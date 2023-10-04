Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì?

Hậu trường 04/10/2023 18:54

Diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin từng là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Nhưng mới đây, cả 2 đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau nhiều đồn đoán.

Chiều 4/10, diễn viên Tú Triđạo diễn YunBin chính thức thông báo "đường ai nấy đi" sau nhiều đồn đoán. Theo đạo diễn YunBin, cả hai đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn nên quyết định dừng lại.

Đạo diễn viết: "Tôi khẳng định giữa mình và Tú Tri không hề có sự xuất hiện của người thứ 3, không có phản bội hay lừa dối gì nhau cả. Toàn bộ các thông tin trên mạng xã hội hiện tại là vu khống, bịa đặt.

Việc có tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không còn lệ thuộc vào duyên số. Tôi tin và hiểu mọi người đã dành rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của hai đứa. Và mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tệ như thế nào, cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả".

Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1
YunBin và Tú Tri tổ chức đám cưới vào năm 2019 ở An Giang. Ảnh FBNV. 

Khi trả lời báo chí Yunbin cho biết, "Chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được nên chọn cách dừng lại. Hiện tôi về Biên Hòa, Đồng Nai sống còn Tú Tri dọn ra nơi khác ở. Chúng tôi đổ vỡ không phải vì người thứ ba hay có ai lừa dối, phản bội người kia. Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguyên nhân chúng tôi chia tay là vu khống, bịa đặt. Tôi mong mọi người hiểu và cảm thông, không tấn công Tú Tri nữa", YunBin trả lời Ngôi Sao.

Tú Tri cũng xác nhận cô và YunBin chia tay hòa bình, vẫn đối xử văn minh, tử tế với nhau. "Dù gì chúng tôi cũng chia ngọt, sẻ bùi suốt 5 năm. Giờ cả hai hết tình, hết duyên nhưng còn nghĩa, vẫn thương và mong muốn những điều tốt đẹp cho người kia", Tú Tri nói.

Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 2
Hình ảnh cặp đôi khi còn bên nhau. Ảnh FBNV. 

Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2022 cho biết mâu thuẫn của cô và chồng nảy sinh từ hơn một năm trước. Theo Tú Tri, khi về chung sống, cả hai xảy ra nhiều bất đồng nhưng vì sợ các fan và gia đình buồn phiền, lo lắng, họ giấu kín những điều không hay, chỉ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Thời gian qua, đôi vợ chồng nỗ lực hàn gắn, giữ gìn mối quan hệ nhưng cuối cùng vẫn buông tay vì cảm thấy "không cố được nữa".

Tú Tri nói cô buồn vì bị cho là người phụ bạc YunBin. Nữ ca sĩ cho biết sau khi đóng phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, nhiều người nghi ngờ cô "phim giả tình thật" với đàn anh Quốc Cường (đóng chồng Tú Tri trong phim). Gần đây, nữ ca sĩ quay phim mới với diễn viên Trịnh Xuân Nhản, cũng bị đồn đoán đang cặp kè bạn diễn. "Sắp tới, tôi còn diễn cùng Nhâm Phương Nam và nhiều nam diễn viên khác, không biết người ta sẽ nói gì nữa", Tú Tri nói với Ngôi sao.

Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 3
Á quân Solo cùng bolero Tú Tri vừa tổ chức đêm minishow hồi năm 2022. Đạo diễn chuyển giới YunBin (trái) đến ủng hộ vợ. Ảnh: Ngôi Sao. 

Thời gian qua, thông tin diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin rạn nứt "rộ" lên trên mạng xã hội khi người hâm mộ phát hiện trong ngày sinh nhật của Yunbin, Tú Tri cũng không góp mặt để chúc mừng đối phương. Trong một số bức ảnh đăng tải, cả hai cũng không còn đeo nhẫn cưới. 

Tú Tri sinh năm 1999. Cô từng đoạt giải Á quân Solo cùng bolero 2018, quán quân Gương mặt Điện ảnh 2022. Nữ ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, ngoại hình khả ái. Gần đây, cô thử sức với điện ảnh, được biết đến khi đóng Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải.

Yun Bin sinh năm 1992, là đạo diễn kiêm biên kịch các web drama triệu view như Trái cấm, Lần đầu của tôi, Người thứ ba, Bí mật thần tượng...

Nữ diễn viên ‘Lật mặt’ và chồng chuyển giới chia tay, nghi vấn có người thứ 3, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 4
Diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin phải lòng nhau khi hợp tác chung dự án. Sau hơn 4 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2019. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Diễn viên Tú Tri và đạo diễn YunBin phải lòng nhau khi hợp tác chung dự án. Sau hơn 4 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2019. Khi đó, Tú Tri vừa tròn 20 tuổi. Trước khi về chung nhà, cặp đôi từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. 

Suốt 4 năm bên nhau, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai từng lên kế hoạch sinh con vào năm 2024. 

Tú Tri cảm thấy áp lực lớn khi diễn cảnh tình cảm với ‘đàn anh’ Quốc Cường trong 'Lật mặt 6'

Tú Tri cảm thấy áp lực lớn khi diễn cảnh tình cảm với ‘đàn anh’ Quốc Cường trong 'Lật mặt 6'

Dự án 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' đánh dấu lần đầu Tú Tri đóng phim điện ảnh kể từ sau khi đăng quang Gương mặt điện ảnh mùa 6. Lần đầu đóng cặp với ‘đàn anh’ Quốc Cường nên cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tú Tri đạo diễn YunBin Tú Tri chia tay chồng chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 49 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'