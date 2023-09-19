Sau 5 lần hoãn phiên toà xét xử vụ ly hôn, Diệp Lâm Anh có chia sẻ đầy ẩn ý về việc 'bình thản đối diện'

Dù không đề cập đến vụ ly hôn nhưng nhiều người cho rằng có thể kết quả của toà vẫn không được như như ý muốn của Diệp Lâm Anh. Vì vậy, cô đang học cách chấp nhận và bước qua khó khăn.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi đệ đơn ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi đệ đơn ly hôn với chồng cũ Mới đây, trưa ngày 18/9, phiên toà phúc thẩm ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ lần nữa được diễn ra tại Toà án Nhân dân TP.HCM (Q.1, TP.HCM). Theo yêu cầu từ phía thiếu gia Nghiêm Đức (tức nguyên đơn), phiên toà được xét xử kín. Diệp Lâm Anh được bạn thân là Kiwi Ngô Mai Trang "hộ tống" đến Toà án cùng luật sư riêng.

Mới đây, trưa ngày 18/9, phiên toà phúc thẩm ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ lần nữa được diễn ra tại Toà án Nhân dân TP.HCM (Q.1, TP.HCM) Chia sẻ về kết quả phiên toà xét xử lần này, Diệp Lâm Anh cho biết: "Mọi thứ vẫn chưa xong. Hôm nay, các tình tiết được hai bên nhắc lại, phiên toà tiếp tục tạm hoãn để thu thập thêm thông tin, chứng cứ. Ngày 21/9 tới, phiên toà sẽ được mở lại để tuyên án chính thức". Sau 5 lần toà tạm hoãn để giải quyết vấn đề ly hôn về phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng hai con, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự mệt mỏi. Theo đó, cô cho biết: "Tôi hi vọng ngày 21/9 tới mọi thứ sẽ kết thúc cho xong hết. Chứ tôi lên toà hoài, tôi đã quá mệt!".

Sau 5 lần toà tạm hoãn để giải quyết vấn đề ly hôn về phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng hai con, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự mệt mỏi Chiều tối cùng ngày diễn ra phiên toà, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng đầy ẩn ý rằng: "Bình thản đối diện, nhẹ nhàng bước qua". Dù không đề cập đến vụ ly hôn nhưng nhiều người cho rằng có thể kết quả của toà vẫn không được như như ý muốn của Diệp Lâm Anh. Vì vậy, cô đang học cách chấp nhận và bước qua khó khăn. Dưới dòng bình luận, khán giả cũng gửi lời động viên tinh thần đến nữ ca sĩ và hy vọng cô sẽ đón nhận được tin như ý. Chiều tối cùng ngày diễn ra phiên toà, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng đầy ẩn ý rằng: "Bình thản đối diện, nhẹ nhàng bước qua" Trước đó, tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng 4/8, Diệp Lâm Anh và chồng cũ tiếp tục giữ quan điểm mong muốn được chăm sóc 2 con (1 trai 1 gái) sau khi ly hôn. Sau hơn 2 tiếng xử kín, hội đồng xét xử thông báo tiếp tục tạm dừng phiên toà xác minh một số thông tin, bằng chứng mà cả hai cung cấp. Trước đó, tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng 4/8, Diệp Lâm Anh và chồng cũ tiếp tục giữ quan điểm mong muốn được chăm sóc 2 con (1 trai 1 gái) sau khi ly hôn Nói về vụ ly hôn với chồng cũ vẫn kéo dài, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Vấn đề khó thống nhất là phân chia quyền nuôi con. Tôi biết mỗi bên đều có lý do riêng của mình và tình yêu thương dành cho các bé. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã có đủ khả năng về kinh tế, thời gian và sự quan tâm dành cho con. Tôi có thể làm mọi công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực lạ lẫm để kinh doanh và tôi đang làm được. Pháp luật sẽ luôn dành sự ưu ái cho những người mẹ đủ khả năng nuôi dạy, chăm sóc con - đó là điều các luật sư tôi gặp đều tư vấn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-5-lan-hoan-phien-toa-xet-xu-vu-ly-hon-diep-lam-anh-co-chia-se-ay-an-y-ve-viec-binh-than-oi-dien-617744.html