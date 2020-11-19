NSND Hồng Vân khoe xế hộp bạc tỷ mới tậu, tiết lộ đại gia phía sau

Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nghệ sĩ Hồng Vân sau khi cô tậu được xế hộp mới.

Mới đây, NSND Hồng Vân khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng xế hộp mới tậu của mình lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, nữ nghệ sĩ vui mừng cho biết: “Em ấy đã ập vào cuộc đời tui... Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn “an tâm”... Tại được bảo hành miễn phí 5 năm”.

NSND Hồng Vân hạnh phúc khi đứng cạnh chiếc xế hộp mới cáu - Ảnh: FB

Được biết, xế hộp mà Hồng Vân mới tậu là dòng xe mới ra mắt của hãng và có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, ông xã cô – nam diễn viên Lê Tuấn Anh chính là người tài trợ chiếc xế hộp để cô chụp hình “sống ảo”. Hồng Vân cũng nhẹ nhàng nhắn gửi lời ngọt ngào đến ông xã dưới bài đăng: “Cảm ơn ông xã”.

Lúc này, nhiều người mới vỡ lẽ đây là món quà mà Hồng Vân nhận được từ chồng. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu. Hiện tại, nam tài tử Lê Tuấn Anh đã lùi về phía sau hào quang để kinh doanh và ủng hộ bà xã tiếp tục phát triển đam mê nghệ thuật.

Bạn bè gửi lời chúc mừng đến nữ nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè của Hồng Vân như Tiến Luật, Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Chí Trung, Lâm Vỹ Dạ... gửi lời chúc mừng bà bầu sân khấu kịch: “Chúc mừng bà chị dễ thương”, “Đã quá mẹ ơi”, “Chị Đại ơi... bữa nào rửa xe nhỉ”, “Xe đẹp quá nè chị. Chúc mừng chị Hồng Vân nè!”, “Chúc mừng em bị ập vào người món quà quá quý!”, “Thích quá chị yêu ơi”…

Hồng Vân khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và con gái, còn dụ dỗ chồng ngọt lịm thế này Cuộc sống hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Vân bên ông xã Tuấn Anh và cô con gái cưng Bí Ngô luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-hong-van-khoe-xe-hop-bac-ty-moi-tau-tiet-lo-dai-gia-phia-sau-387409.html