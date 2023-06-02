Tình duyên truân chuyên của danh ca Như Quỳnh: Vướng tin đồn kết hôn với Ngọc Sơn, hẹn hò bạn trai kém 12 tuổi

Sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ nhưng đường tình duyên của nữ danh ca lại không mấy suôn sẻ.

Như Quỳnh từng được xem là “mỹ nhân làng nhạc” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Hai mùa Noel, Vùng lá me bay, Chuyện hoa sim, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Tiếng hát chim đa đa... Nhan sắc không phải dạng vừa của nữ ca sĩ thuở đôi mươi. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ năm 1993 và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc mà còn bởi gương mặt mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt.



Như Quỳnh sở hữu giọng hát được yêu thích đông đảo ở hải ngoại. Như Quỳnh đến với chồng là kỹ sư không lưu người Việt tại Mỹ. Năm 2007 cô hạ sinh cô con gái đầu lòng tên Melody Đông Nghi. Dù đã có con với nhau nhưng Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Cuộc hôn nhân chóng vánh của Như Quỳnh và chồng kỹ sư và có một cô con gái. Cuộc hôn nhân của Như Quỳnh nhanh chóng tan vỡ khi cô chưa kịp khoác lên người chiếc áo cưới. Sau đó ít lâu, cô bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò nam danh ca Ngọc Sơn. Được biết danh ca ngọc Ngọc Sơn là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư và đặc biệt là chuyện tình cảm, trừ một ngoại lệ liên quan đến nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thậm chí còn có tin đồn cặp đôi đã làm đám cưới. Ngọc Sơn thú nhận anh yêu thầm Như Quỳnh từ 20 năm trước nhưng cả 2 chỉ ở mức đồng nghiệp. Như Quỳnh từng được xem là biểu hiện nhan sắc một thời. Dù vậy bước sang tuổi trung niên, Như Quỳnh đã không còn như xưa. Năm 2015 cô gây bất ngờ khi già hơn so với tuổi. Nhưng sau đó Như Quỳnh trở lại và “lợi hại hơn xưa” rất nhiều. Cô đã chứng minh vẻ đẹp bền bỉ, ngày càng mặn mà. Như Quỳnh đang có cuộc sống viên mãn bên cô con gái. Sau ly hôn, cô dành hết tình yêu thương cho con gái. Quang Lê mới đây đã bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của Như Quỳnh. Cụ thể, anh nói rằng anh đã gặp 8 trong 12 người yêu của cô. Như Quỳnh cũng nói rằng cô mong sau này có dịp tổ chức liveshow có 12 người tình của mình ngồi phía dưới để xem. Theo Quang Lê, người yêu hiện tại của Như Quỳnh nhỏ hơn cô 12 tuổi. Như Quỳnh tìm thấy tình yêu thực sự và ngày càng trẻ đẹp ở tuổi 53. Lê Lâm Quỳnh Như sinh năm 1970, thường được biết đến với nghệ danh Như Quỳnh, là một nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt thành công với dòng nhạc trữ tình. Như Quỳnh sở hữu giọng hát được yêu thích đông đảo ở hải ngoại.Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, cô phải trải qua tuổi thơ nhiều vất vả, từng bị bạn bè kỳ thị, xa lánh bởi nhà nghèo. "Như Quỳnh đang rất hạnh phúc. Người ấy là 'liều thuốc' cho Như Quỳnh khi cô ấy không còn bị mất ngủ và hát cũng ổn định hơn".

Quang Lê hiếm hoi tiết lộ người yêu hiện tại của ca sĩ Như Quỳnh và tình trường 'dài như sớ' của đàn chị Ngoài là những người đồng nghiệp trên sân khấu, ngoài đời, Quang Lê và Như Quỳnh còn có quan hệ chị em thân thiết. Quang Lê không ngại tiết lộ thêm về chuyện đời tư của đàn chị Như Quỳnh.

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