Hiền sinh liền 2 con gái Lam Phương và Ngân Hà. Sau 4 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ ly hôn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Cả hai có hai người con là Ngân Hà và Lam Phương. Được biết, hậu ly hôn, hai con gái sống cùng mẹ. Hiện tại cả nhạc sĩ Tú Dưa và Thúy Hiền Wushu đều đã có hạnh phúc mới, nhưng cặp đôi vẫn xem nhau là bạn bè để chăm lo cho 2 con chung.