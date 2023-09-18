Kết quả phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra vào hôm nay (18/9)

Hậu trường 18/09/2023 20:20

Diệp Lâm Anh được bạn thân là Kiwi Ngô Mai Trang "hộ tống" đến Toà án và còn có những người bạn cùng luật sư riêng.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình.

Kết quả phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra vào hôm nay (18/9) - Ảnh 1
Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng

Mới đây, trưa ngày 18/9, phiên toà phúc thẩm ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ lần nữa được diễn ra tại Toà án Nhân dân TP.HCM (Q.1, TP.HCM). Theo yêu cầu từ phía thiếu gia Nghiêm Đức (tức nguyên đơn), phiên toà được xét xử kín. 

Diệp Lâm Anh được bạn thân là Kiwi Ngô Mai Trang "hộ tống" đến Toà án và còn có những người bạn cùng luật sư riêng. Ngay khi có mặt, Diệp Lâm Anh vội vã di chuyển vào bên trong toà án để tham dự phiên phúc thẩm. 

Kết quả phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra vào hôm nay (18/9) - Ảnh 2
Chia sẻ về kết quả phiên toà xét xử lần này, Diệp Lâm Anh cho biết: "Mọi thứ vẫn chưa xong. Hôm nay, các tình tiết được hai bên nhắc lại, phiên toà tiếp tục tạm hoãn để thu thập thêm thông tin, chứng cứ"

Sau phiên toà kéo dài 3 tiếng, thiếu gia Nghiêm Đức nhanh chóng rời khỏi Toà án Nhân dân TP.HCM. Ngay sau đó, Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện. Khi vừa bước ra khỏi phiên toà, bà mẹ 2 con dành khoảng 10 phút để trao đổi các thông tin và trò chuyện cùng luật sư riêng cũng như bạn bè. 

Chia sẻ về kết quả phiên toà xét xử lần này, Diệp Lâm Anh cho biết: "Mọi thứ vẫn chưa xong. Hôm nay, các tình tiết được hai bên nhắc lại, phiên toà tiếp tục tạm hoãn để thu thập thêm thông tin, chứng cứ. Ngày 21/9 tới, phiên toà sẽ được mở lại để tuyên án chính thức"

Kết quả phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra vào hôm nay (18/9) - Ảnh 3
Sau 5 lần toà tạm hoãn để giải quyết vấn đề ly hôn về phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng hai con, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự mệt mỏi

Sau 5 lần toà tạm hoãn để giải quyết vấn đề ly hôn về phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng hai con, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự mệt mỏi. Theo đó, cô cho biết: "Tôi hi vọng ngày 21/9 tới mọi thứ sẽ kết thúc cho xong hết. Chứ tôi lên toà hoài, tôi đã quá mệt!". 

Trước đó, về những vấn đề liên quan khiến vụ ly hôn với chồng cũ vẫn kéo dài, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Vấn đề khó thống nhất là phân chia quyền nuôi con. Tôi biết mỗi bên đều có lý do riêng của mình và tình yêu thương dành cho các bé. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã có đủ khả năng về kinh tế, thời gian và sự quan tâm dành cho con. Tôi có thể làm mọi công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực lạ lẫm để kinh doanh và tôi đang làm được. Pháp luật sẽ luôn dành sự ưu ái cho những người mẹ đủ khả năng nuôi dạy, chăm sóc con - đó là điều các luật sư tôi gặp đều tư vấn".

Kết quả phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức diễn ra vào hôm nay (18/9) - Ảnh 4
Tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng 4/8, Diệp Lâm Anh và chồng cũ tiếp tục giữ quan điểm mong muốn được chăm sóc 2 con (1 trai 1 gái) sau khi ly hôn

Tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng 4/8, Diệp Lâm Anh và chồng cũ tiếp tục giữ quan điểm mong muốn được chăm sóc 2 con (1 trai 1 gái) sau khi ly hôn. Sau hơn 2 tiếng xử kín, hội đồng xét xử thông báo tiếp tục tạm dừng phiên toà xác minh một số thông tin, bằng chứng mà cả hai cung cấp.

Thông tin mới về phiên toà phúc thẩm ly hôn chưa có hồi kết của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Thông tin mới về phiên toà phúc thẩm ly hôn chưa có hồi kết của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều có nguyện vọng được nuôi cả hai con. Hồi tháng 12 năm ngoái, ở phiên xử sơ thẩm ly hôn tại TAND quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố.

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