Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show'

Hậu trường 08/07/2023 16:37

Mới đây, nữ hoàng nhạc Rock chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình vào thời hoàng kim. Đặc biệt, từng được NSND Trần Bình tháo nhẫn 5 chỉ vàng mời cô diễn.

Danh ca Ngọc Ánh là cái tên được cái bầu show săn đón những năm 1980, 1990. Cô nổi tiếng qua các bài "Hương thầm", "Mùa xuân bên cửa sổ", "Quê hương là chùm khế ngọt", "Anh ba Hưng"... Nhưng đến cuối thập niên 1980 thì phong trào nhạc disco, nhạc Rock du nhập vào Việt Nam. Khi đó, cô rất mê những thể loại này và thấy phù hợp với chất giọng của mình. 

Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 1
Danh ca Ngọc Ánh

"Khi hát nhạc ngoại, mình cũng học thêm được tiếng Anh. Tôi từng dịch nhạc tiếng Anh sang lời Việt rất nhiều. Thời điểm đó, khán giả thường nghe những bài nhạc nước ngoài ở các quán cà phê. Tôi giống như một làn gió chuyển dịch những bài hát đó từ nước ngoài sang Việt Nam cho khán giả Việt Nam xem. Thế là mình được khán giả ủng hộ. Từ đó tôi bắt đầu hình thành cho mình một con đường mà không giống ai hết. Hồi đó nhiều người chọn hát nhạc Hồng Kông lời Việt, còn tôi chọn hát nhạc Mỹ", cô giãi bày.

Mới đây, trong chương trình "Đời nghệ sĩ", nữ danh ca kể: "Thời điểm đó, trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show. Còn chủ nhật, tôi có thể hát từ 10 đến 12 show. Nếu đi tỉnh, tôi phải bỏ hết show ở TPHCM. Số tiền cát-xê đó bao nhiêu sẽ được cộng dồn thành một show ở tỉnh. Tôi nghĩ đó là mức lương căn bản nhất để đảm bảo cơm áo gạo tiền. Điều đó diễn ra liên tục mỗi ngày".

Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 2
Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 3
Nữ danh ca trong chương trình "Đời nghệ sĩ"

Có hôm, nữ danh ca phải di chuyển từ Nam ra Bắc, hôm sau ghé lại miền Trung để biểu diễn rồi nhanh chóng quay trở lại TPHCM cho kịp show diễn buổi tối. Ngọc Anh hào hứng kể lại: “Lúc đó là cả một kỳ tích vì máy bay rất hiếm, không thịnh hành như bây giờ, và không phải ai cũng chạy show được kiểu đó. Nhiều bầu show cảm thấy “đau tim” vì không biết máy bay có bị hoãn, tôi có đến kịp để biểu diễn hay không. Ở mỗi địa điểm, tôi chỉ xuất hiện và biểu diễn khoảng 10 đến 15 phút. Có nhiều lúc, tôi chỉ kịp chải tóc rồi thay vội chiếc áo khoác và lên sân khấu biểu diễn. Tôi chạy show đến phờ phạc nhưng khi biểu diễn thì vẫn hết mình. Vì đó là tuổi trẻ”.

Nữ hoàng nhạc Rock kể lại: “Tôi đi hát rất nhiều cho các công ty du lịch, công ty dầu khí, đám cưới nhà giàu. Thời điểm đó, có rất ít ca sĩ được mời hát ở những đám cưới nhà giàu. Nhưng nếu có gia đình đặc biệt thích và mời tôi đến hát, tôi sẽ xuất hiện.

Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 4
Ngọc Ánh được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Rock

Hát ở đám cưới nhà giàu rất “dễ sợ”, không hề bình thường chút nào. Ngày đó, tôi chủ yếu hát ở trung tâm Chợ Lớn. Khán giả nơi này rất thích nghe những bài hát sôi động. Cát-sê đi hát ở một đám cưới phải gấp 20 lần so với hát ở tụ điểm ca nhạc, và phải không làm ảnh hưởng đến show. Thông thường, tôi sẽ hát ở đám cưới từ 18h30 - 19h00. Sau này, người ta thường tặng hoa có kèm theo tiền nhưng thời đó thì chưa. Nếu khán giả yêu thích sẽ đi lên và tặng cho tôi tiền mặt. Được tặng nhiều quá, tôi cầm không hết phải để xuống dưới sàn sân khấu”. Nữ danh ca nói thêm: “Có nhiều lúc quản lý nhà hàng phải mang túi xốp cho tôi “hốt” tiền bỏ vào”.

Nói về dấu ấn đặc biệt này trong sự nghiệp, danh ca Ngọc Ánh cho biết: “Đó là một chương trình rất “dễ sợ” và không có lần thứ 2. Lúc đầu, tôi được NSND Trần Bình mời biểu diễn một tháng. Vừa gặp tôi biểu diễn xong ở sân khấu Trống Đồng, anh ấy nắm tay tôi và tháo chiếc nhẫn 5 chỉ vàng trên tay để làm tiền cọc mời tôi biểu diễn. Lúc đó rất vui, tôi không bao giờ quên được ngày 8/3 năm đó. Tôi hát 5 suất từ 8h30 sáng cho đến tối”.

Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 5

NSND Trần Bình tháo nhẫn 5 chỉ vàng để mời nữ danh ca diễn

Những năm tháng đó, Ngọc Ánh và Ngọc Sơn được xem là “song Ngọc”, là hai cái tên rất được yêu thích trong chương trình "Gala 90".

Nữ hoàng nhạc Rock bất ngờ tiết lộ cuộc đời thời hoàng kim: 'Trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show' - Ảnh 6
Ngọc Ánh và Ngọc Sơn được xem là “song Ngọc”

 

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Từ khóa:   danh ca Ngọc Ánh Ngọc Sơn đời nghệ sĩ NSND Trần Bình

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