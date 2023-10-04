Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì?

Đạo diễn viết: "Tôi khẳng định giữa mình và Tú Tri không hề có sự xuất hiện của người thứ 3, không có phản bội hay lừa dối gì nhau cả. Toàn bộ các thông tin trên mạng xã hội hiện tại là vu khống, bịa đặt.

Chiều 4/10, diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin chính thức thông báo "đường ai nấy đi" sau nhiều đồn đoán. Theo đạo diễn YunBin, cả hai đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn nên quyết định dừng lại.

Khi trả lời báo chí Yunbin cho biết, "Chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được nên chọn cách dừng lại. Hiện tôi về Biên Hòa, Đồng Nai sống còn Tú Tri dọn ra nơi khác ở. Chúng tôi đổ vỡ không phải vì người thứ ba hay có ai lừa dối, phản bội người kia. Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguyên nhân chúng tôi chia tay là vu khống, bịa đặt. Tôi mong mọi người hiểu và cảm thông, không tấn công Tú Tri nữa", YunBin trả lời Ngôi Sao.

Việc có tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không còn lệ thuộc vào duyên số. Tôi tin và hiểu mọi người đã dành rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của hai đứa. Và mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tệ như thế nào, cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả".

Tú Tri cũng xác nhận cô và YunBin chia tay hòa bình, vẫn đối xử văn minh, tử tế với nhau. "Dù gì chúng tôi cũng chia ngọt, sẻ bùi suốt 5 năm. Giờ cả hai hết tình, hết duyên nhưng còn nghĩa, vẫn thương và mong muốn những điều tốt đẹp cho người kia", Tú Tri nói.

Hình ảnh cặp đôi khi còn bên nhau. Ảnh FBNV.

Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2022 cho biết mâu thuẫn của cô và chồng nảy sinh từ hơn một năm trước. Theo Tú Tri, khi về chung sống, cả hai xảy ra nhiều bất đồng nhưng vì sợ các fan và gia đình buồn phiền, lo lắng, họ giấu kín những điều không hay, chỉ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Thời gian qua, đôi vợ chồng nỗ lực hàn gắn, giữ gìn mối quan hệ nhưng cuối cùng vẫn buông tay vì cảm thấy "không cố được nữa".

Tú Tri nói cô buồn vì bị cho là người phụ bạc YunBin. Nữ ca sĩ cho biết sau khi đóng phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, nhiều người nghi ngờ cô "phim giả tình thật" với đàn anh Quốc Cường (đóng chồng Tú Tri trong phim). Gần đây, nữ ca sĩ quay phim mới với diễn viên Trịnh Xuân Nhản, cũng bị đồn đoán đang cặp kè bạn diễn. "Sắp tới, tôi còn diễn cùng Nhâm Phương Nam và nhiều nam diễn viên khác, không biết người ta sẽ nói gì nữa", Tú Tri nói với Ngôi sao.

Á quân Solo cùng bolero Tú Tri vừa tổ chức đêm minishow hồi năm 2022. Đạo diễn chuyển giới YunBin (trái) đến ủng hộ vợ. Ảnh: Ngôi Sao.

Thời gian qua, thông tin diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin rạn nứt "rộ" lên trên mạng xã hội khi người hâm mộ phát hiện trong ngày sinh nhật của Yunbin, Tú Tri cũng không góp mặt để chúc mừng đối phương. Trong một số bức ảnh đăng tải, cả hai cũng không còn đeo nhẫn cưới.

Tú Tri sinh năm 1999. Cô từng đoạt giải Á quân Solo cùng bolero 2018, quán quân Gương mặt Điện ảnh 2022. Nữ ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, ngoại hình khả ái. Gần đây, cô thử sức với điện ảnh, được biết đến khi đóng Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải.

Yun Bin sinh năm 1992, là đạo diễn kiêm biên kịch các web drama triệu view như Trái cấm, Lần đầu của tôi, Người thứ ba, Bí mật thần tượng...

Diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin phải lòng nhau khi hợp tác chung dự án. Sau hơn 4 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2019. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin phải lòng nhau khi hợp tác chung dự án. Sau hơn 4 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2019. Khi đó, Tú Tri vừa tròn 20 tuổi. Trước khi về chung nhà, cặp đôi từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình.

Suốt 4 năm bên nhau, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai từng lên kế hoạch sinh con vào năm 2024.