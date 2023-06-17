Danh ca Phương Dung tiết lộ năm 17 tuổi đã kiếm được số tiền tương đương 22 tỷ đồng, mua biệt thự, xe hơi cho gia đình

Trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng những năm 60, danh ca Phương Dung nổi tiếng trong làng nhạc trữ tình. Bà gây chú ý với hình tượng rất chân quê, mộc mạc từ cái tên, trang phục, cách trang điểm cho tới giọng hát. Bà còn là thần tượng của rất nhiều thế hệ khán giả với 60 năm liên tục tỏa sáng.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, danh ca Phương Dung đã tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp cũng như tình duyên của mình. Nữ danh ca đã chia sẻ bức ảnh bìa của cuốn băng Những Đồi Hoa Sim được bà chụp vào khoảng năm 1963 khi đang ở độ tuổi 17,18.

Vào thời điểm đó, danh ca Phương Dung được người bác của mình là Nguyễn Tất Oanh - Giám đốc Sóng Nhạc mời ký hợp đồng độc quyền với số tiền lớn 1 triệu đồng, trong thời hạn một năm, thời đó 1 lượng vàng có giá 3.000 đồng (tương đương 333 lượng vàng, ước tính khoảng 22 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại) với điều kiện mỗi tháng phát hành 2 đĩa thu âm.

"1 triệu là tiền mua đứt (độc quyền), còn mỗi bài hát Phương Dung thu âm được trả thù lao thêm 10.000 đồng (tương đương 220 triệu đồng ở thời điểm hiện tại) - Nữ danh ca tiết lộ.

Khi được MC hỏi một cô gái mới lớn sẽ làm gì với số tiền "khủng" như vậy, nữ danh ca chia sẻ: "Tôi không cầm tiền, mẹ là người giữ tiền. Mẹ mua một căn biệt thự ở đường Phạm Văn Hai với giá 1,8 triệu hồi đó (tương đương 39 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại). Rồi mua xe, mua đất ở Vũng Tàu".

Một trong những ca khúc nổi tiếng đưa tên tuổi sự nghiệp của danh ca Phương Dung lên một tầm cao mới là Nỗi Buồn Gác Trọ. Đây là ca khúc được phát hành năm 1961 - sớm hơn 2 năm so với bài Những Đồi Hoa Sim.

Danh ca Phương Dung có trong tay mấy chục tỷ đồng khi mới 17 tuổi

Đích thân nhạc sĩ Mạnh Phát đến nhà tập hát cho bà: "Tôi đem bài này đi hát ở các phòng trà, đại nhạc hội. Tôi xúc động và ngạc nhiên lắm bởi vì tôi hát rất bình thường. Tôi không hiểu sao mà khán giả lại yêu thích ca khúc này, đó là sự ngạc nhiên rất lớn".

Và cũng chính từ tiếng vang của ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ mà danh ca Phương Dung được thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà đặt cho một biệt danh "Nhạn trắng Gò Công".

Danh ca Phương Dung được thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà đặt cho một biệt danh "Nhạn trắng Gò Công"

Vào năm 19 tuổi, danh ca Phương Dung đạt được đỉnh cao về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, bà lại đột ngột quyết định dừng công việc biểu diễn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Nữ danh ca là một đứa con ngoan trong nhà, tiền đi hát bà đưa hết cho mẹ, ăn mặc, lịch trình đều làm theo ý mẹ. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm, bà lại là một người con gái rất quyết liệt, mạnh mẽ.

Nữ danh ca trải lòng: "Khi mẹ tôi phản đối, tôi nổi "khùng", tôi nói rằng: "Nếu mà má không bằng lòng thì con sẽ tự lập gia đình". Lúc đó mẹ tôi nói: "Con còn nhỏ lắm, có khi người ta theo con là vì hào quang của con chứ không phải vì con người của con". Tôi thì nghĩ khác, gia đình của người ta "danh gia thế phiệt" tại sao người ta lại phải đi theo một đứa con gái 19 tuổi theo nghề hát như tôi, anh ấy phải thương tôi thật lòng.

Mẹ tôi nói rằng: "Thương thật hay không thì khi ở với nhau và có con, người ta chung tình với con hay không thì lúc đó mới biết". Ngay khi gặp ông xã tôi đã cảm nhận được đây chính là người bạn đời của mình, mặc cho mẹ phản đối, tôi vẫn quyết định nghỉ hát để đi lấy chồng. Mãi đến mấy chục năm sau khi chứng kiến gia đình tôi sống hòa thuận, hạnh phúc, chồng tôi đối xử với mẹ tôi rất tôn trọng, lễ phép, bà mới nói: "Má lầm rồi, má sai rồi" – Nữ danh ca tiết lộ thêm.

Danh ca Phương Dung và chồng

Sau khi lấy chồng, Phương Dung không còn biểu diễn trên các sân khấu mà chuyển sang thu băng đĩa. Vì vậy, dù ở nhà lấy chồng sinh con nhưng thu nhập của nữ danh ca vẫn rất cao. Việc thu âm cũng giúp bà giữ gìn giọng hát ở thời vàng son.

Sau khi lấy chồng, Phương Dung không còn biểu diễn trên các sân khấu mà chuyển sang thu băng đĩa

Nói về lý do không đi biểu diễn ở các sân khấu, nữ danh ca chia sẻ: “Tôi không thể đi hát hàng đêm vì rất nhiều lý do, thứ nhất là giữ gìn danh tiếng cho gia đình bên chồng, vì công việc làm ăn của chồng và quan trọng là ông xã không muốn mang tiếng với mẹ tôi là “bắt vợ đi hát kiếm tiền”. Thành ra cuối tuần rảnh rỗi thì tôi đi thu âm”.