Thông tin mới về phiên toà phúc thẩm ly hôn chưa có hồi kết của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn tiếp theo giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức sẽ được mở lại vào chiều ngày 18/9 tại Tòa án Nhân dân TP. HCM

Trước đó, chia sẻ về việc phiên toà ly hôn cứ kéo dài nhưng chưa đi đến kết quả, Diệp Lâm Anh từng tâm sự cảm thấy tâm trạng bất an, mất ngủ: "Sự lo lắng, chờ đợi là thứ gây tổn hại cho tinh thần con người rất lớn. Tôi cũng đang trải qua quãng thời gian dài mất ngủ, mệt mỏi vì phiên toà bị hoãn quá nhiều lần. Tôi thực sự không biết lý do, nhưng tôi vẫn tin rằng những người đại diện cho Pháp luật có lý do riêng của họ. Và tôi vẫn đặt niềm tin vào Pháp luật.

Vấn đề khó thống nhất là phân chia quyền nuôi con. Tôi biết mỗi bên đều có lý do riêng của mình và tình yêu thương dành cho các bé. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã có đủ khả năng về kinh tế, thời gian và sự quan tâm dành cho con. Tôi có thể làm mọi công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực lạ lẫm để kinh doanh và tôi đang làm được. Pháp luật sẽ luôn dành sự ưu ái cho những người mẹ đủ khả năng nuôi dạy, chăm sóc con - đó là điều các luật sư tôi gặp đều tư vấn".