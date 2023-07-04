Bất ngờ về danh tính 'người yêu' của danh ca Ngọc Sơn: Là nữ đại gia kim cương, xây biệt phủ 10.000m2, sở hữu du thuyền 100 tỷ?

Cụ thể vào năm 2022, Ngọc Sơn từng tiết lộ, anh đã rất thầm thương trộm nhớ Lý Nhã Kỳ nhưng không dám nói. Giọng ca "Tình cha" tiết lộ bản thân đã để ý đến cô nhưng đã ngăn tình cảm đó lại: "Tôi yêu mến nhưng không dám thổ lộ hay làm gì hết vì sợ cô ấy mắc cỡ. Nó phải là duyên nữa chứ không phải gặp ai tôi cũng nhào vô. Tính cách của tôi nó vậy, thành ra chơi được với tất cả mọi người, đồng nghiệp ai cũng thương quý".

Ngọc Sơn được biết đến là 1 trong những danh ca đình đám tại làng nhạc Việt. Nam ca sĩ đã có hơn 30 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát và nhận được đông đảo sự yêu thương của khán giả. Ngọc Sơn còn được người hâm mộ yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Không chỉ có giọng ca đẹp, mùi mẫn giàu cảm xúc, anh còn là nhạc sĩ với nhiều ca khúc đi vào lòng khán giả như Vầng trăng cô đơn, Tình cha... Dẫu vậy, ở độ tuổi U60, nam danh ca vẫn đang lẻ bóng 1 mình. Từng tiết lộ về người bản thân đã thầm thương trộm, Ngọc Sơn gây bất ngờ vì người anh đề cập đến chính là nữ diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ .

Lý Nhã Kỳ còn tiết lộ cô đã sắm thêm dinh thự mới tại quận 3 (TP.HCM). Biệt thự bao gồm đầy đủ phòng chức năng và cả studio bên trong. Người đẹp chia sẻ còn thuê hẳn đầu bếp riêng để chuẩn bị những bữa ăn đúng ý, cũng như thuê stylist cắm hoa làm đẹp cho không gian sống mỗi ngày.

Có thể nói, danh tính "người yêu" của danh ca Ngọc Sơn không quá xa lại với khán giả Việt. Dù hoạt động nghệ thuật ít ỏi nhưng Lý Nhã Kỳ lại tạo dựng cơ nghiệp kinh doanh hoành tráng riêng khiến nhiều người trầm trồ. Thậm chí, một tờ báo Trung Quốc còn đăng bài về Lý Nhã Kỳ và gọi cô là "nữ đại gia ngầm", "nữ hoàng kim cương" hay Kim Kardashian của showbiz Việt. Bởi cô sở hữu gia tài "khủng" với cơ ngơi tráng lệ.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn chi tiền xây "biệt phủ" 10.000m2 ở Vũng Tàu để tặng mẹ. Thiết kế này mang đậm kiến trúc Việt Nam với loạt nội thất được làm từ gỗ quý và lợp ngói đỏ. Người đẹp cũng cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng với 16 biệt thự theo phong cách châu Âu, một trang trại trồng các loại hoa, rau củ ở Đà Lạt (Lâm Đồng).



Lý Nhã Kỳ chi tiền xây "biệt phủ" 10.000m2 ở Vũng Tàu để tặng mẹ

Độ giàu của Lý Nhã Kỳ như tăng lên theo cấp số nhân. Bên cạnh hàng loạt bất động sản, cô còn tậu chiếc du thuyền Ferretti 360 với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỉ đồng) vào năm 2016. Được biết, cô sử dụng du thuyền để đưa gia đình đi ngắm hoàng hôn dọc sông Sài Gòn hay tiếp những vị khách quan trọng trong những dịp trọng đại. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn là chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 1,8 triệu USD (hơn 40,7 tỉ đồng và sở hữu một chiếc Jaguar F-Type R Convertible có giá khoảng 500.000 USD (hơn 11,3 tỉ đồng).

Lý Nhã Kỳ còn tậu chiếc du thuyền Ferretti 360 với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỉ đồng) vào năm 2016

Chưa hết, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là tay chơi hàng hiệu "khét tiếng". Tuy nhiên, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" khẳng định, cô thích sở hữu đồ hiệu nhưng không bị phụ thuộc vào chúng. "Tôi coi đó chỉ là những món đồ phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Bởi vậy nên dùng đồ hiệu xong tôi chỉ bỏ vào túi ni lông rồi cất đi, chứ không quá tôn thờ các món đồ hiệu như một số người", nữ diễn viên bày tỏ trong một chương trình.

Lý Nhã Kỳ gọi căn nhà 9 tầng mình đang ở là “lãnh cung”, bởi tới tận bây giờ cô vẫn sống cô đơn một mình, chưa tìm được bờ vai để nương tựa. Người đẹp cho biết, đàn ông không có cơ hội chăm sóc cho cô bởi mọi việc từ A-Z đều có người làm cho: nấu ăn đã có đầu bếp, tặng hoa cũng không cần vì đã có nghệ nhân cắm hoa, trong nhà không thiếu người giúp việc,...

Lý Nhã Kỳ gọi căn nhà 9 tầng mình đang ở là "lãnh cung", bởi tới tận bây giờ cô vẫn sống cô đơn một mình, chưa tìm được bờ vai để nương tựa

Người đẹp sinh năm 1980 vẫn luôn khát khao tìm được tình yêu đích thực nhưng chưa làm được điều ấy. “Tôi luôn hy vọng mình hạnh phúc trọn vẹn chứ không thích vừa đủ. Tôi độc thân đến giờ vì luôn hy vọng khi tìm được hạnh phúc sẽ là sự trọn vẹn, mãi mãi. Tôi vẫn như sống trong chuyện cổ tích vậy”, cô nhân chia sẻ.

Trong một buổi trò chuyện, cô cũng khẳng định, đàn ông không dám yêu cô vì áp lực về kinh tế, kiến thức và danh tiếng. “Họ không tự tin bước đi cùng tôi. Họ cảm thấy không an toàn”, cô nhấn mạnh.