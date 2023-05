Chương trình truyền hình về boxing “ The Champion - Nhà Vô Địch ” lần đầu tiên lên sóng tại Việt Nam. Ngay tập mở màn là trận đấu đầy bùng nổ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven .

Boxing ngày nay được hàng triệu người yêu mến bởi vì những lợi ích mà nó mang lại, không chỉ vì sức khỏe mà boxing còn giúp bạn rèn luyện ý chí. Boxing không chỉ dành cho người mạnh mà nó giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, để bước lên sàn đài của boxing đó không phải là điều đơn giản.

Ở mỗi trận đấu của The Champion - Nhà Vô Địch, 2 võ sĩ thuộc 2 team (Huấn luyện viên Trần Văn Thảo và Huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất). Đặc biệt, Duy Khánh, Đông Nhi và Isaac là những nghệ sĩ thuộc ban bình luận khách mời giải trí, sẽ mang đến những màn “trao đổi”, bình luận trận đấu một cách giải trí nhất.

Võ sĩ đầu tiên thi đấu tại “The Champion - Nhà Vô Địch” chính là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Anh là ca sĩ được rất nhiều thế hệ 8x, 9x thời đầu yêu mến. Chia sẻ với chương trình, việc tham gia “Nhà Vô Địch’ là một thách thức vô cùng lớn với anh.

Đối thủ trên sàn boxing của Ưng Hoàng Phúc là tay đấm Cường Seven. Nam ca sĩ đến từ Hà Nội cho biết anh thích sự đối kháng và yếu tố nghệ thuật của bộ môn boxing này. Nhờ tập luyện boxing, “bộ môn này đã giúp tôi kiên nhẫn, vui tính và trở nên yêu đời hơn” - Nam ca sĩ chia sẻ. “Lột xác để cháy cùng đam mê” là câu châm ngôn Cường Seven mang đến chương trình, quyết tâm giành được chiếc đai vô địch của “The Champion” mùa đầu tiên.

Trước khi bước vào hiệp 1 đầy căng thẳng, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc được huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất dặn dò không nên đánh nhiều, đánh đơn giản từng đòn một. Ở một diễn biến khác bên team huấn luyện viên Trần Văn Thảo, chiến thuật được anh giữ bí mật khiến khán giả tò mò. Trong hiệp 1, Ưng Hoàng Phúc cố gắng tấn công tuy nhiên Cường Seven cũng kịp thời chủ động né tránh. Đặc biệt, cả hai rất thận trọng trong các cú jab (đòn đấm thẳng trước) của mình. “Cả Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven đều đưa ra chiến thuật rất rõ ràng khi cả hai có những mảng miếng thăm dò đối thủ rất cẩn thận” - Bình luận viên, Diễn viên Hà Hiền nói.

Cường Seven có những cú "slip" rất hay trước Ưng Hoàng PHÚC

Tiếp đến, Cường Seven liên tục có những cú Slip (né đòn) rất hay. Ưng Hoàng Phúc vẫn dè chừng bởi những cú đấm có sức nặng rất lớn trong những giây phút đầu hiệp đấu. Không khí trên sàn boxing nóng và hồi hộp hơn bao giờ hết trước chiến thuật đầy bí ẩn của hai boxer này. Kết thúc hiệp 1, cả Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven dường như vẫn rất thận trọng và chưa đưa ra bất kỳ “đòn hiểm” nào để hạ gục đối thủ.

BB Trần chia sẻ sau hiệp 1: “Em bị ngỡ ngàng bởi vì những gì mình vừa chứng kiến. Cường Seven và anh Ưng Hoàng Phúc như võ sĩ chuyên nghiệp thực thụ”. Diễn viên Duy Khánh tiếp lời: “Hai anh dù chỉ tập luyện vài tháng nhưng cách mà hai anh ra đòn và phản vệ rất chuyên nghiệp”.

Ngay từ đầu hiệp 2, Cường Seven đã thay đổi chiến thuật khi liên tục đưa ra những cú đấm có trọng lực trước đối thủ Ưng Hoàng Phúc, đặc biệt là các cú Vertical jab (đòn đấm dọc tay). Bên cạnh đó, Cường Seven cũng dùng chiến thuật “câu giờ” để thăm dò đối phương cũng như tìm cơ hội ra đòn chuẩn xác.

