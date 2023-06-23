Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành

Hậu trường 23/06/2023 13:23

Ngoài khả năng ca hát trời phú, danh ca Ngọc Sơn còn được người hâm mộ đánh giá cao bởi lòng hiếu thảo. Nam ca sĩ có những bài hát về đấng sinh thành in sâu trong lòng của khán giả Việt.

Nam danh ca Ngọc Sơn được đảm nhận vai trò ban giảm khảo trong một cuộc thi âm nhạc mang tên Người kể chuyện tình. Tại đây, Ngọc Sơn cảm thấy xúc động mạnh mẽ khi chứng kiến màn trình diễn bài trên nền ca khúc Tình Mẹ của thí sinh Hoàng Ngân Ánh. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 1
Nam danh ca Ngọc Sơn được đảm nhận vai trò ban giảm khảo trong một cuộc thi âm nhạc mang tên Người kể chuyện tình.
Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 2
Phần thi của thí sinh Hoàng Ngân Ánh trên nền ca khúc Tình Mẹ 

Nam danh ca không giấu được sự xúc động khi theo dõi bài thi. Ngọc Sơn tiết lộ đây là ca khúc mình viết cách đây 27 năm và đã khóc khi hát cho mẹ nghe. Ngọc Sơn chia sẻ bản thân rất dễ khóc khi hát về cha mẹ và có thể bị tắt hơi ngay trên sân khấu vì quá xúc động.

Bên cạnh đó, Ngọc Sơn nhận xét thí sinh hát rất hay, chạm đến trái tim nhưng nam danh ca cho rằng cần kiềm chế cảm xúc hơn khi trình diễn chuyên nghiệp. Đồng thời, nam danh ca khẳng định khi nghe và nhìn thấy những gì thí sinh thể hiện trên sấn khấu, ông bùi ngùi nhớ về người mẹ hiền quá cố. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 3
Ngọc Sơn thừa nhận mình là người mau nước mắt khi nhắc về gia đình 

Vào giữa năm 2020, Ngọc Sơn thông báo đã đón được mẹ từ Mỹ về Việt Nam. Mẹ Ngọc Sơn sang Mỹ thăm con gái và chữa trị khối u ở cổ. Vì khi đi, sức khỏe bà tương đối ổn định, hầu như không có triệu chứng bệnh nghiêm trọng nên anh em ca sĩ Ngọc Sơn đều không suy nghĩ nhiều, đồng ý chiều theo nguyện ước của mẹ.

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 4
Ngọc Sơn từng chia sẻ, bản thân anh không cần tiền của, vật chất gì, chỉ cần mẹ anh sống vui, sống khỏe là anh hạnh phúc.

Tuy nhiên, vào ngày 11/7/2021, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đồng loạt thương tiếc khi hay tin mẹ ruột của Ngọc Sơn - bà Kim Loan qua đời vì tuổi già sức yếu. Điều khiến nam danh ca nuối tiếc nhất là trong thời điểm mẹ mất vì đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid-19 nên không thể về để chịu tang mẹ và chỉ có em trai Ngọc Hải thay nam ca sĩ lo liệu trong ngoài. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 5
Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 6
Vào ngày 11/7/2021, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đồng loạt thương tiếc khi hay tin mẹ ruột của Ngọc Sơn qua đời vì tuổi già sức yếu

Sau khi đã đủ thời gian cách ly, Ngọc Sơn mới có cơ hội nói lời từ biệt với người mẹ mà anh hết mực yêu thương, kính trọng. Lễ hạ huyệt của bà Kim Loan được diễn ra lặng lẽ trong phạm vi gia đình. Ngọc Sơn chia sẻ mấy anh em sắp xếp nơi an nghỉ cho mẹ ở bên cạnh bố, như một cách để hai người bầu bạn với nhau. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 7
Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 8
Gia đình Ngọc Sơn làm lễ hạ huyệt cho mẹ sau thời gian giãn cách. Mộ mẹ của nam danh ca được đặt cạnh cha để cả hai có thể bầu bạn cùng nhau. 

Sau khi bà Kim Loan qua đời, Ngọc Sơn thừa nhận không còn chút tiền bạc nào. Tuy nhiên, anh cũng không mấy để tâm mà chỉ cần “rau cháo qua ngày” là được. Ngọc Sơn an lòng khi giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ. Tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm là vật ngoài thân, “thi ân bất cầu báo”. Anh hay dạy dỗ các học trò rằng: “Người nào hiểu được tình cảm của mình thì mình càng phải cuối đầu xuống, đón nhận ân tình đó, còn nếu ai hiểu lầm mình thì thời gian sẽ làm họ hiểu và càng yêu thương nhau hơn”. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 9
Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 10
Ngọc Sơn là một người con hiếu thảo nổi tiếng của showbiz Việt 

Ngọc Sơn chia sẻ sau khi mẹ mất, anh vẫn còn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là đại gia đình luôn bên cạnh lo lắng, quan tâm đến mình. Bởi thế, giọng ca Đêm cuối “biến đau thương thành hành động tích cực”. Nam ca sĩ rèn luyện sức khỏe, giữ lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là ba môn bóng bàn, cử tạ và võ thuật. 

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 11
Ngọc Sơn chia sẻ sau khi mẹ mất, anh vẫn còn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là đại gia đình luôn bên cạnh lo lắng, quan tâm đến mình

Anh cũng thường xuyên sáng tác, thu âm để mang đến cho cộng đồng nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực. Tiền kiếm được từ việc ca hát, Ngọc Sơn vẫn dành hết cho từ thiện. Nam ca sĩ quan niệm: “Thương người như thể thương thân. Thân ta lo khoẻ rồi lo thân người. Nếu không kẻ khóc người cười. Lo mình không được thân người sao lo”.

Danh ca Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ mẹ, lần đầu tiết lộ 'sự cố' trên sân khấu mỗi lần nhắc về đấng sinh thành - Ảnh 12
Danh ca Ngọc Sơn thường xuyên sáng tác, thu âm để mang đến cho cộng đồng nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực.
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