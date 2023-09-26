Diệp Lâm Anh hụt hẫng sau phiên toà ly hôn, mong muốn một điều từ chồng cũ!

Tại phiên toà, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. Kết quả cuối cùng được đưa ra chính là Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai.

Mới đây, ngày 25/9, sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án cuối cùng vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. Theo HĐXX, cả ông Nghiêm Đức và bà Diệp Lâm Anh đều có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 2 con. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Mới đây, ngày 25/9, sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án cuối cùng vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. Cụ thể, Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng.

Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở Ngay sau phiên toà ly hôn, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ đầu tiên xoay quanh kết quả cuối cùng này. Cụ thể, Diệp Lâm Anh cho biết có chút thất vọng vì không giành được quyền nuôi cả hai con. "Tuy nhiên, khi bước chân vào phiên tòa, tôi đã chuẩn bị tinh thần về chuyện này. Nếu như may mắn được nuôi hai bé thì đây là một cái kết đẹp, còn nếu như không được như mong muốn, tôi đành chấp nhận. Thời gian qua, tôi nghĩ người trong cuộc và cả những người xung quanh đều mệt mỏi với chuyện này. Nếu tiếp tục phải tranh giành, đấu tố thì tôi nghĩ mình không đủ tinh thần và sức khỏe" - Diệp Lâm Anh nói. Về quyết định chu cấp cho con gái của chồng cũ, Diệp Lâm Anh cho biết: "Tại phiên toà phúc thẩm ngày 18/9, cả hai đều không yêu cầu quyền cấp dưỡng. Nhưng đến hôm nay, việc anh Đức mong muốn chu cấp cho con gái là đến từ việc tự nguyện của hai bên. Thời gian qua, tôi và anh Đức không có bất kì sự liên kết hay trò chuyện gì với nhau cả. Cứ đến đúng lịch, đúng giờ tôi sẽ phải đưa con về nhà nội, chỉ vậy thôi".

Ngay sau phiên toà ly hôn, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ đầu tiên xoay quanh kết quả cuối cùng này Cựu người mẫu cho biết thêm: "Bản án phúc thẩm này nó cũng tương tự như bản án sơ thẩm. Thời gian để theo sự việc này cũng đã quá dài rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Ai cũng có cuộc sống riêng, việc cứ đi lên đi xuống toà án hoài cũng khiến cho tinh thần của tôi bị mệt mỏi". Diệp Lâm Anh cho biết cô có chút thất vọng vì không giành được quyền nuôi cả hai con. Diệp Lâm Anh hụt hẫng khi mất quyền nuôi cả 2 con Về chuyện kinh tế, Diệp Lâm Anh khẳng định có đủ kinh tế vững vàng để nuôi dạy con gái. Hiện cô vẫn duy trì việc đưa con gái về nhà nội chơi hằng tuần, ngược lại cô cũng được quyền đón con trai về nhà mình. Theo Diệp Lâm Anh, các con vẫn rất nhớ và thường hỏi thăm nhau, tuy nhiên cũng đã quen dần với việc sống không gần nhau. "Đến giờ tôi và anh Đức vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau ly hôn. Trong tương lai, tôi vẫn hy vọng cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện để đưa ra giải pháp tốt nhất cho việc phát triển của con. Điều tôi lo lắng nhất là các con không được lớn lên cùng nhau thì tình cảm gắn kết giữa chúng không được nhiều" - diễn viên nói. Sau nhiều năm hạnh phúc bên nhau, năm 2022, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức từng khiến dư luận xôn xao trước tuyên bố “đường ai nấy đi”. Không dừng lại ở đó, cặp đôi liên tục có những màn đấu tố nhau trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ việc nữ ca sĩ nhận định chồng ngoại tình với người mẫu trong giới showbiz. Từ đây ồn ào ly hôn của cặp đôi bị đẩy lên cao trào, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Sau đó là chuyện tranh chấp quyền nuôi con liên tiếp bị hoãn khiến cả 2 không ít lần xung đột.

Diễn biến mới vụ ly hôn giữa vợ chồng Diệp Lâm Anh: Thất bại trong việc giành quyền nuôi con trai Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM), đã tuyên án đối với vụ án ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-hut-hang-sau-phien-toa-ly-hon-mong-muon-mot-ieu-tu-chong-cu-619438.html