Trước những cú jab thăm dò, Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ vững tinh thần thi đấu rất cao, các đòn của anh đưa ra đều cẩn thận. Trong giữa hiệp đấu, giọng ca Tôi đi tìm tôi liên tục thực hiện những cú đòn Hook (Đòn đấm vòng) khiến Cường Seven phải dè chừng dù đã nỗ lực tấn công.

Kết thúc hiệp 2, Cố vấn chuyên môn, Bình luận viên Mai Thanh Ba dành lời khen cho Cường Seven khi anh liên tục ôm đối thủ nhằm chờ trọng tài tách ra, đây là một tiểu xảo đúng luật trong boxing. Vũ Ngọc Anh nhắn nhủ đến Cường Seven: “Mong anh thể hiện hết khả năng của mình. Tới hiệp 3 rồi, anh hãy bung hết ra chứ không cẩn thận nhiều nữa”. Bà xã Kim Cương cũng gửi lời động viên đến ông xã Ưng Hoàng Phúc: “Thật sự em đang rất run. Chỉ còn một hiệp nữa thôi, cố gắng lên chồng nha!”.

Ở hiệp đấu cuối, cả hai tay đấm Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven dường như đã thể hiện hết khả năng mình có bằng sự chiến đấu đầy máu lửa. Tuy nhiên, sau 2 hiệp đấu, lợi thế về thể lực nghiêng về Cường Seven nhiều hơn khi anh đã chia sức lực hợp lý và chờ đợi thời cơ để ra đòn. Dù thế Ưng Hoàng Phúc cũng cho thấy khả năng Block (Chặn đòn) đối thủ rất tốt trước hiệp đấu quyết định. Sàn đấu “The Champion - Nhà Vô Địch” như nổ tung trước sự thi đấu nghẹt thở của hai võ sĩ.

Ở giữa hiệp đấu, một sơ suất nhỏ đã đến từ Ưng Hoàng Phúc khiến anh trượt chân. Điều này trọng tài đã ra tín hiệu cho trận đấu tạm dừng lại. Có thể thấy rằng, tinh thần chiến đấu và sự khao khát chiến thắng của Cường Seven là lớn hơn bao giờ hết, nam ca sĩ đã liên tục tấn công Ưng Hoàng Phúc ở gần cuối hiệp như thể đây là cơ hội cuối cùng anh được thi đấu trên sàn boxing.

Chứng kiến trận đấu căng đét, nữ ca sĩ Đông Nhi chia sẻ cô như nín thở vì hồi hộp. Tuy nhiên, càng về sau sự sợ hãi chuyển dần sang phấn khích và bị lôi cuốn trước trận đấu quá hấp dẫn, kịch tính. Diễn viên Duy Khánh thì hào hứng: “Em thấy khá hợp với câu hát: Em chỉ biết câm nín khi thấy anh đấu. Anh Ưng Hoàng Phúc, I love you!”. Riêng Cường Seven, chia sẻ về việc đấu cùng Ưng Hoàng Phúc, anh bật mí Ưng Hoàng Phúc là thần tượng của mình. Trước đó, Cường Seven đã từng đi nhảy cho nam ca sĩ hát trên sân khấu. Đây thật sự là kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Cú đấm quyết định hạ gục Ưng Hoàng Phúc của Cường Seven

Sau 9 phút thể hiện trong sự hò reo cuồng nhiệt của khán giả và người thân, Cường Seven gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ "nặng ký" Ưng Hoàng Phúc. Người chiến thắng sẽ nhận được chiếc đai vô địch The Champion, còn người về nhì sẽ nhận được kỷ niệm chương của chương trình.

Mọi chiến thắng đều đến từ sự nỗ lực cố gắng từng ngày, cả Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven thật sự đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Cường Seven đã làm nên chiến thắng đầu tiên tại võ đài The Champion - Nhà Vô Địch. Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn gái Vũ Ngọc Anh - người đã luôn tạo mọi điều kiện để anh thỏa sức thực hiện đam mê của mình.

Cường Seven sau khi chiến thắng trận đầu tiên liền gửi lời cám ơn đến bạn gái mình là Vũ Ngọc Anh đang ngồi bên dưới

Đón xem tập 2 “The Champion - Nhà Vô Địch”, được phát sóng vào lúc 21g15 tối thứ 7 ngày 11/122021 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC