'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng'

Hậu trường 26/09/2022 20:20

Dù sở hữu nhan sắc "bị thời gian bỏ quên" nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ với mong muốn này.

Hồ Ngọc Hà là một diễn viên, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ vững được ngôi vị "nữ hoàng giải trí" bởi giọng hát hay cùng nhan sắc và khí chất đỉnh cao khó ai "đuổi" kịp.

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng' - Ảnh 1
Hà Hồ sở hữu các đường nét gương mặt nhẹ nhàng, hài hòa. 

Mới đây, Hà Hồ đăng tải clip ngắn khoe khoảnh khắc đang chờ make up lên hình. Trong clip, người đẹp lựa chọn tone make nâu Tây khiến nhan sắc càng lên hạng, "hút mắt" người nhìn. Dù sở hữu nhan sắc "ai nhìn cũng mê" nhưng Hà Hồ vẫn bày tỏ mong muốn: "Ước gì mặt thật ở ngoài giống cái app này". 

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng' - Ảnh 2
Sở hữu nhan sắc "vạn người mê" nhưng Hà Hồ vẫn ao ước đẹp hơn.

Có lẽ, nữ ca sĩ đang khiêm tốn với nhan sắc của bản thân. Dù có trang điểm hay để mặt mộc thì nữ ca sĩ luôn khoe trọn "visual" đỉnh cao cũng như thần thái ngời ngời của mình. Mỹ nhân 8X sở hữu gương mặt có tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, cùng chiếc cằm thon gọn và chiếc mũi cao cực bén. Mọi đường nét trên gương mặt đều toát lên sự sang trọng và quyến rũ. Đặc biệt, dù đã ngấp nghé tuổi tứ tuần nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu làn da căng bóng, trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng' - Ảnh 3
Dù trang điểm hay để mặt mộc, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn thu hút người đối diện bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Hồ Ngọc Hà cũng là một cái tên không thể thiếu trong danh sách "mẹ bỉm sữa" xinh đẹp. Thời điểm vừa sinh con chỉ tròn 1 tháng, nữ ca sĩ đã lấy vóc dáng thon thả và trở lại cuộc sống thường nhật. Cô vẫn luôn tự tin diện những trang phục khoe dáng và đôi chân dài miên man. Hồ Ngọc Hà cho biết do cơ địa nên ngoại hình của cô chẳng mấy thay đổi khi mang thai. Vóc dáng nuột nà, làn da trắng mịn và gương mặt không chút tì vết của cô khiến nhiều "mẹ bỉm sữa" khác phải ganh tị. 

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng' - Ảnh 4
Sau sinh, Hồ Ngọc Hà tự tin diện trang phục ôm sát, khoe vòng eo nhỏ. 

Dù không còn thường xuyên phải chạy show như ngày xưa, nhưng không thể phủ nhận độ hot của Hà Hồ mỗi khi xuất hiện tại sự kiện nào. Mọi "nhất cử, nhất động" của nữ ca sĩ đều được dân tình dành sự quan tâm đặc biệt.

Có thể nói, sau khi trải qua không ít sóng gió, giờ đây Hồ Ngọc Hà đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình. Nhiều khán giả còn cho rằng chính sự viên mãn trong tình yêu và công việc như hiện tại đã giúp "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà càng trẻ trung và thăng hạng nhan sắc. 

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ước ao làm một điều với nhan sắc hiện tại, ai nghe cũng phải 'choáng' - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà đang có cuộc sống viên mãn mà nhiều người ao ước.
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