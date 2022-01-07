'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng?

Y Phụng sinh năm 1979, là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt thập niên 90. Theo đuổi hình ảnh sexy quyến rũ cùng với lợi thế về nhan sắc, cô từng là tên tuổi được nhiều người săn đón. Thời điểm đó, cô nhận mức cát-xê lên tới 15 cây vàng. Bên cạnh đó, hình ảnh của cô còn xuất hiện dày đặc trên các trang ảnh lịch Tết, trở thành biểu tượng nổi bật một thời.

Mới đây, trong khoảnh khắc hội ngộ cùng nữ ca sĩ Phương Thanh, nhan sắc của ngôi sao màn bạc vang bóng một thời Y Phụng được nhiều người chú ý. Cụ thể, dù đã bước qua tuổi 43 nhưng gương mặt của Y Phụng vẫn căng bóng, trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Y Phụng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà dù đã bước sang tuổi 43

Thời gian trước, khi mang thai và sinh con, nữ diễn viên từng tăng đến hơn 20kg. Tuy nhiên nhờ việc nỗ lực tập luyện, chăm chút hình ảnh, Y Phụng đang cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, được nhiều người biết đến, cô và tài tử Lý Hùng từng có mối tình đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ. Về lý do tan vỡ, Lý Hùng từng cho biết cả hai chia tay vì hết duyên, đồng thời anh muốn tập trung cho gia đình và sự nghiệp. Sau đó, Y Phụng khiến khán giả tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư. Ở xứ sở cờ hoa, cô hoạt động nghệ thuật với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp.

"Nữ hoàng ảnh lịch" của thập niên cũ có sự nghiệp vô cùng thành công trong giới showbiz

Về đời tư, Y Phụng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Cho tới tháng 10/2016, nữ diễn viên tái hôn, làm đám cưới với bạn trai lâu năm tại Mỹ, kết thúc cuộc sống độc thân sau 7 năm. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Y Phụng chủ yếu ở nhà để chăm sóc người thân, thỉnh thoảng mới gặp gỡ một số nghệ sĩ thân thiết lâu năm.

Y Phụng tái hôn năm 2016 và có cuộc sống viên mãn