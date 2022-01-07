'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng?

Hậu trường 07/01/2022 23:40

Dù đã ngoài 40 nhưng dung mạo của nữ hoàng ảnh lịch một thời Y Phụng vẫn khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Y Phụng sinh năm 1979, là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt thập niên 90. Theo đuổi hình ảnh sexy quyến rũ cùng với lợi thế về nhan sắc, cô từng là tên tuổi được nhiều người săn đón. Thời điểm đó, cô nhận mức cát-xê lên tới 15 cây vàng. Bên cạnh đó, hình ảnh của cô còn xuất hiện dày đặc trên các trang ảnh lịch Tết, trở thành biểu tượng nổi bật một thời. 

'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 1
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 2

 'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 3

 Vẻ đẹp son sắt của nữ hoàng ảnh lịch Y Phụng khi còn trẻ

Mới đây, trong khoảnh khắc hội ngộ cùng nữ ca sĩ Phương Thanh, nhan sắc của ngôi sao màn bạc vang bóng một thời Y Phụng được nhiều người chú ý. Cụ thể, dù đã bước qua tuổi 43 nhưng gương mặt của Y Phụng vẫn căng bóng, trẻ trung đáng ngưỡng mộ. 

'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 4
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 5
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 6
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 7

 Y Phụng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà dù đã bước sang tuổi 43

Thời gian trước, khi mang thai và sinh con, nữ diễn viên từng tăng đến hơn 20kg. Tuy nhiên nhờ việc nỗ lực tập luyện, chăm chút hình ảnh, Y Phụng đang cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, được nhiều người biết đến, cô và tài tử Lý Hùng từng có mối tình đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ. Về lý do tan vỡ, Lý Hùng từng cho biết cả hai chia tay vì hết duyên, đồng thời anh muốn tập trung cho gia đình và sự nghiệp. Sau đó, Y Phụng khiến khán giả tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư. Ở xứ sở cờ hoa, cô hoạt động nghệ thuật với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 8
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 9

 "Nữ hoàng ảnh lịch" của thập niên cũ có sự nghiệp vô cùng thành công trong giới showbiz 

Về đời tư, Y Phụng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Cho tới tháng 10/2016, nữ diễn viên tái hôn, làm đám cưới với bạn trai lâu năm tại Mỹ, kết thúc cuộc sống độc thân sau 7 năm. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Y Phụng chủ yếu ở nhà để chăm sóc người thân, thỉnh thoảng mới gặp gỡ một số nghệ sĩ thân thiết lâu năm.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 10
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 11
'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng sang Mỹ định cư, nhan sắc ở tuổi 43 trông thế nào sau nhiều năm vắng bóng? - Ảnh 12

 Y Phụng tái hôn năm 2016 và có cuộc sống viên mãn

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch

Đến với “Hát cho ngày mai” , ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ xúc động về chương trình lẫn quãng thời gian tham gia chống dịch khiến người hâm mộ cảm phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Y Phụng nữ hoàng ảnh lịch Phương Thanh Y Phụng nhan sắc y phụng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 11 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?