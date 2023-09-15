Thông tin mới về phiên toà phúc thẩm ly hôn chưa có hồi kết của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều có nguyện vọng được nuôi cả hai con. Hồi tháng 12 năm ngoái, ở phiên xử sơ thẩm ly hôn tại TAND quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng Chiều ngày 14/9, theo thông tin mới được chia sẻ, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn tiếp theo giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức sẽ được mở lại vào chiều ngày 18/9 tại Tòa án Nhân dân TP. HCM. Phía nguyên đơn là thiếu gia Nghiêm Đức vẫn yêu cầu xử kín.



Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn tiếp theo giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức sẽ được mở lại vào chiều ngày 18/9 tại Tòa án Nhân dân TP. HCM Trước đó, chia sẻ về việc phiên toà ly hôn cứ kéo dài nhưng chưa đi đến kết quả, Diệp Lâm Anh từng tâm sự cảm thấy tâm trạng bất an, mất ngủ: "Sự lo lắng, chờ đợi là thứ gây tổn hại cho tinh thần con người rất lớn. Tôi cũng đang trải qua quãng thời gian dài mất ngủ, mệt mỏi vì phiên toà bị hoãn quá nhiều lần. Tôi thực sự không biết lý do, nhưng tôi vẫn tin rằng những người đại diện cho Pháp luật có lý do riêng của họ. Và tôi vẫn đặt niềm tin vào Pháp luật. Vấn đề khó thống nhất là phân chia quyền nuôi con. Tôi biết mỗi bên đều có lý do riêng của mình và tình yêu thương dành cho các bé. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã có đủ khả năng về kinh tế, thời gian và sự quan tâm dành cho con. Tôi có thể làm mọi công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực lạ lẫm để kinh doanh và tôi đang làm được. Pháp luật sẽ luôn dành sự ưu ái cho những người mẹ đủ khả năng nuôi dạy, chăm sóc con - đó là điều các luật sư tôi gặp đều tư vấn".

Chia sẻ về việc phiên toà ly hôn cứ kéo dài nhưng chưa đi đến kết quả, Diệp Lâm Anh từng tâm sự cảm thấy tâm trạng bất an, mất ngủ Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều có nguyện vọng được nuôi cả hai con. Hồi tháng 12 năm ngoái, ở phiên xử sơ thẩm ly hôn tại TAND quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố. Hàng tuần, ca sĩ được đón con trai về ở cùng cô và con gái đến chiều chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang nhà nội ở với em trai và bố. Tuy nhiên, cô cho rằng các con cần sống với mẹ, đến khi con đủ tuổi quyết định muốn sống với ai: "Tôi khóc khi nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ bị chia cắt. Tôi không muốn thấy cảnh Boorin hàng đêm ngủ với mẹ đều hỏi 'em trai ngủ chưa' hay 'em đang chơi với ai'. Tôi đủ điều kiện chăm sóc hai con nhỏ, muốn được nuôi cả hai". Cô cho rằng các con cần sống với mẹ, đến khi con đủ tuổi quyết định muốn sống với ai Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng công việc kinh doanh, bán hàng online của Diệp Lâm Anh đang phát triển thuận lợi, thu nhập tốt giúp cô cuộc sống ổn định. Cô dành thời gian chăm sóc con, thi thoảng vào bếp nấu các món ngon cho gia đình. Người đẹp chưa nghĩ đến chuyện tình cảm vì tâm trí dồn hết cho bé Boorin và B.Boy.

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