Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch

Tin tức giải trí 05/12/2021 13:42

Đến với “Hát cho ngày mai” , ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ xúc động về chương trình lẫn quãng thời gian tham gia chống dịch khiến người hâm mộ cảm phục.

Tập 2 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai sẽ lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 5.12 trên kênh HTV7. Tuần này, chương trình sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ở vai trò giám khảo và MC Quyền Linh sẽ là người dẫn dắt chương trình.

Sau khi được nghe những tâm sự của các thí sinh, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ “Hát cho ngày mai” là một chương trình rất tuyệt vời. Bởi suốt những tháng tham gia chống dịch, chính nữ ca sĩ cũng hiểu được các “chiến sĩ” ở tuyến đầu có rất nhiều câu chuyện khó nói. Và theo “chị Chanh”, khi các thí sinh đến với chương trình, họ được tâm sự câu chuyện của chính mình để mọi người có thể cảm thông và hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 1

Cũng là một trong những nghệ sĩ luôn hoạt động tích cực trong suốt mấy tháng trời chống dịch, những hình ảnh ca sĩ Phương Thanh tự tay cắt tóc cho các lực lượng tuyến đầu không còn là hình ảnh xa lạ trong mắt người hâm mộ. “Chị Chanh” cũng cho biết công việc chính mà nhóm tình nguyện của cô lúc mới tham gia chống dịch là điều phối xét nghiệm tiêm vacxin. Sau đó, team tình nguyện của nữ ca sĩ mới bắt đầu thực hiện hành trình động viên tinh thần cho các “chiến sĩ” tuyến đầu bằng cách đem theo một chiếc loa kẹo kéo để hát và trao tặng những món quà như khẩu trang, đồ bảo hộ, trứng, rau củ… được gửi từ các mạnh thường quân.

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 2

“Tuy nhiên, sau một thời gian Phương Thanh nghe nói các bác sĩ 1-2 tháng chưa được cắt tóc nên Phương Thanh đã lập nên một team cắt tóc nữa. Team cắt tóc thì ít người mà bác sĩ thì đông nên Phương Thanh cũng tập cắt tóc, tập cạo bằng tông đơ để hỗ trợ thêm với mọi người. Lúc đầu, Phương Thanh cạo toàn hỏng hết tóc của các bạn ở lực lượng tuyến đầu nhưng Phương Thanh nói với mọi người rằng ‘Bây giờ Thanh không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp mà là ca sĩ chuyên nghiệp thôi. Giờ tóc lỡ bị hỏng rồi thì Thanh cạo luôn được không?’ Các bác sĩ cũng nói Thanh cạo luôn đi cho mát nên từ đó mình mới ‘mạnh tay’ hơn. Bây giờ Phương Thanh cắt tóc rất tốt rồi”, Phương Thanh hài hước nói thêm.

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 3

Không chỉ thế, khi tham gia hỗ trợ bà con chống dịch, ca sĩ Phương Thanh còn tự mình vác một lúc 2-3 bao gạo mà không hề hấn gì khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Nữ ca sĩ khẳng định: “Phương Thanh vác 2-3 bao gạo nặng 20-30 kg là chuyện rất bình thường. Lúc đó mình có một sức mạnh ghê gớm lắm, Phương Thanh cũng không hiểu tại sao bình thường mình vác không nổi, nhưng có lẽ lúc đó mình có sức mạnh lớn từ tình thương. Những việc Phương Thanh làm như muối bỏ biển thôi, và Phương Thanh vác không nhiều như mọi người tưởng đâu, vì mỗi đợt phát 5-8 tấn gạo thì sẽ có người vác chung với mình nữa”.

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 4

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 5

Ca sĩ Phương Thanh cũng cho biết thời gian đầu chị đã bị sụt cân vì lúc đó phải mặc đồ bảo hộ, không dám ăn, không dám uống vì sợ đi vệ sinh nhiều sẽ làm phí đi 1 bộ đồ bảo hộ khiến khán giả xót xa. “Lúc đầu Thanh không ăn được và khi về đến nhà thì mệt quá nên ăn cũng không nổi. Có bữa Thanh bỏ ăn, có bữa lại ăn mì gói vì mì có nước nên nuốt dễ trôi hơn”, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ. Tuy nhiên, sau 2 tháng lăn lộn giữa các tâm dịch thì “chị Chanh” cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bảo vệ tốt cho sức khỏe của bản thân.

Theo hé lộ của nữ giám khảo, tập tuần này sẽ có sự tham gia của một anh chàng bác sĩ cực đẹp trai và dễ thương, một anh chàng Trung úy cảnh sát và một cô điều dưỡng luôn cống hiến hết mình, luôn hy sinh cho cộng đồng.

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch - Ảnh 6

Đón xem tập 2 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 05.12 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

 

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